Du khách chỉ mất 2 phút để tự làm thủ tục tại sân bay Đà Nẵng

Từ ngày 1.8, nhà ga quốc tế Đà Nẵng chính thức triển khai dịch vụ check-in tự động cho du khách. Hãng hàng không Korean Air là đơn vị đầu tiên áp dụng công nghệ này cho các chuyến bay HUY ĐẠT

Self check-in kiosk đang là xu hướng tại các nhà ga sân bay hiện đại trên thế giới, với ưu điểm mang lại trải nghiệm nhanh chóng, thuận tiện cho hành khách. Giờ đây, hành khách tại nhà ga quốc tế Đà Nẵng có thể chủ động chọn chỗ ngồi, làm thủ tục check-in… chỉ trong 2 phút HUY ĐẠT

Trong giai đoạn đầu, hệ thống sẽ được ưu tiên cho hành khách có giấy tờ du lịch đơn giản, ví dụ như khách Hàn Quốc trở về nước, sau đó sẽ bắt đầu mở rộng cho các đối tượng khác HUY ĐẠT

Ghi nhận của PV Thanh Niên vào chiều 2.8, tại sân bay quốc tế Đà Nẵng có khá đông hành khách sử dụng dịch vụ self check-in kiosk. Đa số hành khách tỏ ra khá hài lòng với lợi ích về tốc độ, thao tác đơn giản, quy trình hiển thị rõ ràng trên màn hình cảm ứng, cùng nội dung song ngữ dễ hiểu của thiết bị mới này HUY ĐẠT

Để chắc chắn mọi hành khách đều có thể dễ dàng sử dụng, nhà ga quốc tế Đà Nẵng đã sắp xếp đội ngũ PAT (Passenger Assistant Team) hỗ trợ ở khắp nơi, đặc biệt quanh khu vực self check-in. Các nhân viên áo xanh này luôn luôn sẵn sàng 24/7 để hướng dẫn chi tiết, tận tình cho hành khách HUY ĐẠT

Du khách có thể chủ động chọn chỗ ngồi, làm thủ tục check-in… trên thiết bị self check-in kiosk mà không phải xếp hàng chờ đợi. Đây là giải pháp làm thủ tục tự động được lựa chọn đầu tư nhằm số hóa quy trình sân bay quốc tế Đà Nẵng, trong đó có góp phần giảm bớt ùn tắc sân bay giờ cao điểm HUY ĐẠT

Nhà ga quốc tế Đà Nẵng gần đây đang triển khai nhiều đổi mới trên cơ sở tiện nghi hóa mọi trải nghiệm. Tiêu biểu là hệ thống tự gửi hành lý, kiểm soát thẻ lên tàu tự động tại các cửa khởi hành… tất cả nhằm cải tiến quá trình di chuyển thêm phần thuận tiện HUY ĐẠT

Ông Đỗ Trọng Hậu, Phó tổng giám đốc Công ty CP đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) chia sẻ: "Bất cứ điều gì có thể tối đa trải nghiệm cho hành khách, đội ngũ chúng tôi luôn ưu tiên thực hiện. Không chỉ tập trung vào điểm đầu, điểm cuối của hành trình mà toàn bộ không gian nơi đây đều sẽ được nâng cấp không ngừng để có thể đáp ứng mọi nhu cầu một cách trọn vẹn HUY ĐẠT

Cùng người thân làm thủ tục check-in tự động trở về Hàn Quốc kết thúc chuyến du lịch ấn tượng tại các tỉnh miền Trung, anh Lee Ki Jung (du khách Hàn Quốc) chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất hài lòng với dịch vụ check-in tự động, các thao tác đơn giản, dễ hiểu, giúp hành khách tiết kiệm được thời gian và đặc biệt là không cần phải xếp hàng đợi như trước đây" HUY ĐẠT

Hiện nhà ga quốc tế sân bay Đà Nẵng bố trí 10 quầy self check-in để hành khách tự làm thủ tục tự động. HUY ĐẠT

Thời gian qua, TP.Đà Nẵng đã tổ chức hàng loạt hoạt động nhằm thu hút khách du lịch. Theo cục Thống kê Đà Nẵng, riêng trong tháng 7.2023, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống Đà Nẵng đạt 2.185,2 tỉ đồng, tăng 6,3% so với tháng trước và tăng 30,7% so với tháng cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu lĩnh vực lưu trú ước đạt 1.012 tỉ đồng, tăng 32,4% cùng kỳ; lĩnh vực ăn uống ước đạt 1.173 tỉ đồng, tăng 29,2% so với cùng kỳ.