Dự kiến gần 2.600 người diễn tập chữa cháy tại tổ hợp hóa dầu hơn 5 tỉ USD

Ban Tổ chức xây dựng và thực tập Bộ Công an - UBND TP.HCM đã tổ chức họp triển khai kế hoạch diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn, địa chỉ thôn 2, xã Long Sơn, TP.HCM.

Một góc tổ hợp hóa dầu Long Sơn ẢNH: CTV

Cuộc diễn tập do Bộ Công an và UBND TP.HCM phối hợp tổ chức, dự kiến huy động gần 2.600 người, 147 phương tiện các loại và 6 động vật nghiệp vụ.

Lực lượng tham gia gồm các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và công an các địa phương lân cận.

Nội dung triển khai tập trung rà soát trình tự xử lý tình huống, cơ chế tiếp nhận và truyền đạt thông tin, công tác huy động lực lượng, phương tiện và tổ chức chỉ huy tại hiện trường.

Trong đó, làm rõ nhiệm vụ của từng đơn vị, sự phối hợp giữa các lực lượng qua từng giai đoạn, bảo đảm các hoạt động chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, sơ cấp cứu và chuyển thương được thực hiện thống nhất, đúng kỹ thuật, chiến thuật.

Phương án gồm 2 phần: phim cơ chế thông tin, chỉ huy, điều hành và diễn tập thực binh. Trong đó, phần thực binh được triển khai qua 4 giai đoạn, từ hoạt động ứng cứu khẩn cấp của lực lượng cơ sở; sự tham gia của lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ; các cơ quan, đơn vị của thành phố đến lực lượng chi viện thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Công an thành phố Đồng Nai và Công an tỉnh Tây Ninh.

Các tình huống giả định đặt ra yêu cầu phối hợp xử lý cháy tại khu vực cầu cảng, bồn, bể chứa xăng dầu; cứu người mắc kẹt trong khu vực sập đổ, trên nóc bồn, bể và trong tai nạn giao thông đường bộ; đồng thời tổ chức sơ tán người khỏi khu vực nguy hiểm.

Cùng với nội dung nghiệp vụ, công tác chuẩn bị tập trung vào bảo đảm thông tin liên lạc, nguồn nước, hậu cần, y tế, an ninh, trật tự và phân luồng giao thông đường bộ, đường thủy. Việc xây dựng phim cơ chế, thuyết minh kịch bản, ghi hình và truyền hình trực tiếp cũng được xác định là nhiệm vụ phục vụ công tác chỉ huy, theo dõi và tuyên truyền về cuộc diễn tập.

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, thời gian tập luyện dự kiến từ ngày 17 - 26.10; hợp luyện từ ngày 27 - 29.10; tổng duyệt ngày 30.10 và diễn tập chính thức ngày 31.10.

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn là tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam, có tổng vốn đầu tư hơn 5 tỉ USD. Dự án gồm nhà máy olefin, các nhà máy polyolefin, hệ thống cảng và bồn bể chuyên dụng cùng các công trình phụ trợ; chính thức vận hành thương mại từ ngày 30.9.2024.