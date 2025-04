Du khách hủy tour Thái Lan hàng loạt sau động đất

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Du lịch Thái Lan Sorawong Thienthong vẫn giữ nguyên dự báo về lượng khách du lịch nước ngoài đến đây là 38 triệu người trong năm nay, theo Reuters. Ông nhận định, tác động của trận động đất là ngắn hạn lên ngành du lịch.

Lượng đặt phòng khách sạn trong lễ hội té nước Songkran vào tháng 4 không cao bằng hai năm trước ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Bloomberg trích dẫn Hiệp hội Khách sạn Thái Lan, lượng khách du lịch quốc tế dự kiến sẽ giảm 10 - 15% hoặc thậm chí nhiều hơn trong hai tuần tới do trận động đất làm rung chuyển các tòa nhà ở Bangkok và các điểm du lịch nổi tiếng khác của Thái Lan.

"Khoảng 10% khách du lịch nước ngoài đã trả phòng sớm sau trận động đất", Thienprasit Chaiyapatranun, chủ tịch hiệp hội cho biết, trích dẫn một cuộc khảo sát ban đầu trong số các thành viên của nhóm.

Lượng khách du lịch giảm có thể tác động đáng kể đến nền kinh tế Thái Lan, nơi du lịch tạo việc làm cho một trong năm người và đóng góp khoảng 13% vào GDP.

Ngân hàng Thái Lan cho biết, trận động đất có tâm chấn ở Myanmar tấn công Bangkok vừa qua sẽ làm chậm hơn nữa quá trình phục hồi vốn đã chậm chạp của ngành bất động sản và tác động đến lượng khách du lịch nước ngoài đến nước này.

Đánh giá ban đầu của ngân hàng trung ương cho thấy, sự kiện bi thảm kể trên sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế trên ba lĩnh vực chính: bất động sản, du lịch và tiêu dùng trong nước, theo Sakkapop Panyanukul, trợ lý thống đốc nhóm chính sách tiền tệ của Ngân hàng Thái Lan.

"Do thảm họa này, Ngân hàng Thái Lan nhận định việc cho thuê và mua các dự án chung cư cao tầng sẽ chậm lại trong bối cảnh ngành bất động sản đang phục hồi yếu và nguồn cung nhà ở hiện tại vẫn cao", ông nói trên Bangkok Post.

Về lĩnh vực du lịch, ông Sakkapop nói việc đưa tin trên phương tiện truyền thông về trận động đất có thể ảnh hưởng đến niềm tin của du khách nước ngoài khi đi du lịch đến Thái Lan.

Ngân hàng trung ương dự kiến nhiều du khách quốc tế sẽ hoãn hoặc hủy chuyến đi của họ.

Tuy nhiên, ông Sakkapop lưu ý, dựa trên các thảm họa trước đây ở Thái Lan, du khách nước ngoài thường quay trở lại trong thời gian ngắn. Thế nhưng, tốc độ phục hồi sẽ phụ thuộc vào mức độ làm việc hiệu quả của tất cả các bên liên quan để khôi phục lòng tin của du khách.

Ngoài ra, thảm họa dự kiến sẽ tác động đến tiêu dùng trong nước, vì cư dân bị ảnh hưởng có thể ưu tiên sửa chữa nhà cửa, có khả năng dẫn đến giảm chi tiêu chung.

"Ở giai đoạn này, vẫn còn quá sớm để đánh giá đầy đủ tác động kinh tế của thảm họa. Ngân hàng Thái Lan cần dữ liệu toàn diện, bao gồm các tác động kinh tế trực tiếp và phản ứng hành vi từ cả doanh nghiệp và hộ gia đình, để đánh giá tác động chung", ông Sakkapop nói.

Trong một diễn biến liên quan, hôm qua 31.3, ngân hàng trung ương đã công bố dữ liệu kinh tế tháng 2, cho thấy hoạt động kinh tế của Thái Lan đã chậm lại so với tháng trước. Sự suy giảm này đặc biệt rõ ràng trong lĩnh vực dịch vụ liên quan đến du lịch, vì cả số lượng khách du lịch nước ngoài và chi tiêu của họ đều giảm. Đáng chú ý, lượng du khách từ Trung Quốc giảm do lo ngại về an toàn bởi xảy ra nhiều vụ bắt cóc trước đó...