Du học sinh không còn mặn mà đến Anh?

Số lượng đơn xin visa du học Anh (được thể hiện bằng đường màu tím) trong 3 năm gần đây UK HOME OFFICE

Dự đoán giảm nửa số du học sinh

Dữ liệu nhập cư mới nhất do Bộ Nội vụ Anh công bố ngày 8.8 cho thấy số du học sinh muốn đến Anh học tập đã sụt giảm đáng kể. Cụ thể, số đơn xin visa du học vào tháng 7 giảm khoảng 15% so với cùng kỳ năm 2023, duy trì đà giảm liên tục kể từ đầu năm nay. Tương tự, tổng số đơn xin visa du học từ tháng 1 đến tháng 7 (56.800 đơn) cũng giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Anh cũng lưu ý trong báo cáo rằng số đơn xin visa du học thường đạt đỉnh trước khi năm học mới bắt đầu, tức trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9. Vì thế, cơ quan này cho rằng phải đợi hết thời gian trên mới đánh giá được toàn bộ tác động từ các chính sách mới được chính phủ Anh ban hành trong năm nay, bao gồm việc hạn chế du học sinh mang theo thân nhân và nâng chuẩn visa làm việc.

Tờ The Guardian bình luận, dù số sinh viên quốc tế nhập học trong năm 2022, 2023 rất cao, nhưng tình hình năm 2024 không mấy khả quan. Lạm phát tăng khiến các trường ĐH khó thu đủ học phí từ sinh viên trong nước. Thế nên, họ càng phụ thuộc vào du học sinh vốn phải đóng mức học phí cao hơn nhiều. Việc sinh viên quốc tế giảm mạnh khiến các trường càng thêm khó khăn.

Điều này dẫn đến việc một số trường ĐH hàng đầu tại Anh như UCL phải mở rộng hoạt động quảng cáo ở những thị trường phi truyền thống, thậm chí là ở vùng Caribbean như các nước Guadeloupe, Martinique và Saint Martin để thu hút tuyển sinh. Những trường ĐH khác như York, De Montfort, Salford thì chuyển hướng sang một số quốc gia ở Nam Á và Đông Nam Á, theo tờ The Telegraph.

Sinh viên quốc tế trong lễ tốt nghiệp hồi tháng 5 tại University College London (UCL) UCL

Một số trường ĐH ở Anh dự đoán số sinh viên quốc tế mới sẽ giảm một nửa trong năm nay, nhất là ở các khóa sau ĐH chỉ kéo dài một năm. Một cuộc thăm dò trước đó với 75 trường do Hiệp hội liên lạc quốc tế của các ĐH Anh (BUILA) thực hiện còn chỉ ra rằng, 90% đơn vị đã tiếp nhận ít đơn xin nhập học kỳ mùa thu từ sinh viên quốc tế hơn so với năm 2023.

Mục tiêu cắt giảm số người nhập cư

Trả lời tờ The Times, phát ngôn viên từ Bộ Nội vụ Anh cho biết chính phủ nước này đã có kế hoạch chi tiết nhằm giảm số người nhập cư đang ở mức cao kỷ lục, bằng cách giải quyết tận gốc việc tuyển dụng lao động nước ngoài quá nhiều và tập trung đào tạo nhân lực nội địa. "Nhập cư mang lại nhiều lợi ích cho Anh, nhưng nó phải được kiểm soát và thực hiện một cách công bằng", người này khẳng định.

Trước đó, xuyên suốt những tháng đầu năm, Anh liên tục điều chỉnh chính sách visa với mục tiêu cắt giảm 300.000 người nhập cư ròng mỗi năm. Các biện pháp bao gồm: nâng yêu cầu về mức lương để bảo lãnh người lao động ở lại làm việc, hạn chế sinh viên quốc tế mang theo thân nhân đến Anh (trừ những ai học các khóa nghiên cứu sau ĐH hay các khóa do chính phủ tài trợ), rút ngắn danh sách các ngành nghề được bảo lãnh...

Những động thái trên khiến Anh ngày càng kém hấp dẫn với du học sinh. Bởi lẽ, nhiều khảo sát thời gian qua từ những tổ chức giáo dục quốc tế như IDP, AECC cho thấy các quốc gia Úc, Anh, Canada không còn là lựa chọn hàng đầu với du học sinh do các thay đổi trong chính sách giáo dục quốc tế về thị thực, quyền làm việc. Ngược lại, Mỹ, Đức và New Zealand đang nhận về nhiều sự quan tâm hơn trong bối cảnh hiện tại.

Theo Cơ quan thống kê giáo dục ĐH (HESA), Việt Nam đứng thứ 20 về số du học sinh bậc ĐH tại Anh ở năm 2022 với 7.140 người. Đây là mức cao nhất được ghi nhận trong 5 năm trở lại đây. Trong đó, chi phí để theo học bậc cử nhân tại Anh dao động ở mức 10.000-26.000 bảng/năm (308-800 triệu đồng). Với ngành y, học phí có thể lên tới gần 68.000 bảng (2 tỉ đồng).