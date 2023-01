Du khách Singapore 'tố' an ninh cửa khẩu sân bay Nội Bài đòi tiền 'tip'

Hai ngày qua, trên mạng xã hội Facebook nhiều tài khoản chia sẻ lại bài đăng ngày 2.1 của một tài khoản có tên Kugan Pillai, đến từ Singapore.

Theo bài đăng trên trang Facebook cá nhân, anh Kugan Pillai vừa đáp chuyến bay từ Hà Nội về Singapore ngày 2.1. Khi qua khu vực cửa khẩu sân bay Nội Bài để làm thủ tục xuất cảnh, một nhân viên an ninh đã để lại lời nhắn trên vé máy bay của anh bằng chữ viết tay có nội dung: "tip" (tiền boa, tiền cho thêm - PV). Khi đó, nhân viên xuất cảnh đang giữ hộ chiếu của Kugan Pillai.

Vị khách này đã hỏi nhân viên an ninh cửa khẩu rằng "để làm gì?" nhưng "anh ấy cứ chỉ vào những gì anh ấy viết".

"Tôi không biết phải làm gì hoặc nhờ ai giúp đỡ và tôi cũng đang gấp rút chuẩn bị cho chuyến bay của mình. Cuối cùng, tôi đã nhượng bộ anh ta bằng cách đưa 500.000 đồng. Tôi biết điều này có thể là bình thường ở các quốc gia bên kia nhưng tôi cảm thấy rằng mình có thể đã bị bắt lại, như kiểu nếu không đưa tiền, hộ chiếu của tôi sẽ không được công nhận" - Kugan Pillai chia sẻ trên bài đăng.





Đáng chú ý, Kugan Pillai cho biết anh đã thông báo cho Bộ Ngoại giao Singapore về sự việc. Chưa đầy 1 ngày sau khi đăng tải, bài viết đã nhận về gần 6.000 lượt chia sẻ, hơn 10.000 lượt like kèm theo hàng trăm bình luận chia sẻ trải nghiệm tương tự ở 1 số sân bay khác tại Việt Nam.

Liên hệ với Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, đại diện đơn vị này cho biết đã nắm sự việc. Tuy nhiên, mọi quy trình thuộc khâu kiểm tra an ninh khu vực xuất nhập cảnh do lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh (thuộc Bộ Công an) chịu trách nhiệm, Cảng không có quyền can thiệp nên hiện Cảng Nội Bài đã chuyển thông tin cho cơ quan trực tiếp quản lý tiếp nhận và xử lý.

Trong khi đó, đại diện Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho biết mới tiếp nhận và đang cho kiểm tra, xác thực thông tin.

Thanh Niên sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin về vụ việc.