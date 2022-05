Chính phủ New Zealand thay đổi thời gian mở cửa biên giới đón du học sinh

Ngày 20.5, Cơ quan Giáo dục New Zealand tại Việt Nam thông báo chính phủ New Zealand mở cửa biên giới hoàn toàn cho học sinh, sinh viên quốc tế từ 23 giờ 59 ngày 31.7 (giờ New Zealand), thay vì vào tháng 10 như công bố trước đây.

Trong thông báo mới nhất này, chính phủ New Zealand cũng công bố một số điều chỉnh về Post-Study Work Rights (PSW) - quyền lợi cho phép sinh viên quốc tế ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp tại nước này.

Cụ thể, khi theo học toàn thời gian tại New Zealand ít nhất 30 tuần, sinh viên sẽ đủ điều kiện nộp hồ sơ xin thị thực PSW cho các chương trình đào tạo cử nhân (Bachelor’s degree), cử nhân danh dự (Bachelor Honours’ degree), chứng chỉ sau đại học (Postgraduate Diploma), thạc sĩ (Master’s degree) hay tiến sĩ (Doctoral degree).

Đối với sinh viên quốc tế theo học chương trình cấp độ 7 không cấp văn bằng (Level 7 non-degree) trở xuống, bao gồm chương trình Graduate Diplomas hay Diplomas cấp độ 7, người học sẽ đủ điều kiện xét duyệt thị thực PSW nếu chương trình theo học nằm trong nhóm nghề nghiệp ưu tiên (Green List). Sau khi tốt nghiệp, sinh viên quốc tế sẽ được phép làm việc trong lĩnh vực đã theo học.

Thời hạn thị thực PSW được cấp tương đương với thời gian du học sinh theo học toàn thời gian tại New Zealand, với thời gian tối đa lên đến 3 năm. Riêng bậc thạc sĩ và tiến sĩ, thời gian thị thực PSW vẫn được giữ nguyên là 3 năm, với điều kiện nghiên cứu sinh quốc tế phải theo học ít nhất 30 tuần toàn thời gian tại New Zealand.

Ngoài ra, sinh viên du học tại New Zealand vẫn được quyền đi làm trong thời gian đi học với thời gian tối đa 20 giờ/tuần trong học kỳ và toàn thời gian trong các kỳ nghỉ.

Cơ quan Giáo dục New Zealand tại Việt Nam cũng nói rõ, những thay đổi trên chỉ áp dụng cho sinh viên quốc tế nộp thị thực từ ngày 11.5 trở đi. Quy định thị thực PSW cũ vẫn áp dụng cho sinh viên đã học tại New Zealand hoặc đang giữ thị thực sinh viên, bao gồm nhóm 5.000 sinh viên trong đợt đặc cách nhập cảnh lần thứ tư (được quay trở lại New Zealand trước tháng 7 để chuẩn bị cho học kỳ 2 của năm học).

Học sinh, sinh viên Việt Nam có thể tìm hiểu thêm thông tin về chính sách thị thực dành cho du học sinh quốc tế tại website của Cơ quan Di trú New Zealand hoặc cổng thông tin dành cho sinh viên quốc tế...