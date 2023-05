Du lịch TP.HCM 'đổ bộ' Úc, kéo khách về Việt Nam

Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam - TP.HCM do Sở Du lịch TP.HCM phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Úc tổ chức diễn ra từ 11 - 17.5 tại Úc.

Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam - TP.HCM do Sở Du lịch TP.HCM phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Úc tổ chức Sở Du lịch TP.HCM

Chương trình quảng bá, xúc tiến có 3 hoạt động chính diễn ra tại 3 thành phố lớn của 3 bang lớn nhất Úc là Sydney (New South Wales), Melbourne (South Australia) và Brisbane (Queensland). Đoàn xúc tiến quảng bá do bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TP làm trưởng đoàn cùng hơn 20 đại diện các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và khách sạn hàng đầu TP.HCM và các doanh nghiệp du lịch đến từ Hà Nội, Hội An.

Ngày đầu tiên trong chuỗi chương trình (12.5) diễn ra tại du thuyền Jackson Sydney Harbour Luxury Cruise, Darling Harbour, Sydney quy tụ gần 150 khách mời là doanh nghiệp lữ hành tại bang New South Wales. Đây là sự kiện được doanh nghiệp địa phương đánh giá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại thị trường Úc.

Các chương trình quảng bá xúc tiến bao gồm 3 phần: B2B - gặp gỡ, kết nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp của 2 quốc gia; giới thiệu các sản phẩm mới của du lịch Việt Nam - TP.HCM và các sản phẩm thiết kế riêng cho thị trường xứ sở chuột túi cũng như các cơ hội hợp tác tăng trưởng khách hai chiều giữa Việt Nam - TP.HCM và Úc. Cùng với đó, giới thiệu trực tiếp sản phẩm dịch vụ của các doanh nghiệp du lịch Việt Nam.

Các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chương trình đánh giá cao sự chuẩn bị chỉn chu các nội dung hoạt động, tạo cơ hội cho doanh nghiệp cả 2 nước mở rộng thị trường Sở Du lịch TP.HCM

Khách mời tham dự các chương trình không chỉ nhận được ấn phẩm, quà tặng đặc sắc từ các điểm đến du lịch Việt Nam, TP.HCM mà còn trải nghiệm hoạt động vẽ nón lá, làm tò he, thưởng thức trà Việt và các tiết mục biểu diễn nhạc cụ dân tộc của các nghệ sĩ nhà hát ca múa nhạc Bông Sen. Đặc biệt, các khách mời may mắn cũng nhận được quà tặng là vé máy bay khứ hồi Úc TP.HCM, voucher nghỉ dưỡng và trải nghiệm tại TPHCM - Hà Nội - Hội An - Khánh Hòa - Đà Lạt, voucher thưởng thức ẩm thực 5 sao, voucher trải nghiệm sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe... tại TP.HCM.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa bày tỏ mong muốn được chào đón du khách Úc đến với Việt Nam - quốc gia thanh bình, có nền văn hóa độc đáo với nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được UNESCO công nhận cùng cảnh quan thiên nhiên đa dạng, hấp dẫn với những bờ biển đẹp soi mình trong nắng ấm quanh năm.

Bà Hoa cũng gửi lời mời các bạn Úc đến TP.HCM - trung tâm du lịch lớn nhất của Việt Nam - để khám phá một đô thị hơn 300 năm tuổi là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa, nơi có thể tìm thấy các giá trị lịch sử truyền thống của dân tộc trong nhịp sống rất trẻ trung, năng động và những người dân thân thiện, cởi mở, luôn hướng về tương lai. Lãnh đạo ngành du lịch thành phố kỳ vọng qua chương trình xúc tiến, lượng khách du lịch Úc đến TP.HCM nói riêng sẽ có sự tăng trưởng đáng kể.

Đã có 14 biên bản ghi nhớ (MOU) và 2 hợp đồng hợp tác được ký kết trực tiếp tại chương trình Sở Du lịch TP.HCM

Đại diện Valhalla Travel (Úc) - một trong các doanh nghiệp có nhiều năm đưa khách Úc đến Việt Nam đánh giá Việt Nam là điểm đến an toàn cho du khách Úc với các sản phẩm trải nghiệm và nghỉ dưỡng đặc biệt thích hợp cho gia đình. Trong đó, TP.HCM là điểm đến mà du khách có thể dành nhiều thời gian để trải nghiệm toàn bộ nét đặc sắc và hấp dẫn của trung tâm kinh tế bậc nhất Việt Nam.

Tại các chương trình xúc tiến, đã có 243 cuộc gặp B2B của các doanh nghiệp Việt Nam - Úc với hơn 100 đối tác Úc mới; có 14 biên bản ghi nhớ (MOU) và 2 hợp đồng hợp tác được ký kết trực tiếp tại chương trình; 20 bản ghi nhớ được trao đổi giữa các doanh nghiệp 2 nước, 1 doanh nghiệp ký kết được ghi nhớ mở đại diện tại Úc.



Sở Du lịch TP.HCM nhận định Úc là một trong những thị trường khách quan trọng đối với du lịch Việt Nam. Trước dịch Covid-19, năm 2019, Việt Nam đón khoảng 383.511 lượt khách Úc. Riêng TP.HCM, tổng lượng khách từ Úc đạt gần 300.000 lượt năm 2019; 130.000 lượt năm 2022, chiếm khoảng 3,5% tổng lượng khách quốc tế đến thành phố. Thị trường Úc có nhiều tiềm năng tăng trưởng và luôn nằm trong 10 thị trường khách du lịch hàng đầu đến Việt Nam và TP.HCM trong những năm gần đây.