Du khách thế giới 'mê' Việt Nam

Sức hút ngày càng lớn

Việt Nam vừa ghi thêm dấu ấn trên bản đồ du lịch toàn cầu khi vào top 10 quốc gia được yêu thích nhất thế giới năm 2026 theo bình chọn Readers' Choice Awards của tạp chí du lịch Condé Nast Traveler (Mỹ). Với 92,99 điểm, Việt Nam đứng thứ 10, vượt qua những điểm đến nổi tiếng trong khu vực như Thái Lan và Hàn Quốc. Kết quả này tiếp tục nối dài chuỗi thành tích của du lịch Việt Nam trên các bảng xếp hạng quốc tế, từ những bãi biển, hòn đảo đẹp đến các điểm đến văn hóa, ẩm thực và nghỉ dưỡng hàng đầu.

Du lịch Việt Nam ngày càng ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch thế giới ẢNH: LÊ NAM

Không chỉ được yêu thích, Việt Nam còn đang chứng kiến đà tăng trưởng mạnh về lượng khách quốc tế. Theo Cục Thống kê, trong 9 tháng năm 2026, cả nước đón hơn 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành gần 71% mục tiêu 25 triệu lượt khách cả năm. Riêng tháng 9, Việt Nam đón khoảng 1,77 triệu lượt khách, tăng 16,1% so với cùng kỳ. Những con số này cho thấy sức hút của điểm đến Việt Nam đang từng bước chuyển hóa thành lượng khách thực tế.

Trao đổi với PV Thanh Niên, PGS-TS Nguyễn Đức Thắng, Phó hiệu trưởng kiêm Trưởng khoa Du lịch, Trường ĐH Công nghệ Đông Á, cho biết ông không bất ngờ trước kết quả trên, bởi thời gian qua Việt Nam nhiều lần xuất hiện trong các bảng xếp hạng và danh sách điểm đến được du khách quốc tế quan tâm. Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị, xung đột và áp lực chi phí đi lại vẫn tác động đến ngành du lịch toàn cầu, Việt Nam đang sở hữu 3 lợi thế đáng kể. Đó là sự an toàn, chi phí hợp lý và trải nghiệm văn hóa đa dạng. Du khách có thể tận hưởng những kỳ nghỉ biển cao cấp tại Phú Quốc, khám phá vịnh Hạ Long, trải nghiệm di sản tại Hội An, Huế hay tìm hiểu nhịp sống đô thị tại Hà Nội, TP.HCM với nhiều mức chi phí khác nhau. Đặc biệt, sự phong phú về ẩm thực, đời sống bản địa và tính đa dạng của các vùng miền giúp Việt Nam có sức hấp dẫn vượt ra ngoài những sản phẩm nghỉ dưỡng truyền thống. Du khách khắp nơi đến với Việt Nam hiện nay không chỉ tìm đến những bãi biển đẹp mà còn muốn khám phá đời sống bản địa, trải nghiệm những giá trị văn hóa đặc trưng. Đây chính là lợi thế để Việt Nam cạnh tranh với những điểm đến lớn trong khu vực như Thái Lan hay Indonesia.

Đồng quan điểm, ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Viện Phát triển du lịch châu Á, nhận định: Sự ghi nhận từ du khách quốc tế đến từ quá trình cải thiện toàn diện của ngành du lịch. Ngoài nguồn tài nguyên thiên nhiên, văn hóa phong phú, việc nâng cấp hạ tầng giao thông, mở rộng kết nối hàng không, nâng chất lượng dịch vụ và chính sách thị thực thông thoáng hơn đã giúp Việt Nam trở thành lựa chọn thuận tiện đối với du khách quốc tế. Kết quả tăng trưởng khách quốc tế cũng phản ánh sự thay đổi về vị thế cạnh tranh. Việt Nam đang từng bước khẳng định sức hút của một điểm đến độc lập, thay vì chỉ đóng vai trò điểm dừng chân trong những hành trình liên tuyến Đông Nam Á.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Công ty Du Lịch Việt, phấn khởi: Việc Việt Nam vào top 10 quốc gia được yêu thích nhất thế giới có ý nghĩa đặc biệt, bởi đây không phải bảng xếp hạng về quy mô hay doanh thu, mà phản ánh sức hấp dẫn của điểm đến trong mắt du khách. Bên cạnh những nỗ lực từ chính sách và công tác quảng bá, các doanh nghiệp lữ hành cũng đang thay đổi cách xây dựng sản phẩm.

