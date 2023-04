Du học thành công cùng Chuyên gia từ Expert Việt Nam (EEVS Việt Nam)

Nhiều quyền lợi hấp dẫn khi tham dự buổi hội thảo như tư vấn miễn phí, vé máy bay đến Úc cho khách hàng EEVS thành công đã được trao tặng.

Ông Rupak Bartaula - Giám Đốc EEVS Việt Nam

Với hơn 20 năm kinh nghiệm, 55 văn phòng ở 16 quốc gia và thành công hỗ trợ cho hơn 100,000 khách hàng Expert đến với Việt Nam để thực hiện sứ mệnh của mình với phương châm "Let's plan your career together - Hãy lên kế hoạch cho sự nghiệp của bạn cùng chúng tôi". Với sự có mặt ở nhiều quốc gia, EEVS mang đến cho khách hàng sự an tâm vì các bạn luôn nhận được hỗ trợ khi cần tại quốc gia sở tại



Quý phụ huynh có nhu cầu tư vấn miễn phí về du học và các loại thị thực vui lòng liên hệ Expert Education and Visa Services Việt Nam (EEVS VN)

TƯ VẤN DU HỌC - THỊ THỰC EEVS VN Tầng 7, Tòa nhà GIC, 10A Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q.1,TP.HCM

Hotline: (028) 730.13132 -0773.981.928

Website: https://experteducation.com/vietnam/