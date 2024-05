Du lịch lễ bội thu

Bùng nổ du khách, nhiều địa phương "bỏ túi" ngàn tỉ

Trong 5 ngày từ 27.4 - 1.5, Bình Thuận đã đón 220.000 lượt khách tham quan, lưu trú, tăng khoảng 25% so với năm du lịch đột phá 2023 nhờ đưa vào khai thác cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết. Công suất phòng bình quân đạt khoảng 75 - 95%, doanh thu khoảng 420 tỉ đồng.

Theo Sở VH-TT-DL Bình Thuận, khách chủ yếu đi dạng gia đình, nhóm bạn bè và khách lẻ, đi bằng phương tiện cá nhân. Bên cạnh đó, cũng có số lượng du khách ít hơn đi theo tour đến Phan Thiết - Bình Thuận. Do thời tiết nắng nóng nên du khách tập trung tại các bãi biển rất đông, đặc biệt là tại các bãi biển như Đồi Dương, Thương Chánh, bãi đá Ông Địa, Hòn Rơm, NovaWorld Phan Thiet…

Nhiều điểm du lịch quá tải dịp lễ 30.4 - 1.5 Ngân Trần

Tương tự, Khánh Hòa cũng có một kỳ nghỉ lễ bội thu khi đón gần triệu lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng, tổng doanh thu đạt hơn 1.306 tỉ đồng, tăng 53% so với đợt lễ năm 2023. Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, lý giải tuy giá vé máy bay tăng cao đã ảnh hưởng đến việc di chuyển của khách du lịch nội địa nhưng với việc đường bộ cao tốc thông suốt từ TP.HCM đi Nha Trang, du khách ở TP.HCM và các tỉnh phía nam đi bằng đường bộ đến Khánh Hòa rất thuận lợi. Ngoài đường bộ và đường hàng không thì đường sắt cũng được khách du lịch nội địa chọn di chuyển trong dịp lễ năm nay. Bên cạnh thị trường khách du lịch nội địa thì thị trường khách quốc tế cũng có xu hướng tăng như Trung Quốc, Hàn Quốc...

Không biển cũng chẳng núi nhưng TP.HCM cũng là lựa chọn của nhiều gia đình. Nhờ vậy, dịp lễ 30.4 năm nay, ước tính khách tham quan tại các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí trên địa bàn đạt khoảng 969.000 lượt, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023 (khoảng 950.000 lượt). Doanh thu du lịch đạt khoảng 3.235 tỉ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, cả khách du lịch nội địa và khách quốc tế đến TP.HCM đều tăng.

Cụ thể, TP.HCM đón khoảng 325.000 lượt khách du lịch nội địa, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2023; lượng khách quốc tế đạt khoảng 54.000 lượt, tăng 12,5%. Riêng lượng khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú, ước tính khoảng 200.000 lượt, tăng 11%. Theo Sở Du lịch TP.HCM, chương trình tham quan trụ sở HĐND và UBND TP là một trong những điểm nhấn trong dịp lễ này. Bên cạnh đó, các điểm du lịch, điểm tham quan tại TP như: Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, Di tích lịch sử Chiến khu rừng Sác, Thảo cầm viên Sài Gòn, Công viên văn hóa Đầm Sen... cũng có nhiều chương trình ưu đãi, thu hút nhiều người tham gia.

Năm nay do vé máy bay quá cao, nhiều gia đình chọn du lịch tự túc tại nhiều điểm đến gần TP nên không chỉ các khu du lịch "truyền thống" ở Bà Rịa-Vũng Tàu như Hồ Tràm, biển Long Hải, TP.Vũng Tàu… kín khách mà nhiều điểm check-in mới như khu du lịch Suối Mơ, hồ Trị An, khu du lịch Bửu Long ở Đồng Nai cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh so với dịp lễ cùng kỳ năm 2023.

Sẵn sàng cho mùa hè sôi động

Địa phương bội thu, các doanh nghiệp du lịch cũng "kết sổ" mùa lễ rực rỡ. Đơn cử, kết thúc mùa lễ, kế hoạch kinh doanh thị trường outbound của Công ty Vietluxtour đạt 100%, tăng khoảng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, 50% là lượng khách du lịch các tuyến Đông Bắc Á, còn lại là các tuyến Thái Lan, Singapore - Malaysia, Úc, châu Âu... Lượng tour nội địa đạt 95% kế hoạch kinh doanh dự kiến, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó chiếm 2/3 lượng khách du lịch trọn gói, đa số là các tuyến du lịch biển Nha Trang, Phan Thiết, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Đà Nẵng, Phú Quốc, vịnh Hạ Long... Còn lại là khách sử dụng các dịch vụ Free & Easy (F&E), dịch vụ từng phần như đặt phòng khách sạn, vé máy bay, thuê ô tô...

