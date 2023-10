Dự kiến chi 3.505 tỉ đồng/năm cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Sáng 27.10, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau liên quan đến dự thảo luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.



Theo dự thảo do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, 3 lực lượng công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, tổ trưởng và tổ phó dân phòng sẽ được kiện toàn, thống nhất thành một lực lượng có tên gọi là "lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở".

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới QUỐC HỘI

Có chồng chéo với công an cấp xã?

Trình bày báo cáo giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, quá trình xây dựng luật, nhiều ý kiến đề nghị thể hiện rõ hơn vị trí, chức năng của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở để tránh chồng chéo, trùng lặp với vị trí, chức năng của công an cấp xã và một số lực lượng hiện có ở cơ sở.

Một số ý kiến đề nghị làm rõ hơn tính chất, mức độ, phạm vi tham gia hỗ trợ cho lực lượng công an.

Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo bổ sung giải thích từ ngữ để làm rõ khái niệm lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là lực lượng do chính quyền thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân.

Đây là lực lượng quần chúng được bố trí ở cơ sở, có chức năng làm nòng cốt trong hỗ trợ lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, tổ trưởng và tổ phó dân phòng sẽ được kiện toàn, thống nhất thành một lực lượng có tên gọi là "lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở" BỘ CÔNG AN

Vẫn theo giải trình, thực hiện quy định của luật Công an nhân dân năm 2018, Bộ Công an đã bố trí công an chính quy tại các xã, thị trấn để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phát động và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trực tiếp nắm tình hình, tiếp nhận, giải quyết ban đầu, tại chỗ các vấn đề ANTT ở cơ sở.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của tình hình ANTT, hoạt động của lực lượng công an chính quy tại xã, phường, thị trấn hiện nay gặp nhiều khó khăn trong quán xuyến địa bàn, cũng như việc tiếp cận để hiểu biết về phong tục, tập quán của địa phương, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Do đó, sự tham gia, hỗ trợ của các lực lượng quần chúng ở cơ sở, nhất là lực lượng công an xã bán chuyên trách trước đây, bảo vệ dân phố, dân phòng được tổ chức lại thành lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là rất cần thiết.

Dự kiến hơn 254.000 người tham gia

Một số ý kiến đề nghị báo cáo đánh giá kỹ hơn về tổ chức, ngân sách khi thành lập lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, vì sẽ tăng kinh phí, ngân sách. Các ý kiến còn đề nghị có số liệu cụ thể chứng minh "không làm tăng biên chế", "không làm tăng ngân sách" so với thực tiễn hiện nay.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tại phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Chính phủ chỉ đạo tính toán đầy đủ, cụ thể (nhân lực, vật lực, tài lực) và đánh giá kỹ lưỡng tác động về biên chế, kinh phí và khả năng đảm bảo.

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV QUỐC HỘI

Chính phủ đã có báo cáo, cho biết hiện nay trong toàn quốc có 298.688 người đang tham gia hoạt động trong các lực lượng gồm: bảo vệ dân phố; công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng; các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng.

Thực hiện quy định hiện hành, các địa phương trong cả nước đang chi trả cho tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện hoạt động cho các lực lượng này khoảng 3.570 tỉ đồng/năm (tính theo mức lương cơ sở mới).

Tính đến tháng 12.2022, toàn quốc có 84.721 thôn, tổ dân phố. Nếu mỗi thôn, tổ dân phố đều thành lập tổ bảo vệ ANTT thì sẽ có 84.721 tổ bảo vệ ANTT, tương ứng cần có ít nhất là 254.163 người tham gia (mỗi tổ cần ít nhất 3 người). Dự kiến, mức chi tổng kinh phí cần bảo đảm để thực hiện theo quy định của dự thảo luật là 3.505 tỉ đồng/năm.

Tuy nhiên, do dự thảo luật quy định mỗi tổ bảo vệ ANTT có thể phụ trách một hoặc một số thôn, tổ dân phố nên tổng số tổ bảo vệ ANTT có thể giảm xuống, kéo theo tổng kinh phí bảo đảm cũng sẽ giảm xuống.

Với cách dự tính nêu trên thì sẽ không tăng về số lượng người tham gia và không tăng về tổng kinh phí bảo đảm so với thực tiễn hiện nay.

Về lâu dài, tổng số lượng thôn, tổ dân phố tiếp tục giảm do sáp nhập nên các địa phương sẽ có điều kiện tập trung bảo đảm chế độ, chính sách tốt hơn nữa cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.