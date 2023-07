Du khách Việt trong hành trình khám phá dấu tích của nền văn minh Maya

Trong tiếng Maya cổ đại, Chichen Itza có nghĩa là “At the mouth of the well of Itza" (Tạm dịch: Ở miệng giếng của người Itza). Thành phố cổ được hình thành và phát triển thời kỳ tiền Columbia trên bán đảo Yucatan, Mexico và là một trong những đô thị cổ đại lớn nhất vùng Trung Mỹ thời bấy giờ