Kỳ nghỉ dài đã hâm nóng du lịch nội địa, tạo đà cho một mùa hè sôi động Nhật Thịnh

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị - truyền thông Công ty CP Lữ hành Vietluxtour, cho biết những ngày cận lễ và xuyên lễ, Vietluxtour vẫn phục vụ du khách đặt dịch vụ F&E, đặt các dịch vụ từng phần. Tuy nhiên, lượng khách này không quá lớn vì đa phần du khách đều có sự chuẩn bị khá sớm cho kỳ nghỉ của mình nên đã đặt dịch vụ trước lễ. Các du khách đặt dịch vụ cận lễ đa phần đều có kế hoạch du lịch bất chợt và tập trung ở TP.HCM và Hà Nội.

"Trước lễ, các doanh nghiệp du lịch lo ngại nhất là giá vé máy bay quá cao làm hạ nhiệt cao điểm du lịch. Đến nay vé máy bay vẫn còn là nỗi lo ngại của du lịch nội địa, đặc biệt với các đoàn khách lớn hàng trăm đến ngàn khách. Tuy nhiên, sự trỗi dậy của du lịch đường bộ, cùng khách gia đình du lịch tự túc lái ô tô đã phần nào khắc chế thách thức này. Vì vậy, du lịch nội địa không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Chúng tôi dự đoán nhu cầu du khách mùa hè này không quá khác biệt so với lễ 30.4. Với thời gian nghỉ hè dài hơn, các dịch vụ F&E và tour option nội địa vẫn sẽ được nhiều du khách gia đình 1 - 2 thế hệ ưa chuộng cho các chuyến du lịch nghỉ dưỡng. Thị trường tour nội địa đoàn (khách MICE) sẽ vẫn áp đảo về lượng khách, khả năng cao tour đoàn từ vài trăm đến ngàn khách sẽ thiên nhiều hơn ở các tuyến di chuyển bằng đường ô tô như đầu TP.HCM - Phan Thiết, Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang, Tuy Hòa, Quy Nhơn... đầu Hà Nội - Hạ Long, Sầm Sơn, Ninh Bình...", bà Trần Thị Bảo Thu nhận định.

Ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Tập đoàn Sun Group vùng miền Bắc, thông tin trên khắp cả nước, các khu du lịch của Sun Group cũng đã chuẩn bị sẵn sàng những sản phẩm và dịch vụ mới phục vụ du khách, gia tăng trải nghiệm dịp lễ 30.4 - 1.5 này cũng như mùa hè 2024. Ở khu vực miền Bắc, Sun Group đã đồng hành với chính quyền địa phương tổ chức rất nhiều chương trình và lễ hội.

Đơn cử, Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội ở Sầm Sơn vừa chính thức khánh thành, đã diễn ra Lễ hội du lịch biển 2024 trong không gian rực rỡ sắc màu, mở đầu mùa du lịch hè sôi động. Hơn 300.000 người đã đổ về quảng trường hòa mình vào lễ hội. Chào mừng sinh nhật Bác Hồ ngày 19.5 tới, công viên Sun World Sầm Sơn cũng sẽ được khánh thành, mang đến quần thể công viên vui chơi giải trí ngoài trời hiện đại với những trải nghiệm hàng đầu thế giới, hấp dẫn du khách đến Sầm Sơn và Thanh Hóa mùa hè này. Tương tự, Hạ Long cũng sẽ diễn ra nhiều sự kiện, lễ hội đặc sắc như Lễ hội Rồng lần đầu tiên được tổ chức; Lễ hội bia và chả mực Hạ long 2024; Carnaval 2024… tạo ra sức hút mạnh kéo du khách đến với miền di sản Hạ Long mùa hè này. Tại vùng núi Tây Bắc - điểm đặc biệt nơi địa đầu Tổ quốc, Lễ hội hoa hồng có nhiều trải nghiệm mới hấp dẫn đem đến nhiều trải nghiệm ấn tượng cho du khách.

"Hy vọng với mùa hè sôi động như vậy, Sun Group sẽ chung tay cùng chính quyền các địa phương thúc đẩy du lịch mạnh mẽ, cả với thị trường nội địa và quốc tế", ông Nguyễn Quang Huy nói.