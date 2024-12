Du lịch Quảng Bình năm 2024 thắng lớn, doanh thu 5.980 tỉ đồng

Chiều 20.12, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động du lịch năm 2024 và triển khai nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2025.

Ông Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, cho biết trong trong năm 2024 các chỉ tiêu phát triển du lịch đều tăng cao so với năm 2023 và vượt mức kế hoạch đề ra.

Các đại biểu tham dự hội nghị ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Lượng du khách du lịch đến Quảng Bình trong năm 2024 dự ước đạt 5,2 triệu lượt, tăng 15,3% so với năm 2023 và đạt 104% so với kế hoạch năm 2024. Trong đó, khách nội địa ước đạt hơn 5 triệu lượt (tăng 15,1% so với năm 2023), khách quốc tế ước đạt 146.100 lượt (tăng 23,8% so với năm 2023). Tổng thu từ khách du lịch dự ước đạt khoảng 5.980 tỉ đồng, tăng 17,3% so với năm 2023 và đạt 118% so với kế hoạch năm 2024.

Cũng theo ông Quý, du lịch Quảng Bình tiếp tục khẳng định vị thế và thương hiệu trên bản đồ du lịch Việt Nam, khu vực và thế giới, nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của khách du lịch, các tạp chí trong và ngoài nước như: Booking.com (Hà Lan), Lonely Planet và Travel + Leisure (Mỹ), Time Out (Vương quốc Anh), South China Morning Post (Trung Quốc).

Các chương trình, sự kiện trong năm thu hút số lượng lớn du khách và người dân tham gia như: Chào đón năm mới 2024 tại TT.Phong Nha và TP.Đồng Hới, Tuần du lịch Quảng Bình năm 2024, Diễu hành chào mừng lễ Quốc khánh và bắn pháo hoa tầm thấp ngày 2.9...

Màn bắn pháo hoa chào đón năm mới tại Khu đô thị Bảo Ninh 1 (TP.Đồng Hới) ẢNH: THANH LỘC

Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch cũng được đẩy mạnh với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, chuyên biệt cho thị trường; đặc biệt là tại các thị trường khách du lịch quốc tế châu Âu, Mỹ, Lào, Thái Lan.

Các ấn phẩm du lịch được tuyên truyền, quảng bá trên trang thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Instagram, YouTube, TikTok. Nhiều hình ảnh, sản phẩm du lịch Quảng Bình được các tập đoàn Meta, Google lựa chọn để giới thiệu, ứng dụng công nghệ mới.

Du lịch hang động Quảng Bình luôn hút khách ẢNH: THANH LỘC

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp, các nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực du lịch đã nêu ý kiến thảo luận để cùng tháo gỡ vướng mắc, hướng đến việc xây dựng du lịch Quảng Bình bền vững, xứng tầm.

10 dấu ấn của du lịch Quảng Bình trong năm 2024 * Vượt chỉ tiêu kế hoạch 5 triệu lượt khách. * Tiếp tục được báo chí quốc tế đánh giá là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu tại Việt Nam và thế giới. * Đạt nhiều kết quả nổi bật trong quảng bá và mở rộng các thị trường khách quốc tế. * Điểm đến được lựa chọn để tuyên truyền, quảng bá tại các sự kiện quan trọng trong nước và quốc tế. * Ký kết nhiều bản ghi nhớ hợp tác về liên kết quảng bá, phát triển du lịch với các đối tác quốc tế. * Tổ chức thành công các chuỗi sự kiện chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch. * Chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ vào quảng bá, xúc tiến du lịch đạt nhiều kết quả ấn tượng. * Triển khai hiệu quả công tác xúc tiến và phát triển đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. * Triển khai hiệu quả các công tác tập huấn bồi dưỡng nâng cao chất lượng nhân lực du lịch. * Công tác quản lý nhà nước về du lịch được nâng cao hiệu lực và hiệu quả.

Nhiều hoạt động hấp dẫn chào đón năm mới 2025 Du khách đến với Quảng Bình trong năm 2024 ẢNH: THANH LỘC * Từ 29 đến 31.12 tại TT.Phong Nha (H.Bố Trạch) diễn ra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống (múa rối nước, múa lân…) và ẩm thực đường phố. * Từ 30.12.2024 đến 1.1.2025, tại Khu đô thị Bảo Ninh 1 (TP.Đồng Hới) diễn ra các hoạt động ẩm thực, chương trình biểu diễn nghệ thuật và âm nhạc EDM, bắn pháo hoa tầm thấp chào đón năm mới 2025. * 31.12.2024, tại Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng diễn ra Hội thi ẩm thực du lịch Quảng Bình tranh cup Huda. * 20 giờ ngày 31.12.2024 đến 2 giờ ngày 1.1.2025, tại Trung tâm TT.Phong Nha diễn ra chương trình đếm ngược Chào đón năm mới 2025; bắn pháo hoa tầm thấp chào đón năm mới 2025. * Ngày 1.1.2025, tại Cảng hàng không Đồng Hới và các điểm tham quan của Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, động Thiên Đường, Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng… diễn ra lễ chào đón đoàn khách du lịch xông đất.