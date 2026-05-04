Du lịch MICE hậu đại dịch, Ocean Group tăng trưởng mạnh mẽ

Thị trường du lịch MICE phục hồi rõ nét

Trong giai đoạn 2020 - 2021, hoạt động du lịch và sự kiện doanh nghiệp bị gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch. Tuy nhiên, từ năm 2022 trở lại đây, thị trường ghi nhận sự phục hồi tích cực khi các doanh nghiệp đẩy mạnh tổ chức hội nghị, team building và các chương trình nội bộ kết hợp du lịch trải nghiệm.

Sự phục hồi không chỉ thể hiện ở số lượng chương trình gia tăng, mà còn ở quy mô và mức độ đầu tư, khi các doanh nghiệp chú trọng hơn đến trải nghiệm và hiệu quả của từng hoạt động.

Doanh nghiệp trong ngành duy trì đà tăng trưởng ổn định

Cùng với sự phục hồi của thị trường, nhiều doanh nghiệp tổ chức sự kiện và du lịch MICE đã ghi nhận đà tăng trưởng trở lại.

Trong đó, Ocean Group là một trong những đơn vị duy trì được đà tăng trưởng nhanh chóng, ổn định trong giai đoạn hậu đại dịch, thông qua việc triển khai liên tục các chương trình quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc và được đối tác, khách hàng tín nhiệm, đánh giá cao về sự chỉn chu và chuyên nghiệp.

Theo ghi nhận, các chương trình không chỉ gia tăng về số lượng mà còn mở rộng về hình thức, từ team building, sports day đến các sự kiện doanh nghiệp có tính chất chiến lược.

Chủ động tái cấu trúc và nâng cao năng lực vận hành

Trước những thay đổi của thị trường, các doanh nghiệp trong ngành đã chủ động điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào việc nâng cao năng lực tổ chức và tối ưu quy trình vận hành.

Các đơn vị như Ocean Group đã đầu tư vào:

Chuẩn hóa quy trình tổ chức

Phát triển đội ngũ nhân sự

Mở rộng hệ sinh thái dịch vụ

Tăng cường khả năng triển khai các chương trình tích hợp

Việc tái cấu trúc này giúp doanh nghiệp thích nghi nhanh với bối cảnh mới, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh.

Gia tăng năng lực triển khai các chương trình quy mô lớn

Một điểm đáng chú ý là nhu cầu tổ chức các chương trình quy mô lớn đã gia tăng rõ rệt sau đại dịch, đặc biệt tại các doanh nghiệp và Tập đoàn.

Các chương trình du lịch tích hợp các hoạt động team building, sports day, gala dinner hay festival với hàng nghìn người tham gia đòi hỏi năng lực vận hành cao và sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều bộ phận.

Trong bối cảnh đó, các đơn vị có kinh nghiệm như Ocean Group được đánh giá có lợi thế trong việc triển khai các chương trình quy mô lớn và yêu cầu cao về chất lượng.

Triển vọng tích cực cho du lịch MICE tại Việt Nam

Giới chuyên môn nhận định, với đà phục hồi hiện tại, du lịch MICE tại Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới, nhờ vào nhu cầu gia tăng từ doanh nghiệp và lợi thế điểm đến.

Sự phát triển của các doanh nghiệp trong ngành, tiêu biểu như Ocean Group, phản ánh xu hướng chuyên nghiệp hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần định hình thị trường MICE trong giai đoạn mới.