Việt Nam hút khách từ khắp năm châu

Không chỉ ghi dấu ấn trên các bảng xếp hạng quốc tế, sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam còn thể hiện qua sự thay đổi trong cơ cấu thị trường khách. Bên cạnh các thị trường truyền thống ở Đông Bắc Á, nhiều nguồn khách từ châu Âu, Đông Nam Á và Ấn Độ đang tăng trưởng mạnh, tạo thêm động lực cho ngành du lịch. Đáng chú ý, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam. Trong 9 tháng năm 2026, Việt Nam đón hơn 3,95 triệu lượt khách Trung Quốc, cao hơn khoảng 18.000 lượt so với lượng khách Trung Quốc đến Thái Lan cùng kỳ. Dù chênh lệch chưa lớn, nhưng kết quả này cho thấy khả năng cạnh tranh ngày càng rõ nét của Việt Nam với một trong những trung tâm du lịch hàng đầu khu vực.

Khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng mạnh, với nhiều thị trường ghi nhận mức tăng ấn tượng

Ông Martin Koerner, Giám đốc Thương mại The Anam Group, nhận định: Việt Nam có lợi thế lớn đối với khách Trung Quốc nhờ khoảng cách địa lý gần, kết nối thuận tiện, chi phí hợp lý và sản phẩm đa dạng. Đáng chú ý, nhu cầu của nhóm khách này ngày càng phân hóa. Tại khu nghỉ dưỡng cao cấp này, khách Trung Quốc lưu trú trung bình khoảng 2,5 đêm. Nhiều du khách sẵn sàng chi tiêu cho ẩm thực, spa, mua sắm và trải nghiệm cao cấp. Phân khúc du lịch cưới cũng đang mở ra tiềm năng lớn.

Để khai thác hiệu quả thị trường này, theo ông Martin, Việt Nam cần chuyển từ thu hút khách đại trà sang phát triển các sản phẩm cá nhân hóa, kết hợp nghỉ dưỡng, golf, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm văn hóa. Điểm mấu chốt là chuyển từ việc bán phòng sang bán trải nghiệm trọn gói, qua đó kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu.

Đa dạng trải nghiệm, nâng cao chất lượng dịch vụ là chìa khóa giữ chân du khách quốc tế

Không riêng Trung Quốc, bức tranh khách quốc tế đến Việt Nam còn ghi nhận những điểm sáng từ nhiều khu vực. Trong 9 tháng, Nga nổi lên với hơn 1 triệu lượt khách, tăng trên 160% so với cùng kỳ, vươn lên vị trí thứ ba trong các thị trường gửi khách lớn nhất. Nhiều thị trường châu Âu khác cũng tăng trưởng tích cực như Ba Lan, Đức, Pháp và Thụy Điển. Tại Đông Nam Á, khách từ Philippines, Campuchia, Singapore và Indonesia đều tăng mạnh. Đặc biệt, Ấn Độ tiếp tục cho thấy tiềm năng với mức tăng khoảng 33%, mở ra cơ hội phát triển các sản phẩm du lịch cưới, nghỉ dưỡng cao cấp và MICE.

PGS-TS Nguyễn Đức Thắng phân tích: Sự tăng trưởng từ nhiều thị trường là cơ hội để Việt Nam định vị lại thương hiệu, chuyển từ lợi thế giá rẻ sang chất lượng, đẳng cấp và phát triển bền vững. Bên cạnh duy trì các thị trường truyền thống, ngành du lịch cần khai thác sâu hơn nhóm khách có khả năng chi tiêu cao từ châu Âu, Ấn Độ và Trung Đông. Muốn vậy, Việt Nam phải tiếp tục mở rộng kết nối hàng không, nâng cấp hạ tầng giao thông và phát triển những sản phẩm có giá trị gia tăng cao như du lịch golf, nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, mua sắm và giải trí.

Ngành du lịch cần kiên trì theo đuổi mục tiêu nâng cao giá trị mà mỗi du khách mang lại thay vì chỉ đếm số lượng. Ngoài ra, cần phát triển sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa, du lịch xanh, du lịch cộng đồng và chuẩn hóa chất lượng dịch vụ để Việt Nam duy trì sức hút bền vững. Ông Phạm Hải Quỳnh (Viện trưởng Viện Phát triển du lịch châu Á)

Ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Công ty Du Lịch Việt, lưu ý: Sự đa dạng của các thị trường khách đòi hỏi doanh nghiệp thay đổi cách thiết kế sản phẩm. Thay vì những chương trình tham quan đại trà, cần phát triển hành trình chuyên sâu, phù hợp với từng nhóm khách, tăng trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và đời sống địa phương. Quyết định quay trở lại của du khách không chỉ phụ thuộc vào cảnh đẹp hay giá cả, mà còn ở chất lượng dịch vụ, sự thuận tiện trong di chuyển, thanh toán và tính minh bạch của môi trường du lịch.