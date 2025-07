Du lịch bứt tốc dẫn đầu khu vực

Điểm sáng trên mọi "mặt trận"

Chào mừng 65 năm thành lập ngành du lịch VN (9.7.1960 - 9.7.2025), năm nay ghi dấu ấn đặc biệt khi VN liên tiếp đạt những bước nhảy vọt ấn tượng trên trường quốc tế. Tính riêng trong tháng 6, lượng khách quốc tế đến VN đã đạt gần 1,5 triệu lượt, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, góp phần đưa tổng lượng khách trong 6 tháng đầu năm đạt gần 10,7 triệu lượt, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành khoảng 50% chỉ tiêu tăng trưởng cả năm 2025.

Du khách nước ngoài tham quan khu trung tâm TP.HCM Ảnh: Nhật Thịnh

Theo so sánh của Cục Du lịch quốc gia, lượng khách trong 6 tháng đầu năm 2025 còn cao hơn tổng lượng khách của cả năm 2016 (10 triệu lượt) và vượt tới hơn 25,7% so với cùng kỳ năm 2019 - thời điểm hoàng kim của du lịch trước đại dịch Covid-19.

Về quy mô thị trường, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của VN trong nửa đầu năm 2025 với 2,7 triệu lượt (chiếm 25,6%). Ngược lại, Thái Lan lại đang chứng kiến lượng khách Trung Quốc ngày càng giảm mạnh. Năm 2024, Thái Lan đón gần gấp đôi lượng khách Trung Quốc so với VN. Thế nhưng đến hết 5 tháng đầu năm nay, khách Trung Quốc đến Thái Lan chỉ còn chiếm chưa đến 14% tổng lượng khách quốc tế, giảm mạnh so với mức 28% trước đại dịch Covid-19 và 19% trong năm 2024. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng kéo lượng khách du lịch quốc tế đến Thái Lan nửa đầu năm 2025 giảm 4,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 16 triệu lượt, theo thông báo gần đây từ Bộ Thể thao và du lịch Thái Lan.

Nếu tiếp tục đà VN tăng, Thái Lan giảm như thế này, chỉ từ nay đến cuối năm, VN hoàn toàn có thể "đánh bại" Thái Lan, giành vị trí điểm đến đón khách Trung Quốc lớn nhất ASEAN và trong 2 - 3 năm tới có thể vượt qua Thái Lan về tổng lượng khách quốc tế.

Du lịch VN đang chứng kiến những bước bứt tốc đột phá Ảnh: N.A

Những lo ngại của người làm du lịch Thái Lan hoàn toàn có cơ sở bởi không riêng gì khách Trung Quốc, cuộc trở lại rầm rộ của "khách ruột" Nga cùng sự tăng tốc mạnh mẽ của hàng loạt thị trường từ Đông Bắc Á tới châu Âu, Trung Đông… đã đưa VN vươn lên dẫn đầu châu Á về tăng trưởng du lịch quốc tế trong quý 1, theo Hàn thử biểu (World Tourism Barometer) số ra tháng 5 của Tổ chức Du lịch LHQ (UN Tourism). Số liệu tổng hợp của UN Tourism chỉ rõ: Trong quý 1, VN dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương về tăng trưởng lượng khách quốc tế đến (tăng 30% so với quý 1/2024) và đứng thứ 2 về phục hồi lượng khách quốc tế đến (tăng 34% so với quý 1/2019). Trên toàn cầu, trong 3 tháng đầu năm 2025, VN đứng thứ 6 về mức tăng trưởng khách du lịch quốc tế đến (tăng 30% so với quý 1/2024) và xếp thứ 4 về mức tăng tổng thu từ du lịch (tăng 29% so với cùng kỳ năm 2024).

UN Tourism đánh giá trong bối cảnh châu Á - Thái Bình Dương vẫn đối mặt với nhiều khó khăn và đang tìm đường phục hồi sau Covid-19, mức tăng trưởng ấn tượng của du lịch VN thực sự đã trở thành điểm sáng trong khu vực.

