Du học sinh Việt nhắm đến thành phố hạnh phúc nhất New Zealand

Chất lượng giáo dục làm nên tên tuổi

Thành phố Christchurch là nơi tập trung của 65 đơn vị giáo dục từ bậc phổ thông, đào tạo tiếng Anh, giáo dục nghề nghiệp cho đến các trường đại học thuộc top 2% các trường tốt nhất trên thế giới. Hằng năm, nơi đây đón chào hơn 6.300 học sinh, sinh viên quốc tế từ 100 quốc gia đến theo học ở đa dạng bậc học.

Một trong những ngôi trường làm nên tên tuổi của thành phố này chính là Đại học Canterbury - ngôi trường lâu đời thứ hai tại New Zealand. Đây cũng là ngôi trường nằm trong top 2% trường đại học tốt nhất thế giới với nhiều ngành học lọt Top 100 (theo QS Ranking): Kỹ thuật Dân dụng & Kết cấu (Top 100), Địa lý học (Top 100),... Đặc biệt, Trường kinh doanh thuộc ĐH Canterbury đã nhận được danh hiệu "3 vương miện" (triple crown) từ 3 đơn vị kiểm định chất lượng đào tạo uy tín EQUIS, AMBA, và AACSB.

Một ngôi trường danh giá không kém là Đại học Lincoln, trường đại học duy nhất ở New Zealand tập trung vào khối ngành nông lâm nghiệp với nhiều nông trại quy mô lớn làm không gian nghiên cứu và thực hành cho sinh viên. Bên cạnh ngành Nông - Lâm nghiệp thuộc Top 150 thế giới, ngành Quản trị Du lịch của Đại học Lincoln cũng nổi tiếng không kém khi thuộc Top 100 theo QS Ranking.

Đại học Canterbury và Đại học Lincoln là những cái tên tiêu biểu cho chất lượng giáo dục của thành phố Christchurch

Cả hai trường đại học đều có mối quan hệ chặt chẽ với hàng ngàn doanh nghiệp tại New Zealand để hỗ trợ sinh viên tiếp cận các dự án thực tế ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Nhờ đó, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm từ hai trường đều đạt ở mức lý tưởng, lần lượt là 95% (Đại học Canterbury) và 84% (Đại học Lincoln).

Bên cạnh bậc Đại học, bậc Trung học tại Christchurch cũng ghi nhận nhiều trường trung học chất lượng cao, đơn cử như Riccarton High School - một trong 5 trường trung học lớn nhất New Zealand với 1.000 học sinh từ 70 quốc gia khác nhau. Thế mạnh nổi bật của Riccarton High School là đào tạo tiếng Anh toàn diện, theo đó, học sinh quốc tế không bắt buộc yêu cầu tiếng Anh đầu vào nhờ các lớp tiếng Anh chuyên sâu được giảng dạy ngay trong trường.

Ngoài ra, theo học tại "thành phố vườn" Christchurch - du học sinh vừa đặt chân ra ngoài đã có thể chạm đến thiên nhiên nhờ hàng trăm công viên và sân chơi bao bọc xung quanh. Người học có thể tận hưởng những hoạt động ngoài trời như đạp xe trong "trái tim thành phố" Hagley Park, chèo thuyền trên sông Avon hay đi cáp treo Christchurch Gondola để ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao.

"Thành phố vườn" Christchurch mang đến trải nghiệm hòa hợp giữa thiên nhiên và nhịp sống đô thị

Khu vực kinh tế năng động mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp

Song song với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, bạn cũng dễ dàng cảm nhận được sự nhộn nhịp của thành phố lớn thứ hai New Zealand. Sở hữu trung tâm thương mại lớn nhất Đảo Nam và sân bay quốc tế đầu tiên của New Zealand, Christchurch luôn sôi động bởi những lễ hội văn hoá, nghệ thuật và các sự kiện quốc tế tầm cỡ diễn ra xuyên suốt năm. Tuy nhiên, một điều bất ngờ là mức sống tại Christchurch lại rất "dễ thở" khi thấp hơn 17% so với các thành phố trung tâm như Auckland.

Sở hữu vị thế thuận lợi để phát triển kinh tế, nhu cầu về nhân lực của thành phố Christchurch (và vùng Canterbury nói chung) theo đó ngày càng cao khi đây là nơi tập trung các ngành công nghiệp đang tăng trưởng mạnh mẽ, cũng như các tập đoàn hàng đầu thế giới như Amazon, Starbucks, Marks & Spencers… Dự kiến, trong năm 2030, toàn vùng cần đến 50,000 lao động chuyên môn cao để đáp ứng kịp thời tốc độ phát triển kinh tế, hứa hẹn cơ hội làm việc rộng mở ở đa dạng các ngành.

Trong số các ngành đang tăng trưởng, top 4 ngành trọng điểm nhất tại Christchurch gồm: Dịch vụ Công nghệ cao, Nông nghiệp, Kỹ thuật hàng không và Phương tiện vận chuyển trong tương lai, Công nghệ sức khỏe. Nổi bật có thể kể đến ngành Công nghệ sức khỏe. Lĩnh vực sức khỏe hiện đang là một trong những ngành sử dụng lao động lớn nhất New Zealand với 34.900 việc làm, đóng góp 2,4 tỉ USD vào GDP của vùng. Nông nghiệp cũng là một thế mạnh của Canterbury - nơi được xem là "thủ phủ" nông nghiệp New Zealand với các sản phẩm chính là thịt, sữa, sản phẩm từ thực vật, hải sản và rượu vang xuất khẩu trên toàn thế giới.

Thành phố Christchurch là nơi quy tụ các tập đoàn lớn và những lĩnh vực đang tăng trưởng

Với chất lượng giáo dục đẳng cấp thế giới, môi trường an toàn, cùng một nền kinh tế sôi động đang trên đà phát triển mạnh mẽ, Christchurch sẽ trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai muốn phát triển ở môi trường quốc tế. Du học sinh còn được hưởng lợi từ chính sách của chính phủ cho phép làm việc trong thời gian học và ở lại New Zealand đến 3 năm sau tốt nghiệp để tích lũy kinh nghiệm làm việc.

