Du học hè tại quốc gia thuộc top đẹp và tư duy sáng tạo nhất thế giới

Được mệnh danh là "thiên đường mặt đất" với nền giáo dục thuộc top đầu thế giới, New Zealand đứng đầu trong bảng xếp hạng quốc gia đẹp nhất thế giới (theo Rough Guides) và giữ vị trí thứ 5 về chỉ số sáng tạo của học sinh trong Chương trình Đánh giá học sinh quốc tế (PISA). Điều này liên tục thu hút sự quan tâm của học sinh quốc tế đến trải nghiệm môi trường nơi đây.



Với những học sinh từng du học hè New Zealand, những trải nghiệm học tập - khám phá văn hóa tại đây đã trở thành hành trang quý giá cho hành trình phát triển cá nhân của mỗi bạn.

"Cơn mưa" kỹ năng trong một mùa hè

Một trong những trải nghiệm đặc sắc của du học hè New Zealand là các em được học tập như học sinh chính quy tại các trường trung học bản địa, thừa hưởng các đặc quyền của học sinh quốc tế từ chế độ chăm sóc, đến môi trường học tập và tương tác với các bạn đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Tại Trường Botany Downs College (Auckland), Phương Mai đã tìm thấy hội bạn thân "liên minh quốc tế" với những người bạn đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và New Zealand. "Chúng em không chỉ học cùng nhau mà còn cùng ăn, cùng chơi và có những kỷ niệm cực kỳ đáng nhớ. Lần đầu tiên em được tự tay chuẩn bị bữa tối và ngủ lại nhà bạn - tụi em nấu ăn, cày phim, tám chuyện đến tận khuya. Cảm giác như đã quen nhau từ lâu lắm rồi!" - Phương Mai chia sẻ.

Xây dựng tình bạn xuyên biên giới và khám phá những trải nghiệm mới mẻ là những giá trị mà nhiều bạn trẻ gặt hái khi tham gia du học hè tại New Zealand

Bên cạnh việc hoàn thiện kỹ năng giao tiếp trong môi trường quốc tế, hội bạn quốc tế còn giúp cô bạn làm quen với các ngữ điệu tiếng Anh khác nhau. Sau khi trở về Việt Nam, cả nhóm vẫn giữ liên lạc và thường xuyên nhắn tin hỏi thăm cuộc sống hay chia sẻ các video thú vị trên mạng xã hội và đôi khi còn video call xuyên biên giới để cập nhật cuộc sống của nhau.

Ngoài ra, những môn học thú vị và thực tiễn tại các trường New Zealand đã giúp các bạn học sinh Việt Nam khám phá những năng khiếu mới. Tại Macleans College (Auckland), em Hoàng Vũ Minh Dương, 12 tuổi, đã có những trải nghiệm đáng nhớ với môn Kỹ thuật May và được trải qua một quy trình thực tế như một nhà thiết kế chuyên nghiệp. Từ lên ý tưởng, vẽ mẫu, chọn chất liệu vải, tính toán kích thước đến cắt, may, sử dụng máy may và hoàn thiện sản phẩm theo đúng quy trình. "Bây giờ em đã hiểu vì sao học sinh ở đây lúc nào cũng hào hứng khi đi học - vì lúc nào cũng có cái mới để khám phá!" - Minh Dương chia sẻ thêm.

Sau khi du học hè tại New Zealand, Minh Dương đã phát hiện ra bản thân cũng có năng khiếu thiết kế và sáng tạo thủ công

Hòa mình vào trải nghiệm văn hóa đậm chất Kiwi

Trong chương trình du học hè New Zealand, học sinh còn được tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa Māori bản địa. Minh Dương nhớ lại những ngày đầu khi được bạn bè hướng dẫn các bài hát tiếng Māori và giới thiệu về ý nghĩa từng câu chữ. "Em rất thích khi được nghe các bạn chia sẻ về văn hóa Māori, nhất là thời điểm học hè trùng dịp Tết Matariki của người Māori nên mọi người đều tổ chức lễ hội rất vui vẻ", Dương chia sẻ thêm.

Manaakitanga là một trong những giá trị văn hóa đặc trưng của New Zealand, thể hiện qua sự chào đón nồng hậu và tinh thần quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Điều này đặc biệt rõ nét trong cách các trường học tại đây hỗ trợ và đồng hành cùng học sinh quốc tế. Khi đặt chân đến New Zealand, các em không chỉ nhận được sự hướng dẫn tận tình từ thầy cô mà còn cảm nhận được sự thân thiện từ bạn bè và cộng đồng xung quanh, giúp quá trình hòa nhập trở nên dễ dàng và đầy ý nghĩa.

Đắm chìm vào thiên nhiên xinh đẹp ở phía Nam bán cầu

Không chỉ là hành trình mở mang kiến thức, các hoạt động trong chương trình hè còn dẫn dắt học sinh bước vào thế giới thiên nhiên kỳ diệu của New Zealand. Việt Anh (tham gia chương trình hè tại trường Liston College), nhớ lại những chuyến đi của mình: "Chủ nhà của em rất nhiệt tình, dẫn em đi tham quan những điểm du lịch nổi tiếng ở Auckland, từ những ngọn núi hùng vĩ đến các bãi biển xanh ngắt. Cảnh đẹp ở đây không chỉ khiến em choáng ngợp mà còn giúp em trân trọng hơn thiên nhiên xung quanh".

Học sinh Việt Nam cùng nhà host có những chuyến khám phá xứ sở Kiwi đầy thú vị

Những trải nghiệm tại quốc gia thuộc top đẹp và sáng tạo bậc nhất thế giới đã mở ra một mùa hè bổ ích cả về mặt học thuật lẫn vui chơi ở xứ sở Kiwi đối với các em học sinh Việt Nam. Đây chính là nền tảng vững chắc để các em bước vào tương lai với một tầm nhìn rộng mở, một tinh thần sáng tạo và khả năng giao tiếp tốt, sẵn sàng hội nhập vào cộng đồng quốc tế.