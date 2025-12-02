Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Du học Canada 2026: Lộ trình nhanh chóng và tiết kiệm

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
02/12/2025 11:15 GMT+7

Trong bối cảnh nhiều quốc gia thắt chặt chính sách nhập cư, Canada vẫn giữ vững vị thế là điểm đến lý tưởng cho du học sinh Việt Nam nhờ chính sách học - làm - định cư rõ ràng.

Du học Canada 2026: Lộ trình nhanh chóng và tiết kiệm - Ảnh 1.

Với chương trình Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP), sinh viên có thể ở lại làm việc hợp pháp từ 1 đến 3 năm sau khi ra trường. Đây là giai đoạn quan trọng giúp tích lũy kinh nghiệm để đủ điều kiện nộp đơn xin thường trú nhân (PR) thông qua các chương trình như Express Entry, Đề cử tỉnh bang hay các chương trình định cư liên bang khác.

Điểm đáng chú ý là Canada hiện ưu tiên lao động trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, kỹ thuật, công nghệ thông tin - những ngành nghề mang lại cơ hội việc làm ổn định và thu nhập cao. Vì vậy, việc chọn đúng ngành học không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn rút ngắn đáng kể thời gian định cư.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Yes Study Việt Nam, đơn vị có trụ sở tại Toronto (Canada) - đã hỗ trợ hàng nghìn học sinh Việt Nam xây dựng lộ trình du học - làm việc - định cư hiệu quả, tiết kiệm và hợp pháp. Từ khâu chọn trường, chứng minh tài chính đến xin PGWP và tư vấn PR, tất cả đều được chuyên gia RCIC-IRB Andy Luu trực tiếp hướng dẫn theo quy định của Bộ Di trú Canada (IRCC).

Tìm hiểu chi tiết lộ trình du học - định cư Canada tại Yes Study - Trung tâm tư vấn du học Canada

Khám phá thêm chủ đề

canada Du học Canada 2026 Lộ trình nhanh chóng TIẾT KIỆM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận