Du học ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới tốn kém cỡ nào?

Tại buổi trao đổi về du học Phần Lan mới đây tại Trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội, nhiều phụ huynh ngỡ ngàng khi được biết cụ thể chi phí du học Phần Lan - đất nước 8 năm liên tục xếp ở vị trí đầu tiên trong Báo cáo hạnh phúc thế giới thường niên của Liên Hiệp Quốc.

Cuộc trao đổi có sự tham gia của bà Mai Renko, Giám đốc điều hành Công ty tư vấn Renko châu Á, đại diện ĐH Khoa học ứng dụng Karelia (UAS) cùng một số du học sinh hoặc phụ huynh của các em.



Trao đổi trực tuyến về du học Phần Lan tại Trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội ẢNH: QUÝ HIÊN

Học bổng hấp dẫn

Theo bà Mai Renko, với một đất nước có hệ thống giáo dục đại học chất lượng hàng đầu thế giới như Phần Lan thì mức học phí hiện các trường ĐH Phần Lan đang thu, từ 9.000 đến 12.000 Euro/năm học, là rất hợp lý (khoảng hơn 270 triệu đến 370 triệu đồng). Đã vậy, nhờ sự hỗ trợ của Chính phủ Phần Lan (thông qua các trường) mà các trường đều có nguồn học bổng dồi dào, đa dạng.

"Công ty tư vấn Renko châu Á làm hỗ trợ tuyển sinh cho 16 trường đại học ở Phần Lan, trong khi các trường đại học ở Phần Lan đều được tự chủ, vì vậy mức học phí cũng như chính sách học bổng là do từng trường tự quyết", bà Renko nói.

Bà Mai Renko (thứ 4 từ trái qua) cùng một số phụ huynh, học sinh, du học sinh Việt Nam tại Phần Lan ẢNH: QUÝ HIÊN

Theo bà Katri Truong (Kha Trinh), cán bộ tuyển sinh sinh viên quốc tế Trường ĐH Khoa học ứng dụng Karelia, với chương trình đào tạo cử nhân, học phí các ngành kinh doanh quốc tế, quản lý công nghiệp là 9.000 Euro/năm học, riêng ngành công nghệ thông tin là 10.000 Euro/năm học. Nhưng sinh viên sẽ được giảm 20% học phí năm học đầu tiên nếu đóng tiền ngay (trong vòng 20 ngày) sau khi nhận được thư mời nhập học.

Trong suốt chương trình học, các em sẽ tiếp tục được hưởng chương trình học bổng hấp dẫn: giảm 30% học phí năm thứ 2, giảm 20% học phí năm thứ 3, giảm 10% học phí năm thứ 4. Để được hưởng chương trình học bổng này, sinh viên phải hoàn thành học phí cho năm học/học kỳ tiếp theo trước ngày 31.12 và đã đạt được ít nhất 50 tín chỉ trong năm học trước (tính đến ngày 31.7), đồng thời đạt trình độ tiếng Phần Lan tương ứng với yêu cầu của chương trình học (năm thứ 4 phải đạt trình độ B2).

"ĐH Karelia nằm trong nhóm 4 trường đại học khoa học ứng dụng hàng đầu ở Phần Lan, vậy mà thấp hơn so với đại học bất kỳ nào ở các nước nói tiếng Anh như Mỹ, Úc, Anh. Trong khi học đại học ở Phần Lan các bạn du học sinh có rất nhiều lợi thế cạnh tranh khác mà nổi bật là nhiều cơ hội ở lại làm việc tại Phần Lan sau khi tốt nghiệp đại học", bà Kha Trinh nói.

Chi phí sinh hoạt dễ chịu

Bà Kha Trinh còn cho biết, ngoài học phí, chi phí sinh hoạt của du học sinh ở Phần Lan tương đối dễ chịu nhờ sự hỗ trợ tài chính rất lớn từ Chính phủ Phần Lan. Chẳng hạn, sinh viên được giảm 50% tiền vé khi sử dụng các phương tiện công cộng (tàu điện, xe buýt…). Hoặc các em được giảm 50% tiền ăn tại các nhà ăn của trường đại học, thành thử các em chỉ cần phải trả 2,95 Euro (khoảng 90.000 đồng) cho một suất ăn ngon với đầy đủ dinh dưỡng.

Bà Mai Renko (bên phải) trao đổi với một phụ huynh có con hiện đang du học ở Phần Lan ẢNH: QUÝ HIÊN

Khoản chi lớn nhất mà du học sinh ở Phần Lan phải chi trả là tiền thuê nhà. Với căn hộ ở chung cho 2 - 4 người, mỗi sinh viên thường phải trả từ 200 đến 250 Euro/tháng. Nếu ở căn hộ biệt lập khép kín kiểu studio thì giá thuê thường từ 350 đến 500 Euro/tháng, căn hộ gia đình thường từ 400 đến 750 Euro/tháng.

"Theo quan sát của chúng tôi, mỗi du học sinh ở Phần Lan thường phải chi trả cho khoản sinh hoạt phí khoảng 500 đến 600 Euro/tháng, nghĩa là khoảng 7.000 Euro/năm", bà Kha Trinh chia sẻ.

Tuy nhiên, theo bà Mai Renko, do Chính phủ Phần Lan cho phép sinh viên quốc tế được làm việc đến 30 giờ/tuần nên nhiều bạn trẻ đã tự lo được cho mình phần nào, ít phải làm phiền đến gia đình.

Ông Nguyễn Như Huyên, có con là em Nguyễn Thành Trung, sinh viên năm 3 Trường ĐH Khoa học ứng dụng Haaga-Helia cũng chia sẻ: "Hiện tại tôi chỉ phải cho con tiền đóng học phí, còn tiền sinh hoạt phí thì cháu đã tự lo được nhờ đi làm thêm".

Bạn Khuất Ngọc Bảo Nguyên, hiện là sinh viên năm 1 ngành kỹ thuật máy tính ĐH Aalto cho biết: "Với giá cả ở Espoo (thành phố nằm phía tây thủ đô Helsinki của Phần Lan) thì sinh viên cần khoảng 600 - 700 Euro mỗi tháng cho chi phí sinh hoạt (bao gồm cả tiền thuê nhà). Cuộc sống ở đây rất đầy đủ, từ phương diện vật chất cho đến tinh thần.

Cũng theo Bảo Nguyên, "điểm trừ" Phần Lan là không có nhiều loại rau, nên bạn rất nhớ những món rau của Việt Nam.



"Thực phẩm hầu hết được nhập khẩu nên chi phí ăn uống sẽ có chút đắt đỏ hơn so với Việt Nam. Nhưng phần lớn món ăn như các loại rau cải và thịt gà, thịt lợn thì giá tương đương với Việt Nam", Bảo Nguyên nói.