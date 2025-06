Du lịch Thái Lan liên tiếp chịu tổn thất nặng nề

Theo The Nation, khách du lịch Malaysia vượt qua khách Trung Quốc để trở thành thị trường nguồn hàng đầu của Thái Lan lần đầu tiên sau 13 năm, kể từ năm 2012. Cụ thể, thống kê từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 8 tháng 6 cho thấy, lượng khách du lịch Trung Quốc đạt tổng cộng 2 triệu lượt, trong khi khách du lịch Malaysia đạt gần 2,1 triệu lượt. Qua đó góp phần khiến lượng khách du lịch nước ngoài đến Thái giảm 2,7% trong 5 tháng, điều bất thường với điểm đến nổi tiếng toàn cầu này. Có nhiều lý do khiến khách Trung Quốc đến Thái Lan giảm, trong đó đứng đầu là những bất ổn an ninh ở đất nước này khi nhiều du khách bị bắt cóc.