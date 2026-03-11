Du khách Ấn Độ rời sân bay Đà Nẵng vào TP.HCM phát hiện mất balo có 5.000 USD

Ngày 11.3, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết đã trao trả tài sản trị giá hơn 150 triệu đồng cho một hành khách nước ngoài bỏ quên tại sân bay.

Lực lượng an ninh sân bay Đà Nẵng trao trả tài sản lại cho người đại diện của du khách người Ấn Độ ẢNH: Đ.X

Trước đó, ngày 5.3, trong quá trình tuần tra tại khu vực nhà ga T1, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, cán bộ Đội kiểm soát an ninh quốc nội phát hiện một balo màu trắng bị bỏ quên.

Qua kiểm tra, bên trong balo có nhiều tài sản giá trị gồm: 5.000 USD, gần 40.000 Rubee, một điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ cá nhân. Tổng giá trị tài sản ước tính gần 150 triệu đồng.

Du khách Ấn Độ bỏ quên chiếc balo có tổng giá trị tài sản ước tính gần 150 triệu đồng ẢNH: Đ.X

Sau khi tiếp nhận sự việc, chỉ huy Đội kiểm soát an ninh quốc nội đã phối hợp với các lực lượng chức năng tại sân bay xác minh chủ sở hữu số tài sản trên là ông P.A. (quốc tịch Ấn Độ).

Theo xác minh, nam hành khách đến Việt Nam du lịch, sau đó đi từ sân bay Đà Nẵng vào TP.HCM rồi nối chuyến trở về Ấn Độ.

Lực lượng chức năng đã phối hợp với đại diện hãng hàng không và các đơn vị liên quan để bàn giao lại toàn bộ tài sản cho hành khách.

Khi nhận được thông báo tìm thấy hành lý thất lạc, nam du khách đã viết thư cảm ơn các lực lượng chức năng. Trong thư, ông P.A cho biết chỉ sau khi đến TP.HCM mới phát hiện để quên ba lô tại sân bay Đà Nẵng.