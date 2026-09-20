Dự đoán tỷ số Cúp quốc gia hôm nay: HAGL thắng Hưng Yên, Đà Nẵng thua chủ nhà Hà Nội

Lúc 17 giờ ngày 20.9, CLB HAGL chạm trán Hưng Yên trên sân Quy Nhơn ở vòng loại Cúp quốc gia 2026-2027. Đây là trận đấu mà đội bóng phố núi chịu không ít sức ép sau khởi đầu đầy khó khăn tại V-League.

CLB HAGL toàn thua cả 2 vòng đầu V-League 2026-2027, lần lượt nhận thất bại 0-4 trước Nam Định và 1-3 trước Hải Phòng. Đội bóng của HLV Lê Quang Trãi hiện đứng cuối bảng sau 2 vòng đấu và đang cần một kết quả tích cực để giải tỏa áp lực.

Không chỉ gặp vấn đề về phong độ, CLB HAGL còn phải thi đấu xa sân nhà Pleiku. Do mặt cỏ sân Pleiku bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau những ngày mưa lớn, nhiều khu vực sình lầy, ngập úng và không đảm bảo điều kiện chuyên môn, CLB HAGL đã được chấp thuận chuyển trận đấu với Hưng Yên đến sân Quy Nhơn.

CLB HAGL (trái) được dự báo sẽ gặp khó khăn trong trận đấu với Hưng Yên ẢNH: VPF

Việc thay đổi địa điểm khiến CLB HAGL không có được lợi thế quen sân. Đây cũng là vấn đề đội bóng phố núi phải giải quyết trong thời gian tới khi mặt sân Pleiku đang được cải tạo, hướng đến việc trở lại tổ chức các trận đấu V-League trước cuộc tiếp đón CLB Đà Nẵng ngày 10.10.

Ở chiều ngược lại, CLB Hưng Yên bước vào Cúp quốc gia với sự tự tin sau màn ra quân ấn tượng tại giải hạng nhất. Đội bóng này thắng Thép Cần Thơ 3-0 ngay trên sân khách và được xem là một trong những đội có khả năng cạnh tranh ở nhóm đầu.

CLB Hưng Yên cũng có trong đội hình những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Mạc Hồng Quân, thủ môn Huỳnh Tấn Linh hay Lê Minh Bình, người từng khoác áo Ninh Bình. Vì vậy, dù CLB HAGL được đánh giá cao hơn về kinh nghiệm thi đấu ở V-League, trận đấu trên sân Quy Nhơn vẫn đặt ra những yêu cầu không nhỏ đối với đội bóng phố núi.

Dự đoán: HAGL thắng sát nút

Hải Phòng, Hà Tĩnh gặp các đội hạng nhất còn Hà Nội phải thận trọng

Lúc 18 giờ ngày 20.9, CLB Hải Phòng tiếp CLB Thép Cần Thơ trên sân Lạch Tray. Hải Phòng vừa đánh bại HAGL 3-1 tại vòng 2 V-League. Tiền đạo Makaric lập cú đúp trong trận đấu này, giúp Hải Phòng có thêm sự hưng phấn trước khi bước vào Cúp quốc gia.

Tuy nhiên, CLB Hải Phòng cũng có những thay đổi đáng chú ý khi chia tay HLV Chu Đình Nghiêm sau nhiều năm dẫn dắt. Sự chuyển giao trên băng ghế huấn luyện cũng như làm mới gần như đội hình là một trong những vấn đề được quan tâm khi đội bóng đất cảng bước vào mùa giải mới.

CLB Hải Phòng có nhiều sự thay đổi trong đội hình như được dự đoán vẫn đủ khả năng đánh bại CLB Thép Cần Thơ ẢNH: VPF

Đối thủ của CLB Hải Phòng là CLB Thép Cần Thơ, đội bóng được chuyển giao từ Quảng Ninh FC và trở lại hệ thống bóng đá chuyên nghiệp với tên gọi mới. Đội bóng Tây Đô đang trong quá trình hoàn thiện lực lượng sau quãng thời gian chuẩn bị không dài. Họ cũng có nhiều xáo trộn về nhân sự và vừa nhận thất bại 0-3 trước Hưng Yên ở trận ra quân giải hạng nhất. Với những gì đang thể hiện, rất khó để CLB Thép Cần Thơ làm nên bất ngờ trên sân Hải Phòng.

Cũng vào lúc 18 giờ, trên sân Việt Trì, CLB Xuân Thiện Phú Thọ tiếp CLB Hà Tĩnh. CLB Xuân Thiện Phú Thọ vừa hòa Khánh Hòa 1-1 ở trận ra quân giải hạng nhất. Đội bóng này sử dụng nhiều cầu thủ trẻ, trong khi Hà Tĩnh đã có nhiều năm thi đấu tại V-League và vừa thắng TP.Đồng Nai 1-0 ở vòng 2.

Trận đấu muộn nhất ngày diễn ra lúc 19 giờ 15 khi CLB Hà Nội tiếp CLB Đà Nẵng trên sân Hàng Đẫy. Hai đội bước vào màn so tài này khi thể hiện phong độ trái ngược. CLB Hà Nội đang chịu áp lực sau khi thua cả 2 trận đầu V-League, còn CLB Đà Nẵng vừa tạo dấu ấn bằng chiến thắng 3-0 trước Nam Định. Dù được thi đấu trên sân nhà, sở hữu lực lượng nhỉnh hơn nhưng thầy trò HLV Kewell phải rất thận trọng nếu không muốn bị loại sốc ngay ở vòng đầu của Cúp quốc gia.

Dự đoán: Hà Nội thắng 2-1