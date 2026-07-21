Dự kiến giáo dục tăng cường được dạy trong giờ chính khóa

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về tổ chức các hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Việc đưa các hoạt động giáo dục tăng cường vào thời khóa biểu chính khóa gây bức xúc trong phụ huynh lâu nay ẢNH: PHHS CUNG CẤP

Dự thảo phân biệt hai nhóm hoạt động giáo dục tăng cường và giáo dục theo nhu cầu người học.

Theo đó, hoạt động giáo dục tăng cường nhằm củng cố, mở rộng kiến thức, kỹ năng, phát triển phẩm chất, năng lực cho người học, góp phần thực hiện mục tiêu chương trình nhưng không thuộc nội dung chương trình bắt buộc.

Đặc biệt, tại dự thảo, Bộ GD-ĐT dự kiến cho phép các hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức trong khung thời gian hoạt động giáo dục của nhà trường.

Nội dung hoạt động giáo dục tăng cường được quy định trong dự thảo gồm ba nhóm: giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa, truyền thống lịch sử, pháp luật, quốc phòng - an ninh; giáo dục thể chất, thẩm mỹ, hướng nghiệp, khởi nghiệp, tài chính, kỹ năng mềm, kỹ năng sinh tồn, phòng chống thiên tai, xâm hại trẻ em; phát triển năng lực số, kiến thức trí tuệ nhân tạo (AI), an toàn không gian mạng, giáo dục STEM/STEAM, khoa học, công nghệ, tin học và ngoại ngữ.

Theo dự thảo thông tư, giáo dục theo nhu cầu người học là hoạt động do sở GD-ĐT tổ chức, quản lý trên cơ sở tự nguyện đăng ký của học sinh và cha mẹ học sinh, nhằm phát triển năng khiếu, sở thích cá nhân, rèn kỹ năng sống ngoài nội dung bắt buộc và được thực hiện ngoài thời gian chính khóa.

Nội dung hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tập trung vào bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao; các chương trình ngoại ngữ nâng cao; câu lạc bộ sở thích, dự án học tập, giao lưu văn hóa, trải nghiệm sáng tạo; các hoạt động kỹ năng bổ trợ theo nguyện vọng cá nhân. Việc tham gia hoàn toàn dựa trên nhu cầu, sở thích, năng khiếu, định hướng nghề nghiệp và sự tự nguyện của học sinh.

"Tuyệt đối không được sử dụng các hoạt động giáo dục tăng cường và theo nhu cầu người học để dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi hay nhồi nhét kiến thức các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông những nội dung vốn thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định về dạy thêm, học thêm", dự thảo nêu.

Dự thảo cũng đưa ra những quy định về người trực tiếp giảng dạy, về cơ sở vật chất và tài liệu giảng dạy đối với hoạt động giáo dục tăng cường và tự nguyện. Trong đó nghiêm cấm việc sử dụng tài liệu chưa được thẩm định, phê duyệt.

Cho phép tổ chức hoạt động tại các địa điểm ngoài nhà trường có tính chất đặc thù như doanh nghiệp, làng nghề, nông trại, không gian trải nghiệm. Người đứng đầu cơ sở giáo dục phải trực tiếp đánh giá điều kiện an toàn thực tế và báo cáo cơ quan quản lý giáo dục phê duyệt trong kế hoạch hoạt động trước khi triển khai.

Dự thảo cũng quy định mức thu không được vượt quá mức trần quy định tại nghị quyết của HĐND cấp tỉnh; bảo đảm tính công khai, minh bạch.

Việc đưa các hoạt động giáo dục tăng cường như kỹ năng sống, STEM, tiếng Anh liên kết,... (phải đóng thêm kinh phí) vào thời khóa biểu chính khóa lâu nay vốn gây phản ứng, bức xúc trong phụ huynh vì họ cho rằng không có nhu cầu hoặc điều kiện đóng góp nhưng bắt buộc phải cho con học.

Vì vậy, việc Bộ GD-ĐT dự kiến cho phép các hoạt động giáo dục tăng cường nhưng được tổ chức trong khung thời gian hoạt động giáo dục của nhà trường có thể hiểu đây là nội dung giáo dục bắt buộc và "hợp thức hóa" việc "chèn" các môn học tăng cường vào thời khóa biểu chính khóa mà lâu nay rất nhiều nhà trường, địa phương đã thực hiện.