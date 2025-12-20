Dự kiến không cho trường đại học tự ý đặt tên ‘quốc gia’, ‘quốc tế’

Theo dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Giáo dục đại học mà Bộ GD-ĐT lấy ý kiến, việc đặt tên các cơ sở giáo dục đại học (sau đây gọi chung là trường đại học) sẽ có những khác biệt so với quy định hiện hành. Trong đó, đáng chú ý, trường đại học không được tự ý đặt cho mình những tên gọi thể hiện vị thế đặc biệt kiểu như "quốc gia", "quốc tế".



Tên gọi Trường đại học quốc tế Hồng Bàng được đặt khi chưa có quy định không cho trường đại học tự ý được đặt tên thể hiện vị thế đặc biệt

ẢNH: HIU

Cụ thể, theo điều 2 của dự thảo nghị định, nguyên tắc chung đầu tiên khi đặt tên trường đại học là không được gây nhầm lẫn về loại hình, tính chất sở hữu, phạm vi hoạt động, cơ quan quản lý, chất lượng hoặc vị thế của cơ sở giáo dục đại học; không sử dụng từ ngữ thể hiện danh hiệu, thứ hạng.

Nguyên tắc thứ hai là không sử dụng từ ngữ, ký hiệu trùng hoặc tương tự, gây nhầm lẫn với tên của cơ quan nhà nước; đơn vị lực lượng vũ trang; tổ chức chính trị - xã hội; cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học khác trong nước; hoặc cơ sở giáo dục nước ngoài.

Nguyên tắc thứ ba là tên phải thể hiện đúng loại hình pháp lý, quyền cấp bằng và mức độ đào tạo theo quy định của pháp luật; việc sử dụng các từ "đại học", "trường đại học", "học viện" phải phù hợp với điều kiện thành lập và cơ cấu tổ chức được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Nguyên tắc thứ tư, tên không được sử dụng các từ, cụm từ mang tính "quốc gia" hoặc thể hiện vị thế đặc biệt như "quốc tế", "quốc gia", "Việt Nam", "Hồ Chí Minh", "International", "National", "State", trừ khi được cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Phải có tên tiếng Việt

Việc đặt tên cơ sở giáo dục đại học dự kiến sẽ còn phải tuân thủ những quy định sau:

Bắt buộc phải có tên tiếng Việt (trừ trường hợp cơ sở giáo dục thành lập theo hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam với chính phủ nước ngoài). Tên tiếng Việt gồm: cụm từ xác định loại hình cơ sở giáo dục đại học (đại học, trường đại học, học viện); cụm từ xác định lĩnh vực, ngành nghề đào tạo (nếu cần); tên riêng, có thể là địa danh trong nước hoặc tên danh nhân văn hóa, lịch sử.

Không ghép tiếng Việt và tiếng nước ngoài trong tên tiếng Việt; từ ngữ sử dụng phải có nghĩa, chuẩn mực, được dùng phổ biến trong tiếng Việt.

Tên tiếng nước ngoài hoặc tên giao dịch quốc tế phải dịch tương đương từ tên tiếng Việt; không được làm tăng mức độ, vị thế hoặc loại hình so với tên tiếng Việt.

Tên miền internet, tên thương mại, tên viết tắt sử dụng trong giao dịch phải nhất quán với tên tiếng Việt và tên tiếng nước ngoài; trường hợp dùng ký tự viết tắt phải bảo đảm không gây nhầm lẫn với cơ sở giáo dục khác.

Trường đại học chịu trách nhiệm đăng ký, công khai tên chính thức, tên viết tắt, tên tiếng nước ngoài và tên miền phục vụ hoạt động đào tạo, bảo đảm quản lý thống nhất và minh bạch.

Tên của phân hiệu không được gây ngộ nhận

Với các phân hiệu của trường đại học nước ngoài tại Việt Nam, việc đặt tên phải tuân theo những quy định như sau:

Tên phân hiệu bắt buộc gồm các thành tố sau: tên của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài bằng tiếng Việt; tên quốc gia nơi cơ sở giáo dục đại học đó được thành lập; cụm từ "phân hiệu" kèm theo địa danh tương ứng.

Tên tiếng nước ngoài của phân hiệu phải gồm đầy đủ: tên cơ sở giáo dục đại học nước ngoài; tên quốc gia của cơ sở giáo dục đại học đó; cụm từ "Campus" hoặc "Branch Campus" kèm theo địa danh tương ứng.

Phân hiệu không được sử dụng tên hoặc từ ngữ có thể gây hiểu nhầm là cơ sở công lập, cơ sở quốc gia hoặc cơ sở được Chính phủ Việt Nam bảo trợ, bao gồm các từ: "National", "State", "Federal", "Royal", "Government", hoặc từ tương tự trừ khi được cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Không được đặt tên phân hiệu theo cách tạo ấn tượng rằng phân hiệu có tính "quốc tế", "liên chính phủ" hay có quyền cấp bằng độc lập nếu không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Việc đặt tên phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học Việt Nam cũng tuân thủ nguyên tắc không được gây ngộ nhận cho xã hội như với phân hiệu đại học nước ngoài như phải có cụm từ phân hiệu, tên phải phản ánh đúng phạm vi thẩm quyền và chức năng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; không được thể hiện mức độ, quyền hạn hoặc loại hình cao hơn cơ sở mẹ.

Tên tiếng nước ngoài của phân hiệu phải dịch tương ứng với tên tiếng Việt, sử dụng cụm từ "Campus" hoặc "Branch Campus" kèm theo địa danh tương ứng. Tên của phân hiệu không được sử dụng tên danh nhân, tên địa danh đặc biệt hoặc từ ngữ tạo ấn tượng độc lập với cơ sở giáo dục đại học, trừ khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Dự thảo sẽ lấy ý kiến góp ý đến hết ngày 28.12.