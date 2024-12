Du lịch Phú Yên bùng nổ, doanh thu tăng vọt

Ngày 20.12, ông Nguyễn Lê Vũ, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Yên, cho biết năm 2024, tổng số khách du lịch đến tỉnh này hơn 4 triệu lượt, đạt 120% so với kế hoạch, tăng 27,5% so với cùng kỳ.

Du khách tham quan danh thắng gành Đá Đĩa, Phú Yên ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Trong đó, khách quốc tế hơn 30.000 lượt, đạt 150% so với kế hoạch, tăng 52% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách lưu trú đạt gần 2,5 triệu lượt, tăng 17,1% so với cùng kỳ.

Tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 8.000 tỉ đồng, gấp 1,6 lần năm 2023 (4.917 tỉ đồng), đạt 110,7% so với kế hoạch, tăng 63,6% so với cùng kỳ; doanh thu lưu trú đạt hơn 870 tỉ đồng, tăng 20,8% so với cùng kỳ.

Để đạt được kết quả trên, ngành du lịch Phú Yên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó đã tập trung tổ chức, triển khai nhiều chương trình, hoạt động để đẩy mạnh quảng bá, kích cầu du lịch.

Riêng trong 4 tháng triển khai chương trình kích cầu, thu hút khách du lịch mùa hè năm 2024 (từ tháng 6 đến tháng 9), tỉnh Phú Yên đã thu hút hơn 1,5 triệu lượt khách, trong đó có gần 10.000 lượt khách quốc tế.

Giải bóng chuyền bãi biển tổ chức tại Phú Yên ẢNH: ĐỨC HUY

Ông Nguyễn Lê Vũ cho biết thêm, năm 2024 có thể nói là năm bùng nổ du lịch khi Phú Yên đã tổ chức nhiều giải thể thao như: Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65; giải vô địch trẻ và vô địch quốc gia bóng chuyền bãi biển 2x2; giải vô địch trẻ Karate quốc gia lần thứ 30; giải vô địch bóng bàn các CLB quốc gia...

"Đây là những sự kiện lớn, thu hút khách du lịch đến Phú Yên, đồng thời khẳng định vị thế của Phú Yên trong phát triển du lịch", ông Vũ nói.