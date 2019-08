8 món ăn đưa Hội An thành điểm đến 2019

Hội An hấp dẫn không chỉ nhờ cảnh đẹp độc đáo mà còn ở những món ngon rất đặc trưng Giang Vũ

1. Cơm gà Hội An

Cơm gà Bà Buội Giang Vũ

Hội An từng là một thương cảng sầm uất, trong thế kỷ 16 -17 có rất nhiều thương nhân người Hoa và người Nhật đến định cư. Rất có thể, món cơm gà Hội An ra đời phỏng theo món cơm gà Hải Nam của người Hoa, nhưng mang nét riêng biệt của mảnh đất này.

Sự tương đồng ở cơm gà Hội An và Hải Nam là cơm được nấu từ nước gà luộc và khi ăn, cơm với thịt gà được dọn chung ra cùng một đĩa, nhưng khác biệt ở chỗ là cơm gà Hội An được nhuộm thêm bột nghệ cho hấp dẫn, có thêm rau thơm (rau răm, húng quế) Trà Quế tăng sự hấp dẫn bội phần, cũng như có thêm đu đủ, cà rốt bào ngâm chua.

Dĩa cơm gà Hội An còn đặc trưng bởi được ăn kèm một loại tương ớt sinh ra ở Hội An, do người Hoa ở đây làm ra. Gà Hội An nổi tiếng ngon còn nhờ giống gà địa phương được chăn thả tự nhiên, luộc lên vừa giòn vừa dai dai, khác với giống gà thịt mềm và nhão ở cơm gà Hải Nam.

Những địa chỉ cơm gà nổi tiếng ở Hội mà du khách thường lui tới gồm quán cơm gà bà Buội đường Phan Châu Trinh, cơm gà bà Hương đường Lê Lợi, cơm gà Xí đường Trần Hưng Đạo, cơm gà bà Lắm, bà Hồ…

2. Cao lầu Hội An

Cao lầu chợ Hội An Giang Vũ

Món cao lầu được mệnh danh là “món mì” đặc biệt của Hội An, dù rằng, hình thức sợi cao lầu trông khá giống sợi mì udon của người Nhật, nhưng nó lại được làm từ bột gạo. Sợi cao lầu được chế biến rất công phu, gạo phải ngâm nước tro củi lấy từ Cù Lao Tràm, gạo xay với nước lấy từ giếng Bá Lễ do người Chăm đào cách đây gần ngàn năm. Tô mì cao lầu gồm thịt xíu với ngũ vị hương và các loại rau thơm Trà Quế, nước tương, tép mỡ, da heo. Cho dù người ta có mua sợi cao lầu mang về để tự làm ở nhà thì thành phẩm tô cao lầu vẫn không thể ngon bằng ăn ở Hội An.

Những nơi bạn có thể thưởng thức món cao lầu ngon nhất ở Hội An gồm quán Thanh cao lầu ở đường Thái Phiên, cao lầu bà Bé chợ Hội An, cao lầu dì Hát đường Phan Châu Trinh, mì quảng ông Hai cũng có bán cao lầu…

3. Mì quảng Hội An

Mỳ Quảng dì Hát Giang Vũ

Mì Quảng giờ đây có mặt ở nhiều nơi, nhưng ăn ở Hội An, mì Quảng mới đúng là mì Quảng! Là vì, món mì Quảng gà được nấu từ giống gà bản địa Hội An có hương vị thơm ngon khó tả, món mì quảng tôm được nấu từ tôm sông Thu Bồn hay tôm đánh bắt tự nhiên, mì Quảng thịt xíu nấu từ thịt heo nuôi thả ở Hội An.

Những quán mì Quảng ngon nức lòng du khách gồm có mì Quảng dì Hát đường Phan Châu Trinh, mì quảng ông Hai đường Trương Minh Lượng, mì quảng bà Minh đường Hùng Vương, mì Quảng chị Hà đường Thái Phiên…

4. Bánh mì Hội An

Bánh mì Madam Khánh Giang Vũ

Nhờ đầu bếp, người dẫn chương trình nổi tiếng thế giới Anthony Bourdain mà tiệm bánh mì Phượng đường Phan Châu Trinh đã bước ra khỏi phạm vi Hội An và trở nên nổi tiếng ở cấp độ toàn cầu. Ông đã mô tả món bánh mì ở đây là “một bản giao hưởng ở trong một miếng sandwich” (That’s a symphony in a sandwich!). Bánh mì ở đây rất phong phú, với hơn 20 loại nhân khác nhau, như bánh mì kẹp thịt, giò chả, paté, gà với bơ và salad, phô mai và hành tây, thịt bò cuộn phô mai, thịt xông khói, thập cẩm… Bí mật của bánh mì ngon còn nằm ở thứ nước sốt các loại cho vào ổ bánh mì.

Không thể bỏ qua những quán bánh mì khác như Madam Khánh, nổi tiếng không kém bánh mì Phượng, nằm trên đường Trần Cao Vân. Với hơn 10 loại nhân khác nhau được bà chủ quán tẩm ướp theo gu riêng, cùng sự niềm nở đã mang lại niềm vui cho chủ và khách hơn 30 năm qua.

Ngoài ra, còn có bánh mì Bích với vị pate và xá xíu độc đáo, bánh mì bà Bứa, bánh mì cô Lành, bánh mì Thân có các loại chả rất hấp dẫn.

5. Cuốn tam hữu

Để ăn món cuốn tam hữu (tôm hữu), bạn nên về làng rau Trà Quế, có một số nhà hàng tại các vườn rau có bán món này cho du khách trong và ngoài nước.

Món cuốn trông rất đơn giản này ngon ở cách chọn nguyên liệu chứ không phải cách làm. Đầu tiên, phải chọn những con tôm đất còn tươi nhảy thì thịt mới ngọt lịm và săn chắc, thịt ba chỉ thái con chì, đem xào tôm và thịt vừa tới chín bắc ra ngay mới ngon. Cuốn tôm - thịt - rau (rau húng lủi và cọng hành lá), ta được ba nguyên liệu hữu tình nên gọi là tam hữu. Rau húng lủi làng Trà Quế có vị rất thơm và nhỏ xinh, được trồng trọt tự nhiên không phân bón hóa học càng làm cho mùi thơm vô cùng độc đáo.

6. Bánh hoa hồng trắng

Nơi nổi tiếng và hấp dẫn du khách nhất có bán món bánh hoa hồng là nhà hàng Bông hồng trắng trên đường Hai Bà Trưng. Bánh được làm từ bột gạo, lọc nhiều lần để trong và dai. Nhân bánh là thịt heo, mộc nhĩ, hành, cuốn trong miếng bột được tạo hình cánh hoa hồng trắng rồi đem hấp, rắc hành phi lên, chấm với nước mắm chua, cay, ngọt. Vị ngon thật khó tả!

7. Tàu hũ Hội An

Buổi tối, trời se se lạnh, đi dạo ở Hội An, bạn sẽ không cầm lòng để ghé bên đường thưởng thức món tàu hũ nước đường nấu với gừng nóng ấm. Có thể ăn tàu hũ (tào phớ) trên đường Nguyễn Thái Học, Lê Lợi hay Trần Phú.

8. Chè mè đen Hội An

Chè mè đen gánh ông Thiều Giang Vũ