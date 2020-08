9X lừa 3,5 tỉ bằng chiêu bán tour du lịch, vé siêu rẻ: Nạn nhân nói gì?

Mới đây, như Thanh Niên đã đưa tin, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa phối hợp Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ Trần Thị Ngọc (sinh năm 1997, quê Lai Châu) để điều tra hành vi sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.