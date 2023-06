Du học toàn cầu với chương trình Bằng Tú Tài Mỹ AP tại ISHCMC-American Academy

Bằng Tú Tài Mỹ AP do Hội đồng Đại học Hoa Kỳ (The College Board in the United States) cung cấp bao gồm các khóa học và kỳ thi cấp đại học dành cho học sinh THPT.

Khi ghi danh vào các khóa học này, học sinh sẽ được tham gia các kỳ thi AP liên quan; nhận được chứng chỉ AP khi kết quả thi đạt yêu cầu. Các tiêu chí cụ thể để đạt được chứng chỉ AP có thể sẽ khác nhau tùy thuộc theo trường hoặc đơn vị tổ chức.

Hotline : (84-28) 3898 9098