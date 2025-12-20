Du Lịch Việt tung loạt tour tết hút khách

Thị trường du lịch ghi nhận mức tăng trưởng nhu cầu rõ rệt từ cả khách gia đình lẫn nhóm bạn trẻ. Nắm bắt xu hướng này, Du Lịch Việt vừa công bố danh mục tour tết mới trong khuôn khổ Festival – Dịch Vụ Tour 0 Đồng, thu hút sự quan tâm lớn ngay từ những ngày đầu diễn ra.

Theo ghi nhận, nhóm tour nội địa dẫn đầu lượt tìm kiếm với các điểm đến nổi bật như: Phú Quốc, Đà Nẵng, Hà Giang, Sapa… những nơi có cảnh quan đặc trưng mùa xuân và phù hợp nghỉ dưỡng đoàn gia đình. Phân khúc tour quốc tế tiếp tục bùng nổ với các hành trình Thái Lan, Singapore - Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, cùng nhóm tour xa như châu Âu - Úc - Mỹ, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm văn hóa quốc tế trong dịp nghỉ dài ngày.

Điểm đáng chú ý của mùa tour tết năm nay là hàng loạt mức giá ưu đãi hiếm có, chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra festival và giới hạn số chỗ theo ngày. Đại diện Du Lịch Việt cho biết đây là giai đoạn "vàng" để khách chốt tour sớm nhằm tránh tình trạng cháy chỗ thường xảy ra vào cận tết khi lượng đặt tăng đột biến.

Đặc biệt, xu hướng du lịch gia đình và du lịch theo nhóm tăng mạnh đã tạo nên sức nóng cho nhiều hành trình quốc tế, tỷ lệ lấp đầy cao ngay trong tuần đầu của sự kiện, cho thấy khách hàng đang tận dụng ưu đãi lớn để tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo được lịch trình du xuân chất lượng.