Du lịch Kiên Giang khẳng định vị thế

Một góc Nam đảo Phú Quốc về đêm

Thu hút hàng loạt tập đoàn lớn đầu tư phát triển du lịch

Thông tin từ Sở Du lịch Kiên Giang cho biết, năm 2024, ngành du lịch tỉnh này tiếp tục phục hồi, phát triển. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt gần 980.000 lượt (tăng hơn 70% so năm 2023); tổng thu từ du lịch đạt trên 25.000 tỉ đồng (tăng 43,8% so với cùng kỳ so năm 2023). Ngoài ra, TP.Phú Quốc liên tiếp được các tạp chí du lịch, chuyên gia du lịch uy tín hàng đầu thế giới đánh giá, bình chọn và trao nhiều danh hiệu, giải thưởng như: Top 25 địa điểm truyền cảm hứng du lịch nhất thế giới 2025; Điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới 2024… Việc này góp phần không nhỏ khẳng định vị thế du lịch Kiên Giang trên bản đồ du lịch Việt.

Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang, chia sẻ: "Kiên Giang, nhất là đảo ngọc Phú Quốc, có hầu hết các tập đoàn, thương hiệu du lịch hàng đầu Việt Nam và quốc tế đầu tư như Vingroup, Sun Group, CEO Group, BIM Group, Movenpick, Sheraton, Wyndham, Pullman, Melia, A la carte, Hilton, Crowne Plaza, IHG, Dusit International... góp phần không nhỏ làm thay đổi diện mạo và nâng cao chất lượng dịch vụ, đưa Phú Quốc trở thành điểm đến mới của thế giới. Cùng với đó là sự chủ động kết nối thị trường du lịch Kiên Giang với các tỉnh, thành trong và ngoài nước; thường xuyên tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn; tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch… tạo động lực thúc đẩy du lịch Kiên Giang có bước phát triển khá toàn diện".

Khách du lịch Hàn Quốc chơi golf tại Phú Quốc

Hiệp hội Du lịch Kiên Giang cho rằng, du lịch Kiên Giang đã phục hồi và có bước phát triển mạnh mẽ. Ngoài việc tỉnh dành các nguồn lực đầu tư, phát triển hạ tầng du lịch thì cộng đồng doanh nghiệp cũng đưa vào khai thác nhiều dự án, sản phẩm du lịch chất lượng, đẳng cấp quốc tế, góp phần định vị hình ảnh, thương hiệu của du lịch Kiên Giang. Trong khi đó, các công ty du lịch, lữ hành, các hãng hàng không nhận định, Phú Quốc đang sở hữu những sản phẩm du lịch đẳng cấp, khiến du khách quốc tế luôn phải ngạc nhiên mỗi lần quay trở lại.

Anh Qazaqstan, du khách đến từ Kazakhstan, bày tỏ: "Tôi từng đến Phú Quốc năm 2023 và choáng ngợp khi được trải nghiệm những thứ lần đầu được thấy như Cầu Hôn, cáp treo vượt biển, thưởng thức những màn pháo hoa tầm cao mỗi tối… Giờ thì thêm các show diễn bản giao hưởng của đại dương, đại dương thức giấc, nhà hàng bia thủ công bên bờ biển rất thơm ngon… Có thể nói, lần trở lại Phú Quốc này (2024 - PV) đã vượt qua sự kỳ vọng của chúng tôi".

Du khách check-in vườn quốc gia U Minh Thượng, Kiên Giang

Thêm nhiều tín hiệu vui cho du lịch Kiên Giang

Mới đây, tại Phú Quốc, Tập đoàn Sun Group đã khởi công xây dựng tòa tháp Khát Vọng - Aspira Tower. Tòa tháp có tổng vốn đầu tư 13.000 tỉ đồng, được kỳ vọng là tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí - thương mại xa xỉ bậc nhất, đem đến cho khách nghỉ dưỡng những trải nghiệm trọn vẹn nhất tại đảo ngọc…

Ông Bùi Thành Trung, Chủ tịch Sun Group vùng miền Nam, khẳng định: "Với Aspira Tower, Sun Group không chỉ xây một công trình mà là kiến tạo một biểu tượng mới, một điểm đến mới cho Phú Quốc. Bằng sự độc đáo trong kiến trúc, sự sang trọng và đẳng cấp trong đa dạng trải nghiệm, dịch vụ, tòa tháp sẽ là một trong những lý do để du khách trong và ngoài nước tìm đến Phú Quốc tận hưởng những đặc quyền cao cấp và khác biệt mà không phải hòn đảo nào trên thế giới cũng có thể đem lại cho họ".

Cũng theo ông Trung, ngày 5.12, Sun Group đã đưa thương hiệu nghỉ dưỡng trọn gói phân khúc cao cấp hàng đầu thế giới Rixos về Phú Quốc. Sự hội tụ liên tục của những thương hiệu cao cấp quốc tế và hàng loạt công trình mang tính biểu tượng như Cầu Hôn, các show diễn với pháo hoa xuyên suốt trong 365 ngày… sẽ góp phần định hình Phú Quốc là đô thị biển đảo, trung tâm dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng chất lượng cao, có bản sắc, có sức hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Khách du lịch vui chơi giải trí tại TP.Hà Tiên, Kiên Giang

Bà Quảng Xuân Lụa, Giám đốc Trung tâm xúc tiến, đầu tư thương mại và du lịch Kiên Giang cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức đón đoàn Famtrip, phóng viên, nhà báo quốc tế đến Phú Quốc; tiếp đón và làm việc với các đoàn nước ngoài đến Kiên Giang du lịch, gặp gỡ trao đổi, kết nối giao thương, khảo sát điểm đến và đầu tư thương mại, du lịch.

"Tới đây, chúng tôi sẽ tổ chức đoàn xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Lào, Campuchia… với mục tiêu quảng bá hình ảnh du lịch Kiên Giang rộng rãi, thu hút khách quốc tế đến Kiên Giang, nhất là đảo ngọc Phú Quốc", bà Quảng Xuân Lụa nói.

Khách du lịch vui chơi giải trí trên biển Kiên Hải, H.Kiên Hải, Kiên Giang

Đến nay, Kiên Giang thu hút 317 dự án đầu tư lĩnh vực du lịch với tổng quy mô 9.993 ha, tổng vốn đầu tư 408.178 tỉ đồng. Trong đó, có 78 dự án đã hoạt động với tổng quy mô 1.321ha và tổng vốn đầu tư 18.344 tỉ đồng; 85 dự án đang triển khai xây dựng với tổng quy mô 4.512ha và tổng vốn đầu tư khoảng 228.716 tỉ đồng...