Du lịch Phong Điền hấp dẫn du khách

Bên cạnh di tích lịch sử chiến thắng Ông Hào (xã Trường Long), di tích lịch sử mộ nhà thơ Phan Văn Trị (TT.Phong Điền), Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (xã Mỹ Khánh), H.Phong Điền vẫn còn đây Khu du lịch sinh thái Lung Cột Cầu (xã Nhơn Nghĩa), Làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh (xã Mỹ Khánh), Vườn trái cây Vàm Xáng (TT.Phong Điền), Vườn trái cây Bà Hiệp (xã Nhơn Nghĩa), Vườn trái cây Chín Hồng (xã Mỹ Khánh)… luôn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách gần xa.

Ngày 9.4 vừa qua, một đoàn khách từ Hà Nội đã đặt chân đến Khu du lịch sinh thái Lung Cột Cầu tham quan, trải nghiệm. Khu du lịch sinh thái này có phong cảnh hữu tình, nhân viên phục vụ chân chất, nguồn nguyên liệu thực phẩm tự nhiên, tươi sống được đầu bếp lành nghề chế biến ngon, chất lượng đã thật sự thuyết phục những du khách kén ăn, khó tính nhất. Một nữ du khách nói vui: Đến Khu du lịch sinh thái Lung Cột Cầu, mọi mệt nhọc của chuyến đi đã được bù đắp trọn vẹn; và nơi đây chắc chắn sẽ còn được nhiều du khách trong ngoài nước nhắc nhớ luôn.

Một góc Khu du lịch sinh thái Lung Cột Cầu Quang Minh Nhật

Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND H.Phong Điền, cho hay bên cạnh Khu du lịch sinh thái Lung Cột Cầu, H.Phong Điền còn có nhiều khu - điểm du lịch sinh thái khác. Mỗi khu - điểm du lịch sinh thái đều mang những nét riêng giúp du khách trải nghiệm khi về với sông nước, miệt vườn.

Cũng theo ông Nghĩa, trong 3 tháng đầu năm 2023, ngành du lịch H.Phong Điền đón hơn 511.580 lượt khách du lịch, tăng 98% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách nội địa 482.213 lượt người (tăng 86% so với cùng kỳ), khách quốc tế trên 29.360 lượt người, tăng 133% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 167 tỉ đồng, tăng 73% so cùng kỳ năm 2022.