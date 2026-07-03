Du khách nước ngoài leo núi để ngắm loài linh trưởng đẹp nhất Việt Nam

Trên nhật báo lâu đời nhất Hồng Kông SCMP, bài viết của Andrew Sun kể lại hành trình khám phá bán đảo Sơn Trà - khu bảo tồn thiên nhiên xanh mát rộng khoảng 60 km² (tương đương hai phần ba diện tích đảo Hồng Kông) và tìm kiếm sự hiện diện của loài linh trưởng nổi tiếng thế giới - voọc chà vá chân nâu.

Tuy nhiên, khám phá Sơn Trà không phải là hành trình thong thả hay dễ dàng. Cung đường leo núi dài khoảng 10km, đi chung với các phương tiện giao thông khác và dẫn lên độ cao 700 mét so với mực nước biển. Để so sánh, đỉnh Victoria ở Hồng Kông chỉ cao 550 mét. Một cách thuận tiện hơn để khám phá không gian xanh mát nơi đây là thuê xe đạp hoặc xe máy.

Voọc chà vá chân nâu trên bán đảo Sơn Trà ẢNH: NGUYỄN TRÌNH

Điểm cao nhất chính là Bàn Cờ. Vào những ngày trời quang đãng, từ đây bạn có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh Đà Nẵng, những ngọn núi bao quanh và biển cả mênh mông.

Chỉ có hai khách sạn nằm trong khu bảo tồn này. Một là Son Tra Beach Resort & Spa với phong cách giản dị, và nơi còn lại là InterContinental Danang Sun Peninsula Resort. Với những ai sẵn sàng chi mạnh tay cho chuyến đi, InterContinental là điểm dừng chân lý tưởng để dành vài ngày khám phá thiên nhiên hoang dã và tham gia các chuyến đi bộ đường dài.

Sau khi đăng ký với nhân viên bảo vệ (tuyến đường này về mặt kỹ thuật vẫn chưa chính thức mở cửa nhưng không còn bị cấm đi lại), một lối đi ngắn trong rừng sẽ dần mở ra tầm nhìn hướng ra Biển Đông. Tiếp đó là một đoạn dốc đứng cần khoảng 20 phút leo bộ trước khi đường trở nên bằng phẳng hơn.

Voọc chà vá chân nâu là loài linh trưởng đặc hữu của khu vực Đông Dương gồm Lào và Việt Nam. Với bộ lông đặc trưng 5 màu nổi bật, loài vật này còn được mọi người gọi là voọc ngũ sắc và tôn vinh là "nữ hoàng" của các loài linh trưởng.

Cuối cùng, Sun cũng đến nơi có cây đa cổ thụ, thực sự hùng vĩ. Cây cao hơn 20 mét, và dấu ấn thời gian thể hiện rõ qua vô số rễ phụ phát triển thành những cột trụ vững chắc để nâng đỡ các tán cây vươn rộng.

"Tuy nhiên, sự chú ý của chúng tôi bị thu hút bởi một con khỉ đuôi dài đang lảng vảng quanh gốc cây. Nó vờ như không để ý đến chúng tôi, nhưng chúng tôi biết nó đủ khôn ngoan để hiểu rằng con người thường mang theo thức ăn và nơi này là điểm dừng chân quen thuộc của du khách. Sau khi dành thêm chút thời gian chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên, chúng tôi chào tạm biệt chú khỉ cùng cây đa cổ thụ, để về khách sạn", Sun kể.

Voọc chà vá chân nâu là nhóm động vật hoạt động ban ngày, sống chủ yếu trên cây. Chúng thường lựa chọn các cây cao, to, tán dày để ngủ ẢNH: BÙI THANH LANG

Khi đi được nửa đường quay về, hướng dẫn viên ra hiệu cho cả nhóm dừng lại. "Ngay phía trước, ngang tầm mắt kìa", hướng dẫn viên thì thầm. Một con voọc chà vá đực đầu đàn đang nghỉ ngơi trên cây, trong khi vài con cái và con non đang ăn lá ở cành cao hơn. "Chúng tôi từ từ tiến lại gần vì dường như con voọc không hề hay biết đến sự hiện diện của chúng tôi. Nó hiểu rằng chúng tôi không phải là thú săn mồi và cũng chẳng hề quan tâm đến đồ đạc của chúng tôi, bởi loài voọc chà vá chỉ ăn thực vật và trái cây", Sun nhớ lại.

Loài voọc thường di chuyển theo các nhóm gia đình. Đây là một đàn điển hình với vài con đực trẻ - có lẽ là con của con đực đầu đàn - đang rượt đuổi nhau và chuyền cành, nhảy xa hàng mét từ cây này sang cây khác. Trong khi đó, con đực lớn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, uy nghiêm. Bộ râu trắng, đôi bàn tay đen, đôi chân đỏ và chiếc đuôi trắng của nó trông thật nổi bật. Chẳng trách các nhà tự nhiên học lại xếp loài voọc chà vá chân nâu vào hàng những loài linh trưởng đẹp nhất. Khi du khách chụp ảnh, nó dường như đang tạo dáng với tư thế dang rộng chân tay. Có thể nói, dáng vẻ của nó toát lên một nét tinh nghịch đầy thú vị...