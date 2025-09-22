Du học sinh tiết lộ bí quyết định cư và làm việc tại New Zealand

Dưới đây là những chia sẻ tại buổi giao lưu trực tuyến "Muôn nẻo thành công tại New Zealand" do Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) tổ chức, với sự tham gia của bốn cựu du học sinh Việt đang làm việc tại các tập đoàn này.

Chủ động tối đa hóa cơ hội trong thời gian học để tạo khác biệt

Theo các cựu du học sinh, hành trình chinh phục những nhà tuyển dụng lớn không bắt đầu từ khi tốt nghiệp, mà đã được khởi động ngay từ lúc còn ngồi trên ghế giảng đường, nhờ tận dụng lợi thế lộ trình học tập linh hoạt của hệ thống giáo dục New Zealand.

Anna Nguyễn, hiện là chuyên viên tư vấn AI & Data tại tập đoàn EY New Zealand, cho biết các đại học New Zealand có các chương trình song ngành, song bằng được thiết kế hiệu quả, giúp tối ưu thời gian và năng lực học tập của sinh viên. "Tôi chọn học song bằng, nên thay vì 6 năm, tôi chỉ mất 4 năm để có cả bằng Cử nhân Thương mại và Cử nhân Quản lý bất động sản. Ngay từ những ngày đầu nhập học, trường có các Cố vấn Học tập để hỗ trợ mình chọn ngành chọn môn phù hợp cho chương trình song bằng", Anna chia sẻ thêm. Tốt nghiệp Đại học Auckland với thành tích xuất sắc, Anna đạt giải Senior Scholar Award, và thành công đầu quân cho EY, một trong bốn tập đoàn hàng đầu thế giới về Tư vấn – Kiểm toán.

Lộ trình học song bằng tại New Zealand đã giúp Anna tối ưu thời gian học và mở ra cơ hội gia nhập tập đoàn toàn cầu

Tương tự, Hải Anh, cựu sinh viên Đại học Waikato, cho biết cô cũng lựa chọn học song ngành Marketing và Quản trị Nguồn nhân lực để tăng cường sức cạnh tranh khi gia nhập thị trường lao động. Sau tốt nghiệp, Hải Anh nhanh chóng được mời làm việc với vai trò Cố vấn Truyền thông của Tập đoàn Fonterra, một trong các doanh nghiệp hàng đầu thế giới về sản phẩm từ sữa.

Nói về tích lũy kinh nghiệm làm việc trong thời gian học để tạo lợi thế khi tìm việc, Nhân Huỳnh, tốt nghiệp Kỹ sư phần mềm tại Đại học Canterbury và đang công tác tại tập đoàn Fisher & Paykel chuyên về thiết bị gia dụng cao cấp, cho biết anh tận dụng chính sách của chính phủ New Zealand cho phép sinh viên quốc tế làm thêm 20 giờ/tuần trong thời gian học và toàn thời gian trong các kỳ nghỉ để thử sức ở nhiều công việc khác nhau như gia sư, trợ lý nghiên cứu, phục vụ trong các nhà hàng, cà phê… Các công việc này giúp mở rộng mạng lưới quan hệ nghề nghiệp, từ đó mang lại các cơ hội việc làm trong khi học và sau khi tốt nghiệp.

Chính sách làm thêm thuận lợi tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế tích lũy kinh nghiệm và tăng lợi thế cạnh tranh khi tìm việc

Đồng quan điểm, anh Vĩnh Trần, đã kinh qua các vị trí Quản lý cấp cao về tư vấn thuế tại Úc, chia sẻ trước đó anh theo học chương trình Thạc sĩ tại Đại học Canterbury. Thời gian học chỉ một năm nhưng nhờ chủ động xây dựng mối quan hệ tốt với các giáo sư, anh đã nhanh chóng nắm bắt được cơ hội tham gia tập đoàn PwC, từ đó phát triển thêm các mối quan hệ trong ngành và liên tục mang đến các công việc khác không chỉ ở New Zealand.

Tự tin năng lực cạnh tranh so với các sinh viên quốc tế khác

Theo đuổi ngành học được xem là lợi thế của sinh viên bản địa và sinh viên đến từ các quốc gia nói tiếng Anh, nhưng Hải Anh cho biết sinh viên Việt Nam không hề bị "lép vế" khi đầu quân cho các doanh nghiệp lớn. "Nhà tuyển dụng đánh giá cao khả năng tư duy, học hỏi, giải quyết vấn đề và định hướng sự nghiệp rõ ràng của ứng viên - những phẩm chất được rèn luyện tốt trong môi trường đại học tại New Zealand", Hải Anh khẳng định.

Nhờ tận dụng hiệu quả các dịch vụ hỗ trợ việc làm của trường và tham gia các câu lạc bộ kỹ năng nghề nghiệp, Hải Anh đã lọt vào mắt xanh của nhà tuyển dụng

Theo QS Ranking 2026, New Zealand hiện dẫn đầu các quốc gia nói tiếng Anh về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm. Chính phủ New Zealand cho phép sinh viên quốc tế sau tốt nghiệp bậc cử nhân, thạc sĩ có thể ở lại làm việc 3 năm tại quốc gia này, mở ra cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế cho các sinh viên theo học tại đây. Không chỉ vậy, từ cơ hội nghề nghiệp này, anh Nhân đã thành công định cư tại New Zealand sau 2 năm làm việc nhờ đáp ứng đủ các yêu cầu về thị thực cư trú cho các nhóm ngành ưu tiên định cư hiện nay.

Theo anh Vĩnh Trần, bằng cấp từ New Zealand giúp anh thuận lợi hơn khi tìm việc tại Úc. Với kinh nghiệm làm việc ở cả New Zealand và Úc, anh đúc kết cơ hội cho nhóm ngành tài chính, thuế khá đa dạng và rộng mở. Cơ hội làm việc sau tốt nghiệp và định cư tại New Zealand có lợi thế và dễ dàng hơn. "Đa số những người bạn cùng học tập với mình hiện nay đều đã có công việc ổn định, định cư tại New Zealand và đánh giá cao chất lượng cuộc sống tại đây", Vĩnh cho biết.

Lợi thế bằng cấp từ New Zealand giúp Vĩnh thuận lợi gia nhập PwC tại New Zealand và mở ra cơ hội phát triển sự nghiệp tại Úc

Sắp tới, chính phủ New Zealand sẽ tổ chức Ngày hội Giáo dục New Zealand 2025 nhằm tạo điều kiện cho phụ huynh và người học tại Việt Nam tìm hiểu toàn diện về du học New Zealand thông qua trao đổi trực tiếp với cán bộ chính phủ, đại diện tuyển sinh của các trường và cựu du học sinh về thị thực du học, học bổng, trải nghiệm thực tế tại quốc gia này. Sự kiện diễn ra vào sáng 11.10 tại TPHCM và sáng 12.10 tại Hà Nội. Đăng ký tham gia miễn phí tại: https://bit.ly/NZEduDay04