Đi tìm diện mạo du lịch an toàn: Giải pháp nào?

Tại hội thảo Đi tìm diện mạo du lịch an toàn do Thời báo kinh tế Sài Gòn tổ chức sáng 22.10, đại diện một số đơn vị du lịch đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm đưa du lịch sớm hồi phục.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Việt Anh - Trưởng phòng Lữ hành, Sở Du lịch TP.HCM cho biết, vấn đề được quan tâm hàng đầu hiện nay là đi du lịch có an toàn hay không. Hiện Sở đang triển khai một số biện pháp để du khách thấy an toàn khi đến TP.HCM tham quan, du lịch.

Nhiều ý kiến đề xuất để đi tìm diện mạo du lịch an toàn Ảnh: Lê Ngọc Thảo

Cụ thể, 5 biện pháp gồm: xác định điểm đến an toàn, dịch vụ an toàn; đẩy mạnh truyền thông; đa dạng, đổi mới các sản phẩm du lịch; tạo điều kiện để người dân trong nước đi du lịch và ứng dụng công nghệ thông tin bằng cách triển khai các ứng dụng (app) Việt Nam du lịch an toàn.