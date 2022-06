Dự kiến điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội

Vậy các giáo viên (GV) dự kiến về điểm thi ra sao?

Đề thi quen thuộc

Ông Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng trường THCS Thái Thịnh (Q.Đống Đa, Hà Nội), cho biết cá nhân ông và các GV bộ môn trong trường đều nhận xét, cấu trúc đề thi các môn ổn định so với các năm học trước nhưng vẫn đảm bảo phân loại. Phần nâng cao của đề thi vẫn dành cho học sinh (HS) giỏi nhưng sự phân loại “mịn màng” hơn chứ không có câu nào “đánh đố” HS. “Đề thi đặc biệt phù hợp trong bối cảnh HS ảnh hưởng 3 năm liền bởi dịch bệnh, nhất là năm lớp 9 HS phải nghỉ học kéo dài gần hết năm học”, ông Cường nói.

Tổ ngữ văn của hệ thống giáo dục Học Mãi nhận định cấu trúc đề của TP.Hà Nội vốn có đặc trưng riêng và vẫn giữ ổn định nhiều năm, năm nay cũng không ngoại lệ. Do thời gian làm bài quay trở về 120 phút nên số lượng câu hỏi thành phần tăng so với đề thi 2021 - 2022 (với thời gian 90 phút) là điều tất yếu.

Kiến thức văn học và tiếng Việt trải ra ở cả 2 học kỳ, tuy nhiên trọng tâm vẫn rơi vào nội dung của học kỳ 2, phù hợp với tình hình “đặc biệt” của năm học 2021 - 2022. Với sức ép của số lượng TS rất đông, có thể nói đề thi đã đảm bảo yêu cầu của một kỳ thi tuyển sinh với độ phân hóa khá tốt, giảm áp lực cho thí sinh (TS) lúc làm bài. Ngữ liệu được lựa chọn không mới, đã xuất hiện nhiều lần trong các đề thi thử sức. Với ngữ liệu quen thuộc và đoạn trích rất ngắn, việc các câu hỏi thành phần và vấn đề nghị luận xã hội được nêu ra rất quen thuộc với TS. Tuy nhiên, do số điểm của phần này không cao nên có thể giúp TS dễ dàng lấy được điểm số tốt cho bài thi năm nay.

Về môn toán, bà Phạm Hà Loan, GV Trường THCS Đống Đa, đánh giá các câu hỏi trong đề đều nằm trong chương trình, độ khó giảm nhẹ so với đề 120 phút những năm trước song vẫn đảm bảo tính phân loại của một đề thi tuyển sinh.

Mức điểm chuẩn có thể tăng nhẹ 1 - 1,5 chứ không tăng đột biến. Ông Nguyễn Cao Cường (Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh, Hà Nội)

Theo đó, TS đã ôn tập kỹ sẽ dễ dàng có điểm ở các câu 1, 2. Các câu phân loại HS ở mức điểm từ 7,5 trở lên được sắp xếp theo mức độ từ dễ đến khó nằm ở ý 3 của câu 1 thuộc về dạng bài giải bất phương trình; ý 2 của câu 3 là bài toán vận dụng các kiến thức về phương trình bậc hai, định lý Vi-et để giải quyết yêu cầu liên quan đến đồ thị hàm số; hai ý này là những câu hỏi khá quen thuộc và đã được cho giảm độ khó so với những năm trước nên HS chăm học, ôn tập kỹ là có thể làm được tốt. Để đạt mức điểm từ 8,5 trở lên, các em phải làm được 2 ý cuối của bài hình và bài đại số cuối cùng (tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức). Tuy nhiên, những câu này cũng không quá khó và không lạ với những HS giỏi đã có quá trình ôn luyện kỹ các dạng bài nâng cao.

Điểm chuẩn có thể tăng khoảng 1 - 1,5 điểm ?

Bà Nguyễn Thị Nhiếp, Hiệu trưởng Trường THPT Yên Hòa, trường năm nay có “tỷ lệ chọi” đứng số 1 ở Hà Nội, chia sẻ với PV Thanh Niên về cơ bản mức độ của đề thi năm nay không có gì thay đổi lớn so với mấy năm gần đây, nên nói điểm chuẩn sẽ biến đổi đồng loạt ở các trường là không có cơ sở. Tuy nhiên, bà Nhiếp cũng nhìn nhận với những trường THPT mà số lượng TS đăng ký dự thi quá cao trong khi chỉ tiêu không tăng, thậm chí giảm, thì điểm chuẩn có thể sẽ có xu hướng tăng.

