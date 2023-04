Du lịch biển, đảo sao cho an toàn?

Thời gian qua, không ít trường hợp đuối nước do tắm biển, khiến nhiều người lo lắng. Chỉ còn vài ngày nữa là đến dịp lễ Giỗ tổ, 30.4 và 1.5, những bạn trẻ du lịch biển đảo cần lưu ý những vấn đề này…



Vừa qua, Báo Thanh Niên đưa tin liên tục về những vụ chết đuối khi tắm biển. Như ngày 21.4, tại Thanh Hóa xảy ra vụ việc 10 học sinh lớp 5 đi tắm biển. Có 3 em bơi ra xa bờ nên bị đuối nước. Trong đó, một em được lực lượng cứu hộ cứu sống kịp thời và sức khỏe đã ổn định, 2 em còn lại tử vong.

Tương tự, ngày 10.4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định tiếp nhận một nạn nhân đuối nước ở bãi biển Nhơn Lý (TP.Quy Nhơn, Bình Định). Tuy nhiên, nạn nhân là nam thanh niên được xác định đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Những người chọn đi biển, đảo cần cẩn trọng và trang bị kỹ năng cần thiết để phòng tránh tai nạn đuối nước Tấn Đạt

Tránh những khu vực có dòng chảy xa bờ

Từng cứu sống 4 người đuối nước ở bãi tắm xã Phước Tỉnh, H.Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đại úy Thái Ngô Hiếu, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai, khuyến cáo mọi người đi tắm biển tuyệt đối tránh những khu vực dòng chảy xa bờ (có màu nước sậm, mặt nước lặng, thường sóng nhỏ hơn so với xung quanh…). Những nơi này cực kỳ nguy hiểm, kéo người tắm ra xa bờ, gây kiệt sức khi cố bơi ngược dòng chảy rồi chết đuối.

"Chỉ có người dân sống ở biển mới biết khu vực nào thường xuyên xuất hiện dòng chảy xa bờ, do đó trước khi đi tắm bạn cần hỏi và quan sát thật kỹ. Nếu không may bị cuốn vào dòng chảy xa bờ, hãy bình tĩnh, bơi song song với bờ biển, hướng đến chỗ có sóng bạc đầu và "nhờ" sóng đưa bạn vào bờ. Nếu bạn không thể bơi vào bờ biển và có dấu hiệu đuối sức thì hãy giơ tay lên ra hiệu trợ giúp…", đại úy Hiếu nói. Đại úy Hiếu khuyến cáo thêm mọi người chỉ nên tắm biển ở những khu vực có biển báo an toàn, nơi đông người, có lực lượng cứu nạn cứu hộ…

Chị Nguyễn Trần Bảo Nhi, huấn luyện viên bộ môn bơi tại Trung tâm thể dục thể thao Q.10, TP.HCM, lưu ý cần phải khởi động cơ thể trước khi xuống biển để tránh bị chuột rút. Chỉ nên tắm trong khu vực được cho phép, không tự ý đi xa bờ. Trẻ em cần được trang bị áo phao phù hợp, có người lớn luôn đi kèm hoặc vui chơi trong tầm quan sát của người lớn. Người lớn không nên tắm biển khi đã uống rượu bia hoặc ăn quá no…

Phải cập nhật thông tin các lực lượng cứu hộ

Hiện nay, không ít người trẻ chọn du lịch đến các đảo như: Phú Quý (Bình Thuận), Hòn Khoai, Hòn Chuối, Hòn Đá Bạc (tỉnh Cà Mau), Phú Quốc (Kiên Giang)... Tuy nhiên, cũng cần một số lưu ý để đảm bảo an toàn.

Thượng úy Trịnh Trung Hiếu, Bí thư Chi đoàn cơ sở Cục Cảnh sát giao thông phía nam, khuyên du khách chỉ sử dụng các phương tiện di chuyển ra đảo được cấp phép, tổ chức quản lý; tuyệt đối không thuê mướn, sử dụng phương tiện trôi nổi, không có đăng ký, đăng kiểm, không bảo đảm các điều kiện an toàn để di chuyển.

"Mọi người tuyệt đối chấp hành yêu cầu mặc áo phao khi tham gia giao thông trên đường thủy. Khi phương tiện đang trên hành trình, khách không được đùa giỡn hoặc tiếp cận các khu vực không được phép trên phương tiện để bảo đảm an toàn cho bản thân và mọi người. Trường hợp thời tiết không tốt, biển động thì nên hạn chế tham gia các hoạt động trên biển. Đặc biệt lưu ý các biển báo hướng dẫn khu vực cấm bơi, khu vực có sóng ngầm…", thượng úy Hiếu lưu ý.

Ngoài ra, thượng úy Hiếu khuyên: "Trên đảo, một số hoạt động vui chơi, giải trí như sử dụng mô tô nước, dù lượn… thì phải tuyệt đối chấp hành và tuân theo hướng dẫn, không được tự ý tham gia. Mọi người khi đi du lịch ngoài đảo cũng cần cập nhật thông tin các lực lượng chức năng, cứu hộ tại các khu vực gần đảo và đảm bảo giữ liên lạc khi có tình huống khẩn cấp xảy ra".

Anh Đặng Văn Phú, hướng dẫn viên du lịch tại đảo Phú Quý (Bình Thuận), thì khuyên du khách trước khi ra đảo đi du lịch dịp lễ nên kiểm tra trước thời tiết, tránh ngày có sóng cao nguy hiểm.

"Khi chụp hình trên đảo, các bạn nhớ chú ý những dốc cao, gành đá dễ trơn trượt để tránh tình trạng bị té, xây xát chảy máu. Đối với những tour chèo sup hoặc lặn ngắm san hô, mọi người phải luôn mặc áo phao…", anh Phú nói thêm. (còn tiếp)