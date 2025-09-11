Du lịch nước ngoài có thể thanh toán qua mã QR như trong nước, phí cực thấp

Chiều nay 11.9, Báo Lao động phối hợp Ngân hàng Nhà nước tổ chức hội thảo "Thanh toán xuyên biên giới và vay vốn trực tuyến: Tiện ích số cho kinh doanh và tiêu dùng".

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước), cho biết thời gian qua, chủ trương thanh toán bằng mã QR xuyên biên giới được Ngân hàng Nhà nước triển khai quyết liệt để tăng tiện ích cho người dùng. Khi đi du lịch, người Việt có thể thanh toán như ở trong nước. Tỷ giá hiện cũng rất tốt.

Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, phát biểu tại hội thảo ẢNH: LĐ

"Tôi trực tiếp tham gia đàm phán song phương với Thái Lan và đã có trải nghiệm. Trước đây, tôi mang theo baht để chi tiêu, nhưng khi tới nơi thấy có QR của VietinBank tại điểm bán, tôi dùng QR, nếu so tỷ giá thì có lợi hơn so với tiền mặt", ông Tuấn nói.

Theo bà Lê Thị Thúy Hà, Giám đốc Dự án Digital Lending, Khối Ngân hàng số MBBank, về tiện lợi, với QR chỉ cần một chiếc điện thoại có kết nối mạng. Nếu quên thẻ, khách hàng có thể thanh toán bằng QR qua ứng dụng di động.

Về chi phí, khi chi tiêu ở nước ngoài bằng thẻ, phí giao dịch thường ở mức khoảng 0,1 - 0,15%. Với QR, mức phí thấp hơn đáng kể nên có lợi hơn cho người dùng. Xét về mức độ phổ cập, tại châu Á, đặc biệt ở Trung Quốc, Thái Lan, thanh toán QR rất rộng rãi.

Ở khía cạnh an toàn, bảo mật, QR giúp giảm rủi ro thất thoát so với sử dụng thẻ.

Tránh dùng wifi công cộng khi giao dịch tài chính

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và hợp tác quốc tế (Hiệp hội An ninh mạng quốc gia), nhìn nhận trong kỷ nguyên số, thanh toán quốc tế ngày càng trở thành động lực quan trọng cho thương mại, đầu tư toàn cầu.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và hợp tác quốc tế (Hiệp hội An ninh mạng quốc gia), cho rằng cần khẩn trương hoàn thiện khung pháp lý chặt chẽ về bảo vệ dữ liệu cá nhân ẢNH: LĐ

Tuy nhiên, cùng với sự bùng nổ này, nguy cơ an ninh mạng và xâm phạm dữ liệu cá nhân trong lĩnh vực thanh toán quốc tế ngày càng gia tăng. Các vụ tấn công không chỉ gây ra thiệt hại tài chính hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉ USD, mà còn làm suy giảm lòng tin của người dùng và tác động sâu rộng đến an ninh kinh tế - tài chính toàn cầu.

An ninh mạng trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng không hề "bất khả xâm phạm", đòi hỏi các quốc gia, doanh nghiệp phải đầu tư mạnh mẽ hơn vào bảo mật hệ thống cũng như bảo vệ dữ liệu người dùng.

Theo ông Sơn, các tổ chức tài chính và doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống giám sát giao dịch bất thường bằng trí tuệ nhân tạo (AI), kiểm soát rủi ro; cần kiểm toán định kỳ và đánh giá bảo mật của đối tác, bên thứ ba để đảm bảo mọi kết nối phải được an toàn...

"Người dùng cần cẩn trọng khi nhận email, tin nhắn lạ liên quan đến thanh toán quốc tế; tránh sử dụng wifi công cộng khi giao dịch tài chính; sử dụng thẻ ảo hoặc ví điện tử có giới hạn để giảm rủi ro", ông Sơn nêu cảnh báo cho từng cá nhân.

Ở khía cạnh pháp lý, vị chuyên gia cho rằng, cần khẩn trương xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý chặt chẽ về bảo vệ dữ liệu cá nhân; thiết lập cơ chế ứng cứu khẩn cấp xuyên biên giới khi xảy ra sự cố.

Ông Tuấn cũng nhấn mạnh, khi mở rộng kết nối thanh toán quốc tế và cho vay trực tuyến, bài toán an toàn mạng, bảo vệ dữ liệu càng trở nên phức tạp do yêu cầu liên thông giữa nhiều hệ thống với tiêu chuẩn bảo mật khác biệt.

"Ngân hàng Nhà nước cùng các tổ chức tài chính tại Việt Nam cần tăng cường hợp tác quốc tế, chủ động chia sẻ thông tin tình báo mạng và xây dựng cơ chế phối hợp ứng phó khẩn cấp xuyên biên giới.

Tại mỗi tổ chức tín dụng, việc xây dựng văn hóa an toàn dữ liệu, trong đó mọi cán bộ, nhân viên đều nhận thức và có trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng đóng vai trò then chốt. Đào tạo, nâng cao nhận thức về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cần được triển khai định kỳ trên toàn hệ thống", Vụ trưởng Vụ Thanh toán nói.

Theo Vụ Thanh toán, đến nay, Việt Nam đã chính thức kết nối thanh toán song phương bằng mã QR với một số quốc gia. Với Lào, từ tháng 6.2025 đã hoàn thành kết nối hai chiều, đến tháng 7.2025 đã có hơn 3.000 giao dịch với tổng giá trị khoảng 2,4 tỉ đồng. Với Thái Lan, từ tháng 3.2021 đã hoàn thành kết nối hai chiều, tính đến tháng 7.2025 có hơn 56.000 giao dịch, tổng giá trị gần 49 tỉ đồng. Với Campuchia, từ tháng 12.2023 đã cung ứng dịch vụ theo mô hình ngân hàng - chuyển mạch, đến tháng 7.2025 ghi nhận khoảng 920 giao dịch với tổng giá trị hơn 520 triệu đồng. Việt Nam cũng đang triển khai kết nối với các đối tác khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore.



