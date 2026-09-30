Dự kiến học nghề tại doanh nghiệp, được hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí

Khuyến khích học nghề tại doanh nghiệp

Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng đối với người lao động ở khu vực nông thôn và người lao động là thanh niên. Nội dung, mức chi hỗ trợ, điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ đào tạo nghề được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 338/2025/NĐ-CP.

Để việc đào tạo đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế, dự thảo quy định chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng được thực hiện theo chương trình do cơ sở đào tạo tự chủ tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Chương trình phải bảo đảm đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo; đồng thời, nội dung, thời gian, khối lượng kiến thức, kỹ năng và chuẩn đầu ra phải phù hợp với ngành, nghề, gắn với vị trí việc làm và nhu cầu sử dụng lao động tại địa phương.

Đi cùng yêu cầu đối với chương trình đào tạo, dự thảo cũng đặt ra trách nhiệm khảo sát nhu cầu học nghề tại địa phương. Theo đó, sở GD-ĐT tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã, cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan tổ chức khảo sát nhu cầu hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động khu vực nông thôn và người lao động là thanh niên. Trên cơ sở kết quả khảo sát, sở GD-ĐT trình UBND cấp tỉnh phê duyệt ngành, nghề hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng.

Không chỉ thực hiện một lần, hằng năm, sở GD-ĐT tiếp tục tổ chức khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động. Căn cứ quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của thị trường lao động tại địa phương, sở GD-ĐT trình UBND cấp tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung ngành, nghề hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng nếu thấy cần thiết.

Trong quá trình này, các ngành, nghề gắn với việc giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn và định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn được ưu tiên.

Đáng chú ý, về hình thức và phương thức tổ chức đào tạo, dự thảo quy định thực hiện theo pháp luật về giáo dục nghề nghiệp, đồng thời khuyến khích tổ chức đào tạo lưu động, đào tạo tại doanh nghiệp, hợp tác xã, tại nơi sản xuất phù hợp với điều kiện và đặc điểm của người lao động ở khu vực nông thôn, người lao động là thanh niên.

Việc khuyến khích các hình thức đào tạo này nhằm gắn đào tạo với giải quyết việc làm sau đào tạo.

Dự thảo khuyến khích tổ chức đào tạo nghề lưu động, đào tạo tại doanh nghiệp, hợp tác xã, tại nơi sản xuất ẢNH: MỸ QUYÊN

Hỗ trợ học phí, tiền ăn, sinh hoạt phí và đi lại

Bên cạnh việc mở rộng địa điểm, hình thức đào tạo, dự thảo cũng quy định cụ thể hơn về các khoản hỗ trợ dành cho người lao động trong quá trình học nghề.

Đối với học phí, dự thảo quy định mức thu học phí thực tế là mức do cơ sở đào tạo xác định và công khai theo quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo.

Theo đó, trước khi tuyển sinh, cơ sở đào tạo phải công khai chi phí đào tạo, mức thu học phí đối với từng ngành, nghề và từng khóa học. Cơ sở đào tạo đồng thời phải bảo đảm minh bạch và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định để làm căn cứ thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ.

Mức hỗ trợ đào tạo cho một người lao động không vượt quá mức trần quy định tại Nghị định số 338/2025/NĐ-CP.

Đối với khoản hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí, dự thảo hướng dẫn cách tính theo số ngày thực học của người lao động căn cứ kế hoạch, tiến độ đào tạo của khóa học do cơ sở đào tạo xây dựng. Các ngày nghỉ, nghỉ lễ theo quy định sẽ không được tính vào số ngày hỗ trợ.

Đồng thời, số ngày được hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí không vượt quá số ngày theo thời gian thiết kế của chương trình đào tạo. Trường hợp thời gian tổ chức đào tạo kéo dài hơn thời gian thiết kế của chương trình, số ngày được hỗ trợ sẽ được quy đổi theo thời gian thiết kế để xác định số ngày được hỗ trợ.

Ngoài các khoản trên, người lao động còn được hỗ trợ tiền đi lại theo định mức và điều kiện về cự ly, địa bàn quy định tại Nghị định số 338/2025/NĐ-CP và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế nếu có. Khoản hỗ trợ tiền đi lại được xác định trên cơ sở nơi cư trú của người lao động và địa điểm tổ chức đào tạo.



