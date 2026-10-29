Du khách quốc tế chung tay làm sạch Bãi Kem mùa gió chướng

Những ngày cuối tháng 10, đảo Ngọc Phú Quốc bước vào chu kỳ gió chướng (gió mùa đông bắc) đặc trưng hàng năm. Dưới tác động của dòng hải lưu đổi chiều và sức gió mạnh từ vịnh Thái Lan, một lượng lớn lục bình, thân cây khô, rong biển cùng tạp vật trôi nổi từ đại dương liên tục bị sóng đánh dạt vào các bãi biển phía Đông đảo.

Tại khu vực Bãi Kem và nhiều bãi biển lân cận, lượng rác tự nhiên “từ ngoài khơi dạt vào” tăng lên theo từng đợt thủy triều. Đây là hiện tượng “rác theo mùa gió” mang tính quy luật tự nhiên và mùa vụ mà Phú Quốc phải đối mặt hàng năm.

Dù xuất phát từ yếu tố thời tiết khách quan, tình trạng này ít nhiều gây ảnh hưởng đến mỹ quan chung cũng như hoạt động vui chơi, nghỉ dưỡng của du khách - nhất là trong giai đoạn Phú Quốc đang tập trung chuẩn bị cho sự kiện đối ngoại quan trọng của quốc gia.

Cộng đồng địa phương cùng cán bộ nhân viên Sun Group và lực lượng chuyên trách túc trực hàng giờ để thu gom lục bình, tạp vật trôi dạt, đảm bảo vẻ sạch đẹp cho Bãi Kem

Cộng đồng địa phương cùng cán bộ nhân viên Sun Group và lực lượng chuyên trách túc trực hàng giờ để thu gom lục bình, tạp vật trôi dạt, đảm bảo vẻ sạch đẹp cho Bãi Kem.

Để nhanh chóng trả lại diện mạo trong lành cho bờ biển, đồng thời nâng chuẩn cảnh quan đô thị biển đảo hướng tới APEC 2027, Tập đoàn Sun Group phát động chiến dịch "Vì một Phú Quốc xanh". Không dừng lại ở hoạt động riêng lẻ của một doanh nghiệp, chiến dịch tạo nên sức mạnh tổng lực khi kết nối đội ngũ cán bộ nhân viên Sun Group, hệ thống các khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Bãi Kem cùng đông đảo người dân và các hộ kinh doanh trên địa bàn đồng loạt ra quân làm sạch bãi biển hằng ngày.

Bên cạnh lực lượng chuyên trách vệ sinh môi trường và cây xanh túc trực xuyên suốt từ rạng sáng đến đêm muộn, các đợt ra quân tập trung của cộng đồng được tổ chức đều đặn vào hai khung giờ sáng sớm và chiều muộn - thời điểm thủy triều và gió mùa tác động mạnh nhất đến bãi biển. Hàng tấn lục bình, củi mục và rác biển được khẩn trương thu gom, phân loại và xử lý kịp thời ngay sau mỗi đợt sóng, nhanh chóng trả lại vẻ đẹp tự nhiên cho bãi cát trắng mịn.

Đại diện Sun Group tại Phú Quốc cho biết, việc đồng hành khởi xướng và duy trì chiến dịch "Vì một Phú Quốc xanh" trong năm 2026 không chỉ là giải pháp chủ động ứng phó với hiện tượng thời tiết mùa vụ, mà còn là bước chuẩn bị thiết thực trên hành trình hướng tới APEC: "Mỗi hành động nhỏ, kiên trì hằng ngày của người Sun Group cùng cộng đồng đều hướng tới mục tiêu gìn giữ hình ảnh điểm đến xanh - sạch - đẹp trong mắt du khách, góp phần bảo vệ giá trị thiên nhiên và phát triển du lịch bền vững cho Phú Quốc và hướng đến Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2027".

Cùng chung tâm huyết ấy, đại diện một hộ kinh doanh dịch vụ du lịch tại khu vực Bãi Kem chia sẻ khi trực tiếp tham gia dọn biển cùng các lực lượng: "Phú Quốc hiện nay đã là điểm đến tầm cỡ quốc tế và đang hướng tới sự kiện trọng đại như APEC. Là người dân gắn bó với đảo, chúng tôi hiểu rằng việc giữ gìn môi trường biển không phải là việc của riêng một doanh nghiệp nào. Bà con và các hộ kinh doanh chúng tôi cùng ra quân hành động vì muốn Phú Quốc luôn giữ trọn diện mạo xanh - sạch - đẹp trong mắt bạn bè quốc tế".

Từ các doanh nghiệp đến người dân địa phương tại Phú Quốc chung tay dọn dẹp bãi biển ngay từ sáng sớm trong chiến dịch "Vì một Phú Quốc xanh"

Chương trình được triển khai trong bối cảnh phát triển xanh, bền vững là định hướng xuyên suốt của du lịch Việt Nam. Với Phú Quốc, trong bối cảnh đặc khu là nơi đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, yêu cầu này càng cấp thiết. Tỉnh An Giang đang triển khai đề án chuyển đổi xanh đặc khu Phú Quốc giai đoạn 2026–2035, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó chú trọng mô hình du lịch không rác thải nhựa và bãi biển sạch. Lãnh đạo địa phương cũng nhiều lần nhấn mạnh mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân là một đại sứ du lịch trên chặng đường chuẩn bị cho APEC 2027.

Ở góc độ đó, việc doanh nghiệp chủ động huy động nguồn lực, duy trì làm sạch bờ biển thường xuyên và mở rộng cho cộng đồng cùng tham gia là một bước đi trước, góp phần cùng chính quyền địa phương chuẩn bị diện mạo điểm đến xanh - sạch - đẹp cho sự kiện quốc tế quan trọng.

Du khách nước ngoài hào hứng hưởng ứng chiến dịch cộng đồng, cùng người dân và nhân viên khu nghỉ dưỡng dọn dẹp rác ở Bãi Kem

Chứng kiến nỗ lực bền bỉ của hàng trăm nhân sự miệt mài làm sạch bờ biển mỗi ngày, nhiều du khách trong nước và quốc tế lưu trú tại Bãi Kem không chỉ thấu hiểu nguyên nhân khách quan của hiện tượng rác biển theo mùa gió, mà còn hào hứng xắn tay áo hòa mình vào hoạt động thu gom rác. Không còn khoảng cách giữa người làm du lịch và khách phương xa, sự hưởng ứng tự nguyện của du khách đã tạo nên những hình ảnh đẹp và giàu tính gắn kết tại đảo Ngọc.

Giữa mùa gió chướng, hình ảnh doanh nghiệp, người dân và du khách cùng có mặt trên bãi biển từ tờ mờ sáng đến chiều muộn cho thấy một cách tiếp cận bền vững: điểm đến chỉ thực sự hấp dẫn khi được chăm chút mỗi ngày bởi chính cộng đồng gắn bó với nó. Đó cũng là sự chuẩn bị thiết thực để Phú Quốc tự tin đón bạn bè quốc tế vào năm 2027.