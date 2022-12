Du học New Zealand: Thông tin mới nhất về học bổng và chính sách thị thực

Loạt học bổng dành riêng cho Việt Nam

Trao đổi với PV Thanh Niên về những cập nhật mới nhất trong chính sách du học, bà Bành Phạm Ngọc Vân, Giám đốc Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand-ENZ) tại Việt Nam, cho biết chính phủ nước này hiện có 2 loại học bổng dành cho du học sinh Việt Nam trong năm 2023. Đó là Học bổng Chính phủ New Zealand bậc trung học (New Zealand Schools Scholarship) và Học bổng New Zealand Manaaki (Manaaki New Zealand Scholarship).

“Học bổng Chính phủ New Zealand bậc trung học sẽ khởi động vào tháng 1.2023, dự kiến có 45 suất và chỉ dành riêng cho học sinh Việt Nam. Học bổng trị giá 50% học phí năm đầu tiên tại một trong những trường phổ thông New Zealand tham gia chương trình. Học sinh có quốc tịch Việt Nam, đang theo học lớp 8, 9, 10, sở hữu thành tích học tập tốt và trình độ tiếng Anh đáp ứng điều kiện đều có thể ứng tuyển”, bà Vân nói.

Học bổng New Zealand Manaaki hỗ trợ toàn phần cho sinh viên quốc tế bao gồm Việt Nam, ở bậc học thạc sĩ và tiến sĩ. Học bổng dự kiến nhận đơn ứng tuyển vào đầu tháng 2.2023. “Tính đến năm 2020, có 340 sinh viên Việt Nam được trao học bổng này. Đây là một trong những học bổng có giá trị cao nhất dành cho sinh viên”, bà Vân thông tin.

Cũng theo bà Vân, Việt Nam đứng thứ 4 về số du học sinh tại New Zealand trong năm 2021, với gần một nửa trong số đó theo học tại các trường ĐH ở nước này.

Cụ thể, New Zealand hiện có 8 trường ĐH, với thứ hạng trên thế giới cao nhất là 87 và thấp nhất là 486, theo bảng xếp hạng QS World University Rankings 2023. Bà Vân chia sẻ các trường cũng có nhiều chính sách học bổng thu hút sinh viên quốc tế trong năm 2023, trong đó có những học bổng dành riêng cho du học sinh Việt Nam.

Hầu hết các học bổng này đều cấp cho chương trình thạc sĩ và tiến sĩ, với đa dạng ngành học được phép đăng ký, có nơi hỗ trợ lên đến 33.000 NZD (gần nửa tỉ đồng) một năm.

Ngoài ra, bà Vân cũng thông tin thêm rằng có các chương trình, hình thức đào tạo mới đang được đưa đến người học tại Việt Nam, chẳng hạn như chứng chỉ vi mô (micro-credential) có thể dùng để quy đổi tín chỉ khi học tiếp các khóa học ĐH hay sau ĐH tại New Zealand, chứng chỉ năng lực toàn cầu, các hình thức đào tạo linh hoạt cho phép sinh viên bắt đầu việc học ngay tại Việt Nam.





Chính sách thị thực có gì mới?

Chia sẻ về chính sách thị thực, Giám đốc ENZ tại Việt Nam cho hay từ đầu tháng 8.2022, New Zealand đã chính thức mở cửa biên giới cho tất cả du học sinh. Theo sau đó là những cập nhật mới phù hợp với nhu cầu hậu đại dịch Covid-19.

Theo bà Vân, gần đây chính phủ New Zealand đã có những thay đổi liên quan đến chính sách thị thực sinh viên quốc tế, làm rõ hơn các yêu cầu để tạo điều kiện thực hiện tốt và đảm bảo các quyền lợi của sinh viên quốc tế tại nước này.

Bên cạnh đó, đối với những sinh viên quốc tế đã giữ thị thực làm việc sau khi tốt nghiệp (post-study work-PSW) nhưng bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa biên giới vào tháng 3.2020 sẽ có đủ điều kiện nhận thị thực làm việc 12 tháng (open work visa) nếu chưa có mặt ở New Zealand bằng một thị thực khác. “Những ai đủ điều kiện sẽ được Sở Di trú liên hệ vào năm 2023”, bà Vân cho biết.

Thông tin thêm về thị thực PSW trong năm học tới, bà Vân lưu ý về một số điều chỉnh. Đơn cử như thời hạn thị thực được cấp cho các chương trình đào tạo tương đương với thời gian du học sinh theo học toàn thời gian tại New Zealand, tối đa là 3 năm. Riêng bậc thạc sĩ và tiến sĩ, thời hạn vẫn được giữ nguyên là 3 năm với điều kiện nhất định.

Ngoài ra, sinh viên quốc tế vẫn được quyền làm việc trong thời gian đi học, tối đa 20 giờ/tuần trong học kỳ và toàn thời gian trong các kỳ nghỉ.

Nữ giám đốc cho hay các ngành nghề mới như giáo viên tiểu học và trung học đã được đưa vào “Danh sách Xanh” (Green List) ưu tiên lộ trình định cư. “Các cơ sở đào tạo, cơ quan cấp vùng cũng thường xuyên tổ chức các chương trình bồi dưỡng kỹ năng xin việc, hội chợ việc làm, buổi chia sẻ về kinh nghiệm tìm việc... cho sinh viên quốc tế”, bà Vân lưu ý.