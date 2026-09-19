Du khách nước ngoài cùng dọn rác bãi biển Mũi Né

Sáng 19.9, cùng các lực lượng chức năng do phường Mũi Né (Lâm Đồng) huy động, hàng chục du khách nước ngoài đang lưu trú tại địa phương đã xuống bãi biển chung tay thu gom rác.

Hoạt động nằm trong kế hoạch của UBND phường Mũi Né về thu gom rác, làm sạch bãi biển tại khu vực bờ kè Hàm Tiến, phía sau nhà thờ Rạng và khu vực bờ kè thuộc phường Mũi Né.

Du khách nước ngoài cùng người dân chung tay thu gom rác ở Mũi Né ẢNH: KHÁNH DUY

Dưới sự chủ trì của Tổ trưởng Tổ dân phố 8 và Đoàn phường Mũi Né, hàng chục cán bộ, đoàn viên thanh niên, bộ đội, công an, dân phòng cùng tham gia dọn rác.

Đáng chú ý, nhiều du khách đang lưu trú tại Mũi Né, trong đó có nhiều khách nước ngoài, cũng chủ động xuống biển, cùng các lực lượng thu gom rác.

Rác sau khi thu gom được đóng vào túi nhựa, đưa lên xe vận chuyển đến bãi rác.

Du khách nước ngoài cùng thu gom rác, làm sạch bãi biển Mũi Né sáng 19.9 ẢNH: KHÁNH DUY

Rác ở đâu ra nhiều thế?

Theo ngư dân Mũi Né, thời điểm này là mùa "rác đại dương", khi rác theo gió mùa từ ngoài biển trôi vào bờ, tập trung thành từng bãi. Rác xuất hiện nhiều tại khu vực làng chài, các bãi biển phía sau nhà thờ Rạng, chợ Rạng và khu vực bờ kè Hàm Tiến.

Ông Trần Hải Anh, Phó chủ tịch UBND phường Mũi Né, cho biết rác từ ngoài biển trôi vào có cả ngư lưới cụ, cội chà và nhiều loại rác từ hoạt động đánh bắt hải sản. Hằng năm, vào mùa này, các bãi biển Mũi Né phải tổ chức những đợt thu gom quy mô để xử lý lượng lớn rác dạt vào bờ.

Bộ đội đóng quân trên địa bàn cùng tham gia thu gom rác, làm sạch bãi biển Mũi Né ẢNH: DUY KHÁNH

Bên cạnh rác từ biển, ông Trần Hải Anh cho rằng cũng không thể không kể đến rác do cộng đồng thải ra môi trường biển. Lượng rác này tích tụ ngoài biển rồi theo dòng nước trôi trở lại vào bãi.

Theo ông Trần Hải Anh, khoảng 100 người gồm bộ đội biên phòng, bộ đội phòng không, công an phường, lực lượng thanh niên, dân quân tự vệ được huy động trong đợt này vẫn khó xử lý hết lượng rác tại các bãi biển Mũi Né.

Lực lượng dân phòng Mũi Né tham gia thu gom rác tại bãi biển ẢNH: DUY KHÁNH

Ông Trần Hải Anh cho rằng không chỉ dọn rác thường xuyên mà quan trọng là phải tuyên truyền, nâng cao ý thức giữ gìn môi trường xanh cho bãi biển Mũi Né. Đây là khu vực có giá trị du lịch, vì vậy việc giữ gìn vệ sinh môi trường biển cần được thực hiện thường xuyên.

Du khách nước ngoài tham gia thu gom rác, làm sạch bãi biển Mũi Né sáng 19.9 ẢNH: KHÁNH DUY

Huy động nhiều lực lượng làm sạch bãi biển

Trước đó, Đoàn phường và UBND phường Mũi Né đã xây dựng kế hoạch dọn rác ven biển.

Ngày 17.9, Ban Chấp hành Đoàn phường Mũi Né huy động lực lượng tham gia "Ngày chủ nhật xanh", hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2026.

UBND phường Mũi Né cho biết việc thu gom rác, làm sạch môi trường biển cần được duy trì thường xuyên, trở thành một phần trong nếp sống văn minh của cộng đồng ẢNH: DUY KHÁNH

Các lực lượng được huy động gồm Trung đoàn 920, Trung đoàn 915 (bộ đội phòng không đóng quân tại Mũi Né), Đồn biên phòng Mũi Né, Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né, công an, lực lượng quân sự và các chi đoàn tổ dân phố, trường học.

Cùng với đó, UBND phường Mũi Né giao Tổ dân phố 8 chủ trì, huy động người dân cùng lực lượng công an, bộ đội phối hợp thu gom rác tại các khu vực ven biển Mũi Né.