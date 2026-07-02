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Du Lịch Bình Minh: Nâng tầm trải nghiệm du lịch cho mọi khách hàng

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
Du Lịch Bình Minh là thương hiệu lữ hành chuyên tổ chức tour miền Tây, hoạt động từ năm 2008 với hơn 18 năm kinh nghiệm. Đơn vị đạt 5.0 sao cùng hơn 15.000 lượt đánh giá trên Google Maps, có trụ sở chính tại 156 Lê Lai, phường Bến Thành, TP.HCM và hệ thống văn phòng đại diện tại Tiền Giang (cũ), Châu Đốc, Cần Thơ, Cà Mau.

Với đội ngũ hướng dẫn viên am hiểu bản địa, hệ thống xe đời mới và dịch vụ khách sạn chọn lọc, Du Lịch Bình Minh mang đến những hành trình trọn gói, không phát sinh chi phí ẩn, lịch trình khởi hành hằng ngày, phù hợp cho gia đình, nhóm bạn, cặp đôi và đoàn khách doanh nghiệp.

Du Lịch Bình Minh: Nâng tầm trải nghiệm du lịch cho mọi khách hàng - Ảnh 1.

Danh mục tour của Du Lịch Bình Minh đa dạng từ các chương trình tham quan miền Tây từ tour 1 ngày, 2 ngày đến tour miền Tây 3 ngày 2 đêm, tour 4 ngày 3 đêm, 5 ngày 4 đêm, 6 ngày 5 đêm cùng các tour nội địa khác như tour Tây Ninh và tour Phan Thiết,...

Đặc biệt, Du Lịch Bình Minh còn nhận tổ chức tour theo yêu cầu trên toàn quốc cho gia đình, nhóm bạn, công ty, doanh nghiệp, team building và các đoàn khách với lịch trình linh hoạt theo nhu cầu.

Cùng Du Lịch Bình Minh khám phá miền Tây trọn vẹn, an toàn và đáng nhớ.

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Tư vấn & Phát triển Du lịch Bình Minh

  • Địa chỉ: 156 Lê Lai, phường Bến Thành, TP.HCM
  • Hotline: 0917 111 877 - 0283 9252995
  • Email: dulichbinhminh77@gmail.com
  • Website: https://dulichbinhminh.com/

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