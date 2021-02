Đào rừng nơi miền biên viễn khoe sắc rực rỡ đón xuân

Thôn A Rầng (xã Axan, H.Tây Giang, Quảng Nam) nằm vùng biên giới Việt - Lào, được biết đến là ngôi làng duy nhất ở Quảng Nam trồng được cây đào rừng đẹp nhất.

Già Pơlong Dinh (68 tuổi, ở Làng A Rầng) cho biết, trước đây một vài hộ dân đi rừng phát hiện cây đào rừng đang bung hoa rực rỡ nên đã đào gốc đem về trồng thử ngay trước nhà mình. Ban đầu cũng chỉ lác đác vài hộ, nhưng sau khi thấy cây đào thích ứng tốt với thổ nhưỡng, phát triển tốt, nở hoa đúng dịp tết Nguyên đán nên người làng cùng nhau vào rừng đem những gốc đào về trồng trước nhà.

Theo già Dinh, ở đây có độ cao hơn 2.000m so với mặt nước biển, cộng với thời tiết lạnh có khi xuống tới 7-8oC, nên loại đào rừng ưa thích không khí lạnh này khoe sắc rất thắm. Hoa nở sớm nhưng lâu tàn, nhờ có không khí lạnh thích hợp hơn so với khi ở rừng. Hiện tại, hầu hết các hộ đều có một cây đào đang bung hoa rực rỡ để đón xuân.