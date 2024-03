Du khách nước ngoài nhận lại điện thoại bỏ quên trên xe công nghệ

Sáng 18.3, Công an P.Tân Chính (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cho biết đã kịp thời hỗ trợ 2 du khách nước ngoài tìm lại điện thoại bỏ quên trên xe công nghệ.



Trước đó, lúc 19 giờ tối 17.3, Công an P.Tân Chính nhận tin báo của cặp đôi du khách nước ngoài (quốc tịch Cộng hòa Séc) về việc bỏ quên 1 điện thoại iPhone 13 trên ô tô.

Hai du khách này đặt xe qua ứng dụng gọi xe công nghệ. Sau khi xe trả khách tại ga Đà Nẵng, du khách phát hiện bỏ quên điện thoại thì xe đã rời đi.

Công an P.Tân Chính bàn giao điện thoại cho du khách NGUYỄN TÚ

Lúc này, điện thoại bỏ quên đã tắt nguồn, du khách không thể liên lạc với tài xế nên đến Công an P.Tân Chính nhờ hỗ trợ.

Nhận tin báo, Công an P.Tân Chính nhanh chóng thu thập thông tin do du khách cung cấp về lộ trình, đặc điểm ô tô dịch vụ, đồng thời trích xuất camera an ninh, qua đó xác định được biển số ô tô này.

Từ đó, Công an P.Tân Chính liên hệ với chủ xe là anh P.V.N (29 tuổi, ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng). Anh N. cho hay đã giao xe cho tài xế Đ.T.H (35 tuổi, ngụ P.An Khê, Q.Thanh Khê) quản lý và sử dụng xe chạy dịch vụ.

Công an P.Tân Chính tiếp tục liên hệ anh H. thì tài xế này cho biết phát hiện điện thoại ở hàng ghế sau xe, nơi du khách ngồi. Tài xế Đ.T.H đã mang điện thoại đến Công an P.Tân Chính bàn giao.

Công an P.Tân Chính làm thủ tục bàn giao cho du khách để họ tiếp tục hành trình lên tàu tại ga Đà Nẵng để đi du lịch.

Nhận lại điện thoại nguyên trạng, du khách Cộng hòa Séc bày tỏ cảm kích và viết thư cảm ơn lực lượng Công an P.Tân Chính đã hỗ trợ tích cực, nhiệt tình.