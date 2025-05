Du khách nước ngoài và hành trình nhiều khoảnh khắc bất ngờ ở Đà Nẵng

Hôm nay 10.5, chị Park Sangeun (37 tuổi, du khách Hàn Quốc) gửi thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an P.Phước Ninh (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về kỷ niệm đẹp khi du lịch Đà Nẵng.

Trước đó, lúc 16 giờ 15 phút chiều 9.5, chị Park Sangeun đến Công an P.Phước Ninh trình báo về việc chị đặt GrabCar tại khu vực gần siêu thị Lotte (cầu Tiên Sơn, Q.Hải Châu), trên hành trình đã bỏ quên 1 điện thoại di động hiệu Samsung.

Du khách Park Sangeun vui mừng nhận lại tài sản tại công an phường ẢNH: NGUYỄN TÚ

Chị Park Sangeun đã nhờ công an liên hệ với tài xế ô tô qua biển số xe. Công an P.Phước Ninh đã kết nối Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng tra cứu nhanh để lấy thông tin, số điện thoại của chủ xe.

Cán bộ, chiến sĩ công an đã gọi điện, nhờ chủ xe mang điện thoại đến công an phường để bàn giao lại cho chị Park Sangeun.

Trước đó, Công an P.Phước Ninh cũng đã hỗ trợ du khách Hàn Quốc Kim Yong Sun tìm lại túi xách bị rơi trên đường Dương Đình Nghệ (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), trong đó có tiền mặt, giấy tờ quan trọng, thiết bị... ngày 10.4.

Người nhặt được tài sản cũng đăng tải thông tin tìm khổ chủ lên các trang mạng xã hội, nhưng chưa có ai liên hệ. Trong khi đó, qua định vị tai nghe, Công an P.Phước Ninh xác định vị trí của tai nghe tại khu vực K50 Trưng Nữ Vương và tìm được người nhặt được túi xách này.

Du khách Hàn Quốc nhận lại túi xách ẢNH: NGUYỄN TÚ

Nhận được tài sản, anh Kim Yong Sun rất cảm kích, viết thư cảm ơn và cho biết sẽ chia sẻ những kỷ niệm khó quên về trách nhiệm của lực lượng công an và lòng tốt của người nhặt được tài sản khi về nước.

Ngoài ra, ngày 16.4, Công an P.Bình Thuận (Q.Hải Châu) đã góp tiền tặng vé xe, dùng xe công vụ đưa một du khách Mỹ đến Bến xe trung tâm Đà Nẵng để vào TP.HCM, nhờ đại sứ quán hỗ trợ về nước.

Tặng vé xe để du khách tìm đường về nước ẢNH: NGUYỄN TÚ

Du khách Isaiah Santwan Heyward (22 tuổi, quốc tịch Mỹ) đến Việt Nam du lịch tự túc từ ngày 30.1, đi qua nhiều tỉnh thành như TP.HCM, Hà Tĩnh và TP.Đà Nẵng. Khi quay trở lại TP.Đà Nẵng lần thứ 2 ngày 16.4, anh hết tiền, không đủ chi phí sinh hoạt cũng không tự xoay xở để trở về nước.

Khi được hỗ trợ tận tình và hiệu quả, anh Isaiah Santwan Heyward đã viết thư cảm ơn Công an P.Bình Thuận.

Du khách Ba Lan được công an tìm lại điện thoại ẢNH: NGUYỄN TÚ

Trước đó, ngày 20.3, du khách Kacper Szczepanowski (quốc tịch Ba Lan) trong lúc du lịch tại P.Thạch Thang (Q.Hải Châu) đã đánh rơi iPhone 12. Chỉ sau 1 giờ nhận trình báo, Công an P.Thạch Thang đã nhanh chóng truy xuất camera, xác minh và tìm lại được điện thoại, bàn giao cho du khách.

Cùng thời điểm này, du khách James Ryan Walsh (28 tuổi, quốc tịch Anh) đánh rơi ba lô có laptop hiệu Dell cùng một số đồ dùng cá nhân tại bãi giữ xe khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp (Q.Sơn Trà).

Du khách Anh nhận lại ba lô đầy đủ tài sản ẢNH: NGUYỄN TÚ

Sau khi định vị, anh James Ryan Walsh phát hiện tài sản đang ở P.Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) nên nhờ Công an P.Hòa Xuân giúp đỡ. Qua xác minh, công an phường tìm được người nhặt tài sản và vận động hoàn trả cho khổ chủ. Hai du khách Ba Lan và Anh đã viết thư cảm ơn công an các phường này.