Du khách Hà Nội đã nhận lại vali bị 'cầm nhầm' tại sân bay Phú Quốc

Chiều 1.2, lãnh đạo công an TP.Phú Quốc (Kiên Giang) xác nhận có vụ việc một du khách Hà Nội bị "cầm nhầm" vali tại sân bay Phú Quốc.

"Đây chỉ là vụ việc hành khách cầm nhầm vali của người khác thôi. Hiện người bị lạc vali đã nhận lại tài sản trước sự chứng kiến của lực lượng công an", lãnh đạo Công an TP.Phú Quốc nói.

Khu vực ga đến sân bay quốc tế Phú Quốc HOÀNG TRUNG

Theo ông Nguyễn Thế Hưng (người bị lạc vali), chiều 30.1, ông cùng vợ đi trên chuyến bay Bamboo Airways từ Hà Nội vào Phú Quốc. Khi làm thủ tục bay, vợ chồng ông có hành lý ký gửi là 2 vali màu hồng và 1 túi xách.

Sau khi đáp xuống sân bay Phú Quốc, vợ chồng ông Hưng đến khu hành lý chờ lấy vali nhưng chỉ nhận được một chiếc vali nhỏ và một túi xách. Chiếc vali to màu hồng thì không thấy đâu.

Trước sự việc trên, ông Hưng nhờ nhân viên sân bay kiểm tra camera an ninh và phát hiện một hành khách khác đã cầm một chiếc vali rất giống của mình. Người này đi cùng một phụ nữ và một em nhỏ, sau đó nhóm hành khách này mang hành lý rời khỏi sân bay.

Mãi đến khoảng 22 giờ ngày 31.1, tại Công an xã Dương Tơ, trước sự chứng kiến của Công an xã và an ninh sân bay, vợ chồng ông Hưng đã nhận lại vali bị "cầm nhầm" từ 2 người mang đến trả. Vợ chồng ông Hưng kiểm tra bên trong vali, xác nhận các đồ dùng, quần áo không bị mất.

Đồng thời, vợ chồng ông bày tỏ lời cảm ơn đến ngành chức năng TP.Phú Quốc, lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đã hỗ trợ vợ chồng ông tìm lại hành lý bị thất lạc.

Người "cầm nhầm" vali cho biết đoàn có 10 người và mang theo 10 vali, đi cùng chuyến bay với vợ chồng ông Hưng từ Hà Nội vào Phú Quốc. Khi đến băng chuyền nhận hành lý của sân bay Phú Quốc, bản thân đeo 1 ba lô nên cầm thêm 1 vali vì nghĩ đây là vali của những người cùng đoàn.