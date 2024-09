Du học sinh như 'ngồi trên đống lửa' chờ tin gia đình ở Thái Nguyên

3 giờ sáng ngày 9.9, Hoàng Thị Hoài, du học tại TP.Leipzig, Đức, nhận được tin khu vực gia đình cô đang sinh sống ở xóm Hoa 1, xã Phấn Mễ, H.Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đang có lũ chảy về rất mạnh. Hoài cố gắng gọi cho người nhà nhưng chỉ nhận được thông tin ít ỏi, sau đó nước dâng cao và không thể liên lạc. Hoài bất an, không thể chợp mắt vì mất liên lạc với gia đình từ 12 giờ 37 phút ngày 9.9.

Hoài gần như bỏ hết công việc, học tập, cố gắng liên hệ với các fanpage, đơn vị cứu hộ để hỏi thăm tình hình. “Trước khi mất liên lạc thì cha mẹ, em gái, con và cháu mình phải rời khỏi nhà vì ngập. Tất cả đồ đạc trong nhà đều bị cuốn trôi. Trang trại của gia đình có gần 1.000 con gà, vịt đều bị chết, nước cuốn trôi. Kho thóc, gạo của gia đình bị ngập nước”, Hoài chia sẻ.

Đồ đạc trong nhà Hoài ngập trong nước ẢNH: NVCC

Đến trưa 10.9, Hoài vẫn chưa thể liên lạc được với các thành viên trong gia đình. “Mình như ngồi trên đống lửa, cầu mong bình an đến với gia đình và người dân ở quê. Chỉ mong nhanh chóng nhận được thông tin từ nhà để yên tâm hơn”.

4 giờ sáng ngày 9.9, Bàn Phúc Hiếu, du học tại Sejong University, TP.Seoul, Hàn Quốc giật mình vì nhận được tin nhắn của em gái: “Anh ơi em sợ, nước tràn vào nhà nhiều lắm”. Hiếu cho biết đã sống trong cảm giác hồi hộp, lo lắng vì không thể liên hệ với các thành viên trong gia đình trong suốt hơn 10 tiếng đồng hồ.

Khung cảnh ngập ở quê Hoài ẢNH: NVCC

“Khu vực nhà mình ở xã Động Đạt, H.Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên bị mất điện, sóng điện thoại rất yếu nên kết nối gián đoạn. Mình gần như không ngủ được, tâm trạng bồn chồn, lo lắng. Mình luôn cầu nguyện cho các thành viên trong gia đình và người dân bị ảnh hưởng bởi lụt được an toàn. May mắn, sáng 10.9, mình đã liên lạc được với em gái, mọi người đều bình an”, Hiếu chia sẻ.

Hiếu cho biết bức tường phía sau nhà đã đổ sập, khu vườn bị lũ tàn phá hoàn toàn. Một số đồ dùng trong nhà bị cuốn trôi mất, thực phẩm hư hỏng hết. “Mình ước gì có thể về Việt Nam, ở cạnh gia đình trong thời gian khó khăn này. Mình luôn cập nhật tình ở nhà sau mỗi giờ trôi qua. Cầu mong mọi người cố gắng vượt qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn này và có đủ đồ ăn, thức uống”, Hiếu chia sẻ.

Nước tràn vào nhà Hiếu vào sáng 9.9 ẢNH: NVCC

Nghiêm Phương Dung, du học tại Trường ĐH SeoulTech Hàn Quốc trải qua một đêm mất ngủ vì lo lắng cho người thân ở TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. “Tuy gia đình ở khu vực trung tâm ít bị ảnh hưởng hơn những vùng sâu nhưng mình cũng vô cùng lo lắng, cầu mong cho mọi thứ đừng tệ đi. Mình liên tục gọi điện về nhà để hỏi thăm tình hình. Một số bạn du học sinh khác có mất bình tĩnh, lo sợ vì không liên lạc được với gia đình từ hôm qua thì nay đã có thể gọi điện về”, Dung chia sẻ.

Dung cho biết bước đầu an tâm hơn khi không bị mất liên lạc với gia đình. Nữ sinh cho biết rất hoang mang, bất an từ hôm qua đến giờ khi thấy những hình ảnh ngập lụt ở quê nhà. “Cầu mong nước mau rút để người dân tại Thái Nguyên trở về với cuộc sống bình thường. Hy vọng mọi người đều bình an, ít thiệt hại nhất có thể. Nghe tin mà mình không còn tâm trạng để học tập”, Dung chia sẻ.