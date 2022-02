Du khách đến Đà Lạt dựng lều qua đêm bên hồ Xuân Hương: “sắp đóng băng luôn”

Sáng 4.2.2022 (tức mùng 4 tết) do triều cường dâng cao nên hàng ngàn người dân du xuân đã gặp nhiều khó khăn khi lưu thông trên quốc lộ 53, đoạn qua ấp An Hiệp, xã Long An, H.Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.