Bà Nhiếp cho biết sở dĩ năm nay trường bà có “tỷ lệ chọi” đứng số 1 còn thêm lý do chỉ tiêu giảm 1 lớp so với năm trước do thiếu trầm trọng về phòng học, trong khi HS vẫn đăng ký dự tuyển rất cao.





Còn ông Nguyễn Cao Cường cho rằng, nhiều TS vui vì làm được bài và dự đoán không khó để đạt 9 điểm môn toán. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý khi so sánh gợi ý lời giải, đáp án vì với môn toán, có thể đúng về kết quả nhưng con đường đến kết quả ấy phải được trình bày rất chỉn chu, đúng cách thì mới có thể đạt điểm tuyệt đối. “Theo cá nhân tôi, mức điểm chuẩn có thể tăng nhẹ 1 - 1,5 chứ không tăng đột biến”, ông Cường đưa ra dự báo.

Hơn nữa, nhiều ý kiến cũng cho rằng, không thể căn cứ vào phản ánh của TS ở một vài điểm thi vào các trường tốp trên để có thể khẳng định năm nay sẽ có nhiều điểm 9, 10 ở một số môn và lo lắng điểm chuẩn sẽ tăng vọt, mà phải nhìn vào mặt bằng chung ở 203 điểm thi trên toàn TP.

GV tổ ngữ văn của hệ thống giáo dục Học Mãi cho rằng: “Dự kiến phổ điểm trung bình môn văn không thấp, có thể từ 6,5 - 7,5 nhưng sức nóng điểm chuẩn cũng vẫn sẽ là một vấn đề đáng quan tâm của kỳ thi năm nay”.

Bà Phùng Thu Quỳnh, GV ngữ văn Trường THCS Đống Đa, cho hay: “Với đề thi này, HS chăm chỉ, kiến thức chắc, kỹ năng tốt sẽ đạt điểm từ 7,5 - 8,5; HS trung bình và khá sẽ làm được khoảng 5 - 7 điểm, không cao đồng loạt”.

Với môn toán, ông Trương Bá Minh, GV Trường THCS Thạch Bàn (Q.Long Biên), cho biết phổ điểm chung mà các HS có thể đạt được từ 7 - 8 điểm. Với những HS ôn tập bài bản và kỹ, không khó để đạt được điểm 9 - 9,5; số lượng điểm 10 có lẽ sẽ tương đương năm trước.

Bà Phạm Hà Loan cho rằng, những HS trung bình có thể đạt điểm từ 6 - 7, HS khá có thể đạt điểm từ 7,5 - 8,5 và HS giỏi có thể đạt điểm từ 9 trở lên. Sẽ không hiếm điểm 9,5 và điểm 10 dành cho những HS thực sự thông minh, chăm chỉ.

Theo bà Đinh Tuyết Trinh, Trưởng bộ môn toán khối THCS của Trường THCS-THPT M.V.Lômônôxốp, với khoảng 50% kiến thức cơ bản, HS trung bình dễ dàng đạt điểm 5 và 6. Với các câu phân loại, HS học khá, nắm chắc kiến thức dễ dàng đạt từ 7 - 8,5 điểm. Với đề thi năm nay, bà Trinh dự đoán, điểm tập trung nhiều ở mức 6 - 7,5. Tỷ lệ điểm 8 trở lên có thể sẽ nhiều hơn năm trước.

Với môn tiếng Anh, bà Yên Ninh, GV tiếng Anh Trường THCS Nguyễn Trãi (Hà Đông), nhận xét đề thi năm nay có sự phân hóa rõ rệt hơn so với năm ngoái. Cấu trúc đề giống như mọi năm. Nội dung kiến thức hoàn toàn nằm trong chương trình lớp 9, phù hợp với trình độ của HS do các em gặp khó khăn vì dịch bệnh phải học trực tuyến trong thời gian dài. Phổ điểm có thể từ 6,5 - 8 điểm, thậm chí sẽ không hiếm bài thi đạt điểm 10.