Trong nước, du lịch cũng là 1 trong 10 điểm sáng lớn nhất góp phần vào tăng trưởng GDP 6 tháng tăng cao kỷ lục. Theo Cục Thống kê, các hoạt động ngoại thương, vận tải, du lịch tăng cao đã đóng góp 8,14% giá trị tăng thêm vào tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước. Các chuyên gia kinh tế dự báo nhu cầu du lịch 6 tháng cuối năm sẽ tiếp tục tăng cao, kéo theo mua sắm, tiêu dùng hàng hóa, kích thích chi tiêu cho dịch vụ nhiều hơn. Du lịch sẽ tiếp tục là trụ cột thúc đẩy GDP tăng trưởng đạt mục tiêu 8% trong năm nay.

Khách du lịch đã chi tiêu nhiều hơn

Mức độ đóng góp của ngành du lịch vào tăng trưởng kinh tế của VN cho thấy du lịch đang ngày càng phát huy tốt vai trò của một ngành kinh tế tổng hợp tạo lan tỏa mạnh mẽ. Cuộc đổi ngôi VN từ một điểm du lịch giá rẻ tới "thỏi nam châm" hút khách hạng sang cùng định hướng phát triển du lịch chuyển từ lượng sang chất đang được chứng minh rõ nét thông qua tăng trưởng doanh thu từ du lịch của các địa phương.

Đơn cử, kết thúc năm 2024, TP.HCM đón 6 triệu lượt khách quốc tế và 38 triệu lượt khách quốc nội, mang về hơn 190.000 tỉ đồng doanh thu từ du lịch. Trong khi đó, hơn 8,6 triệu lượt khách quốc tế và 32,77 triệu lượt khách quốc nội của năm 2019 chỉ đưa vào ngân sách TP được hơn 140.000 tỉ đồng. Khách tới ít hơn, nhưng chi tiêu nhiều hơn. Trong 6 tháng đầu năm nay, TP.HCM tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch trong và ngoài nước. Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu dịch vụ lữ hành ước đạt 23.970 tỉ đồng, tăng 28,2% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 15,8%, doanh thu vận tải tăng 14,9%. Năm 2025, ngành du lịch TP.HCM đặt mục tiêu đón khoảng 8,5 triệu lượt khách quốc tế (tương đương năm 2019), 45 triệu lượt khách du lịch nội địa, doanh thu ước đạt tới 260.000 tỉ đồng, gần gấp đôi năm 2019.

Tương tự, tỉnh Khánh Hòa (cũ) cũng đã có một năm 2024 du lịch bùng nổ khi đón hơn 10,6 triệu lượt khách, tăng 45,5% so với năm 2023 nhưng tổng thu từ du khách tăng tới 53,9% (vượt 30,4% kế hoạch), ước đạt gần 52.272 tỉ đồng.

Mới nhất, Niên giám thống kê 2024 do Bộ Tài chính vừa phát hành cũng cho thấy một bước tiến vượt bậc về chi tiêu của du khách quốc tế khi tới VN so với giai đoạn trước. Nếu như ở Niên giám thống kê 2022, chi tiêu bình quân một lượt khách quốc tế đến VN chỉ tăng nhẹ từ mức 1.141,5 USD năm 2017 lên 1.151,8 USD năm 2019 thì đến 2023, con số này đã tăng mạnh lên 1.449,7 USD. Đáng chú ý, trong khi các phần lưu trú, ăn uống, đi lại, mua sắm hàng hóa, y tế… không ghi nhận quá nhiều biến động thì phần chi khác lại chiếm tỷ lệ cơ cấu cao nhất và tăng mạnh nhất, từ 8,1% năm 2017 và 9,5% năm 2019 lên 18,6% năm 2023. Điều này thể hiện những hoạt động vui chơi, giải trí được đầu tư mạnh mẽ thời gian qua tại nhiều thủ phủ du lịch đang mang đến nhiều trải nghiệm đa dạng, hấp dẫn, kích thích du khách phải "móc hầu bao".