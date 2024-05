Du khách Đài Loan đến Phú Quốc tăng 'dựng đứng' hơn 1.000%

Theo báo cáo của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong tháng 4, lượng du khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt xấp xỉ 1,6 triệu lượt, tăng trưởng 58,2% so với cùng kỳ năm trước. Từ đó, nâng tổng lượt khách quốc tế trong bốn tháng đầu năm lên đến 6,2 triệu, tăng 68,3% so với cùng kỳ năm 2023, và tăng 3,9% so với thời điểm hoàng kim của ngành du lịch năm 2019, trước khi dịch Covid-19 bùng phát.



Biển Phú Quốc 'hớp hồn' du khách

Tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết các địa phương trên cả nước đều ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ từ làn sóng khách du lịch quốc tế. Nổi bật nhất phải kể đến Phú Quốc, Kiên Giang.

Cụ thể, 4 tháng đầu năm, tỉnh Kiên Giang đón 221.657 lượt khách Hàn Quốc, so với 83.600 khách 4 tháng đầu năm 2023 thì tỷ lệ tăng lên tới 165%. Đặc biệt, khách Đài Loan tới Kiên Giang tăng trưởng dựng đứng tới 1.100%, từ 6.838 lượt 4 tháng đầu năm 2023 lên 82.135 lượt 4 tháng đầu năm 2024, gấp 12 lần. Thống kê cho thấy, khoảng 90% lượng khách Hàn Quốc và Đài Loan nói trên đã tới Phú Quốc.

Quý 1, khách quốc tế đến Phú Quốc đạt hơn 500.000 lượt, tăng trưởng hơn 200% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ riêng trong 5 ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5, lượng khách quốc tế đã tăng gấp 2,4 lần khách du lịch nội địa, tương ứng mức tăng 12% so với cùng kỳ năm 2023.

Những dấu hiệu tích cực trên được nhận định một phần nhờ kết quả từ quá trình phối hợp chặt chẽ của địa phương với các cộng đồng doanh nghiệp để nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của du lịch Phú Quốc. Theo đó, bên cạnh tận dụng thế mạnh đặc thù từ thiên nhiên và văn hóa địa phương để xây dựng các sản phẩm du lịch mới mẻ, Phú Quốc tập trung phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp, đầu tư hạ tầng và cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu du khách và hình thành nhiều điểm đến đẳng cấp quốc tế.

Phú Quốc - Premier Village Phu Quoc được vinh danh trong Giải thưởng Best of the Best của Tripadvisor Travellers' Choice năm 2024

Hàng loạt các khách sạn, resort hạng sang với thiết kế độc đáo đã đưa Phú Quốc lên bản đồ nghỉ dưỡng hạng sang của thế giới. Điển hình như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay - "tuyệt tác bên bãi Kem" do "ông hoàng resort" Bill Bensley thiết kế đã góp phần định vị đảo Ngọc như một điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp quen thuộc của các tỷ phú, giới nhà giàu cũng như nhiều ngôi sao trong nước lẫn quốc tế.

Mới đây, một đại diện của Phú Quốc - Premier Village Phu Quoc được vinh danh trong Giải thưởng Best of the Best của Tripadvisor Travellers' Choice năm 2024, xếp hạng top 3 Khách sạn sang trọng tại Việt Nam, top 21 Khách sạn sang trọng tại Việt Nam - châu Á, top 10 Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam.

Theo đại diện Sun Group, một trong những đơn vị đầu tư trọng điểm vào Phú Quốc, trong 8 năm vừa qua, tập đoàn này đã xây dựng hơn 60 công trình giải trí, nghỉ dưỡng và bất động sản đẳng cấp, với kỳ vọng sẽ cùng địa phương đưa Phú Quốc thành điểm đến đặc sắc của thế giới. Tầm nhìn của Đảo Ngọc là trở thành một trong những điểm phải phải đến trong đời của du khách quốc tế, sánh ngang với những thiên đường du lịch trên thế giới như Boracay, Bora Bora, Maldives…

Những sản phẩm đẳng cấp thế giới là thỏi nam châm hút khách đến Phú Quốc

Mới đây, ngày 15.5, Vụ Báo chí, Bộ Ngoại giao và tỉnh Kiên Giang đã phối hợp tổ chức chuyến thăm quan Phú Quốc cho đoàn cán bộ ngoại giao và báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn khách đã có những trải nghiệm trọn vẹn tại những địa điểm thăm quan đặc sắc của Phú Quốc trong quần thể nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí tại thị trấn Hoàng Hôn Sunset Town của Tập đoàn Sun Group. Chuyến đi đã để lại những ấn tượng đẹp về con người và hòn đảo này.

Bà Rosa Maria – Bí thư thứ 3, Phó Lãnh sự quán Philippines tại Việt Nam nhận định: "Đất nước chúng tôi có rất nhiều bãi biển nhưng không có cáp treo, không có hệ sinh thái, không có show buổi tối như các bạn. Chúng rất độc đáo mà bạn không thể tìm thấy nhiều ở Philippines. Phú Quốc hoàn toàn có thể trở thành một thiên đường mới của thế giới".

Chung nhận định, bà Aida Safura Niza- Phó đại sứ- ĐSQ Malaysia tại Việt Nam nói: "Tôi rất bất ngờ với tổng số những hoạt động mà các bạn đang thực hiện tại Phú Quốc. Kiss of the Sea, Cầu Hôn... là những thứ mà ai cũng phải xem và trải nghiệm. Tôi nghĩ rằng trong 5-10 năm tới, độ phổ biến của Phú Quốc sẽ tiếp tục phát triển theo chiều thẳng đứng".

Bằng những lợi thế riêng có, với sự đầu tư bài bản của nhiều tập đoàn lớn như Sun Group, Vingroup… chắc chắn, sức hút của đảo Ngọc sẽ còn tăng mạnh hơn nữa trong thời gian tới.