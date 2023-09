Du lịch Nhật Bản bằng 'Tàu viên đạn'

Trong chuyến đi của chúng tôi hồi tháng 6 vừa qua, tôi đã muốn mua vé Shinkansen rẻ tiền: tàu Kodama. Tuy nhiên, không thành công.



Tuyến Shinkansen Tokaido đi từ Tokyo qua Kyoto và xa hơn nữa bao gồm ba loại "Tàu viên đạn", trong đó có tàu Kodama. Mặc dù chạy chậm nhất do phải dừng nhiều lần trên đường đi, tàu này vẫn đến Kyoto trong vòng chưa đầy 3 tiếng 30 phút với tốc độ tối đa 285 km/giờ. Tốn thời gian hơn so với các tàu Shinkansen khác - chạy khoảng 2 tiếng 12 phút, nhưng, nếu được thì nên đi loại tàu này. Nhất là khách du lịch thích ngắm cảnh nhiều và người ưu tiên giá rẻ hơn tốc độ.

Tuy nhiên, dù đã được một thanh niên Nhật gặp tại ga Tokyo giúp đỡ, tôi cũng không thể mua được loại vé tàu Kodama giá rẻ để đi Kyoto. Rẻ nên khó mua lắm! Cuối cùng, đành phải mua vé Shinkansen thông thường để đi Kyoto; hai vé hết 284 đô la Mỹ (trả với thẻ tín dụng) cho khoảng đường 475 km. Không hề rẻ.

Su khách nước ngoài thường chọn tàu Shinkansen để du lịch khắp Nhật Bản NGỌC TRÂN

Cách mạng đi lại

Trải nghiệm Shinkansen luôn thú vị nhờ sự lịch lãm, sạch sẽ và tính hiệu quả của các con tàu. Tuy nhiên, điều này không chỉ giới hạn trong tàu Shinkansen mà tàu thường cũng có.

Sau Kyoto, điểm đến tiếp theo của chúng tôi là Osaka, cách kinh đô cũ của Nhật khoảng 50 km. Chúng tôi lên một con tàu thông thường, hết chừng 6 đô la Mỹ và 40 phút từ ga Kyoto đến ga Osaka. Shinkansen nổi tiếng với tốc độ đáng kinh ngạc - ngoại trừ tàu Kodama. Shinkansen chạy thường tốc độ tối đa lên đến 320 km/giờ! Đối với người ít thời gian thì hành trình nhanh hơn, quả sẽ giúp cho việc di chuyển hoặc tham quan thú vị hơn.

Chạy nhanh, nhưng vẫn an toàn. Bởi an toàn là ưu tiên hàng đầu tại Nhật. Hệ thống Shinkansen có một lịch sử an toàn ấn tượng. Theo tìm hiểu thì đó là nhờ vào công nghệ tiên tiến, việc lập kế hoạch tỉ mỉ, và công tác bảo dưỡng rất chặt chẽ.

Một chuyến tàu Shinkansen đang chờ khách rời nhà ga NGỌC TRÂN

Shinkansen cũng nổi tiếng về hiệu suất nhờ sự đúng giờ và chính xác. Nhờ thế, chúng tôi đã lập được kế hoạch đi lại giữa Tokyo với Kyoto không mấy khó khăn. Không phải lo lắng, băn khoăn giờ giấc gì cả.

Shinkansen Tōkaidō là một minh chứng cho mạng lưới giao thông đáng nể của Nhật. Hệ thống này kết nối Tokyo, Nagoya, Kyoto và Osaka. Nhờ đó, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế lẫn trao đổi văn hóa giữa các thành phố này.

Mạng lưới rộng rãi

Mạng lưới Shinkansen đã được mở rộng đáng kể kể từ khi ra đời. Bây giờ, theo tư liệu về đường sắt Nhật, các tuyến mới như Yamagata và Akita Shinkansen đã đem du lịch tốc độ cao đến những khu vực trước đây chưa có loại tàu này. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế và cơ hội du lịch trên toàn quần đảo Nhật. Có thể xem Shinkansen là một hệ thống sẽ tiếp tục đóng phần quan trọng của câu chuyện thành công trong tương lai của Nhật.

Chúng tôi cũng đã khá thích thú với một chuyến tàu tên Kuro Matsu sang trọng, từ Kyoto đến vùng Tango. Tốc độ của nó là dưới 100 km/giờ, mang lại cảm giác như được quay lại với thời kỳ sống chậm. Lại thêm một trải nghiệm khó quên.

Sau chiến tranh Thế giới thứ hai, Nhật đã đối mặt với những thách thức lớn trong việc xây dựng lại nền kinh tế và cơ sở hạ tầng. Các kỹ sư giỏi cùng quan chức chính phủ đã đề ra một giải pháp đổi mới: Tàu cao tốc kết nối các thành phố lớn. Ý tưởng và tầm nhìn này đã đặt nền móng cho Shinkansen - một trong những hệ thống giao thông biểu tượng tiên tiến của Nhật Bản.

Vẻ cổ kính của nhà ga Tokyo NGỌC TRÂN

Vào ngày 1 tháng 10 năm 1964, Nhật đã viết nên trang sử mới với Tōkaidō Shinkansen - tuyến tàu cao tốc đầu tiên của thế giới, kết nối trước hết Tokyo với Osaka.

Thành tựu này cho thấy Nhật là nước tiên phong về công nghệ, qua đó định hình cho cả việc đi lại và du lịch trên toàn thế giới.

Thiết kế đặc biệt mảnh mai của các tàu Shinkansen khiến cho chúng, ngay tức khắc, mang biệt danh "tàu viên đạn"!